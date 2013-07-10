2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Müzik keyfini yanınızda taşıyın
Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.
CD
Teyp
Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.
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"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
arda27
10/07/2013
Türkiye
Bu ürün çok güzel.Alanlara.
Çok iyi bir ürün müzik dinlemenin yanı sıra eğlencede yaratıyor.Tavsiye ederim!
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ1027 CD Soundmachine için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ1027 CD Soundmachine için yapılmıştır