AWP1775/10
Ferahlatıcı bir duş için temiz su
Klor artığını ve yabancı maddeleri gidererek size rahat ve ferahlatıcı bir deneyim sunan kompakt duş filtresi.Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Duş filtresi
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NSF sertifikalı KDF'den üretilen filtre, kalıntı klorun yanı sıra pas ve tortu gibi yabancı maddeleri giderebilir, bu sayede temiz suyla konforlu ve ferahlatıcı bir duş alabilirsiniz.
Keyifli bir duş deneyimi için dakikada 8 L'lik yoğun ve kesintisiz su akışı.
Muhafaza, güvenli kullanım sağlamak için geleneksel su ısıtıcılarındaki sıcak suyun sıcaklığına tam olarak uyum sağlayan, yanma önleyici malzemeden yapılmıştır.
Kullanım sonrasında tek parçalı filtreyi atmak kolay ve güvenlidir, ikincil kirlenme önlenir.
Arıtma sistemi
Filtre teknik özellikleri
Su giriş koşulları
Menşei
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