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Üretimden kaldırıldı

CD Soundmachine

AZ100C/12

4.7

| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.

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Müzik keyfini yanınızda taşıyın

  • Pembe

Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.

CD, CD-R ve CD-RW çalar

CD, CD-R ve CD-RW çalar

Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.

Radyo keyfi için FM tuner

0

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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4.7

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

02/05/2021

Türkiye

Türkiye

Bayıldımmm

Aldığımdan beri kapatmıyorum desem yeridir, özellikle cd çalar özelliği için tercih ettim. Ses kalitesi çok iyi radyo kullanımı çok rahat, teşekkür ederim

Dezavantajlar

belki usb girişi olabilirdi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ100C CD Soundmachine için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-04-02

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ100C CD Soundmachine için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-04-02

20/01/2019

Türkiye

Türkiye

Başarılı

Çok estetik ve az yer kaplıyor. Cüssesine göre sesi gayet iyi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ100C CD Soundmachine için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ100C CD Soundmachine için yapılmıştır

17/06/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Gel burası boyu geçmiyor

Oldukça kompakt (sanırım böyle yazılıyor) bir tasarıma sahip ürün sizinle bir tek denize gelemiyor. Ha plaja götürüp küçük bir klüp havası verebilirsiniz ama denize olmaz. Ses performansı küçük bir cihaza göre çok güzel ancak gözler bir Bluetooth arıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ100C CD Soundmachine için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ100C CD Soundmachine için yapılmıştır

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