Ferahlatıcı bir duş için temiz su
Klor artığını ve yabancı maddeleri gidererek size rahat ve ferahlatıcı bir deneyim sunan NSF sertifikalı filtre ortamı.
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Ferahlatıcı bir duş için temiz su Kloru ve yabancı maddeleri giderin Kloru ve yabancı maddeleri gideren NSF sertifikalı KDF
NSF sertifikalı KDF'den üretilen filtre, kalıntı klorun yanı sıra pas ve tortu gibi yabancı maddeleri giderebilir, bu sayede temiz suyla konforlu ve ferahlatıcı bir duş alabilirsiniz.
Yüksek su akışı keyifli bir duş deneyimi sunar
Keyifli bir duş deneyimi için dakikada 8 L'lik yoğun ve kesintisiz su akışı.
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