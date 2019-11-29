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    • Ferahlatıcı bir duş için temiz su Ferahlatıcı bir duş için temiz su Ferahlatıcı bir duş için temiz su
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      AWP175/10

      Genel Derecelendirme / 5
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      Ferahlatıcı bir duş için temiz su

      Klor artığını ve yabancı maddeleri gidererek size rahat ve ferahlatıcı bir deneyim sunan NSF sertifikalı filtre ortamı.

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      Ferahlatıcı bir duş için temiz su

      Kloru ve yabancı maddeleri giderin

      Kloru ve yabancı maddeleri gideren NSF sertifikalı KDF

      NSF sertifikalı KDF'den üretilen filtre, kalıntı klorun yanı sıra pas ve tortu gibi yabancı maddeleri giderebilir, bu sayede temiz suyla konforlu ve ferahlatıcı bir duş alabilirsiniz.

      Yüksek su akışı keyifli bir duş deneyimi sunar

      Keyifli bir duş deneyimi için dakikada 8 L'lik yoğun ve kesintisiz su akışı.

      Teknik Özellikler

      • Arıtma sistemi

        Klor temizleme
        Evet

      • Filtre teknik özellikleri

        Ana filtre ortamı
        KDF
        Filtreleme kapasitesi
        50.000 l

      • Su giriş koşulları

        Su giriş kalitesi
        Musluk/şebeke suyu
        Su giriş sıcaklığı
        5-60  °C
        Su giriş basıncı
        0,15-0,4 MPa  bar

      • Genel özellikler

        Uyumlu model
        AWP1775

      • Menşei

        Filtre
        Çin

      Badge-D2C

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