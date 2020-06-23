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Üretimden kaldırıldı

CD Soundmachine

AZ100B/12

4

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.

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Müzik keyfini yanınızda taşıyın

  • Siyah

CD, CD-R ve CD-RW çalar

CD, CD-R ve CD-RW çalar

Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.

Radyo keyfi için FM tuner

0

Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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4.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

23/06/2020

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

CD çalar

Pilli ve elektrikle çalışıyor Eski CD lerimi çalabiliyorum hoparlörü var başarılı tavsiye eserim

Avantajlar

Hoparlör eri var ses güzel

Dezavantajlar

Büyük piller

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ100B CD Soundmachine için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-12-23

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ100B CD Soundmachine için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-12-23

13/08/2018

Türkiye

Türkiye

Çok güzelde insan birde kulaklık çıkışı koyardı....

Daha iyi olabilirdi. Yazdık daha ne istiyorsunuz, kulaklık çıkışı olmadığını görmedim. Farketseydim almazdım.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ100B CD Soundmachine için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ100B CD Soundmachine için yapılmıştır

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