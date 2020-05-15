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    • Taze ve saf içimli su ile Taze ve saf içimli su ile Taze ve saf içimli su ile
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      AWP210/10

      Genel Derecelendirme / 5
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      Taze ve saf içimli su ile

      Lezzeti düşüren maddeleri ve daha fazlasını azaltan Philips Micro X-Clean filtre tarafından üretilmiştir.

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      Taze ve saf içimli su ile

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      • Mikrofiltreleme
      Şişe su maliyetinden çok daha düşük fiyata lezzetli su

      Şişe su maliyetinden çok daha düşük fiyata lezzetli su

      Şişe suyu maliyetinin ve neden olduğu atığın çok daha azına harika lezzetli su.

      Suyunuzun tadını en iyi şekilde çıkarın

      Taze ve saf içimli suyun yanı sıra leziz sıcak ve soğuk içeceklerin tadını çıkarın. Philips Micro X-Clean filtre; klor, kireç, ağır metaller ve mikroplastikler ile PFOA gibi gittikçe artan kirleticileri azaltır.*

      Mutfak aletlerinin ömrünü uzatır

      Kireç oluşumunu önleyerek mutfak aletlerinin ömrünü uzatır.

      Teknik Özellikler

      • Su giriş koşulları

        Su giriş sıcaklığı
        5-38  °C
        Su giriş kalitesi
        Musluk/şebeke suyu

      • Genel özellikler

        Ürün Boyutu (UxGxY)
        75×75×115  mm
        Su akış hızı
        0,3 l/dk
        Filtre ömrü
        1 ay
        Filtre miktarı
        Tekli paket

      • Menşei

        Filtre kartuşu
        Çin'de duyarlı bir biçimde üretildi.

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • * Bu su filtresinin azalttığı kirleticiler veya diğer maddeler her kullanıcının suyunda olmayabilir.
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