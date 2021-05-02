2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Müzik keyfini yanınızda taşıyın
Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.
Pembe
"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.
Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.
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4.7
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
tuğbakah
02/05/2021
Türkiye
Bayıldımmm
Aldığımdan beri kapatmıyorum desem yeridir, özellikle cd çalar özelliği için tercih ettim. Ses kalitesi çok iyi radyo kullanımı çok rahat, teşekkür ederim
Dezavantajlar
belki usb girişi olabilirdi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ100C CD Soundmachine için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-04-02
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ100C CD Soundmachine için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-04-02
Serkanguney
20/01/2019
Türkiye
Başarılı
Çok estetik ve az yer kaplıyor. Cüssesine göre sesi gayet iyi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ100C CD Soundmachine için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ100C CD Soundmachine için yapılmıştır
KobayashiMaru
17/06/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Gel burası boyu geçmiyor
Oldukça kompakt (sanırım böyle yazılıyor) bir tasarıma sahip ürün sizinle bir tek denize gelemiyor. Ha plaja götürüp küçük bir klüp havası verebilirsiniz ama denize olmaz. Ses performansı küçük bir cihaza göre çok güzel ancak gözler bir Bluetooth arıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ100C CD Soundmachine için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ100C CD Soundmachine için yapılmıştır