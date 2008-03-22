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Üretimden kaldırıldı

CD Soundmachine

AZ1133/12

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu şık ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz MP3 müziklerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

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Müzik keyfini yanınızda taşıyın

  • Şık tasarım

  • MP3-CD

Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

FM/MW (AM) stereo alıcısı

Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.

Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları