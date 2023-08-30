AUT4030R600/10
Küçük boyut, mükemmel yetenek
Kompakt ve ince tasarım ile güçlü 4 aşamalı filtreleme sistemine sahip ve musluğu çift filtreleme modlarıyla güncellenen yeni Philips UTS sistemi AUT4030R600 sayesinde filtrelenmiş ve arıtılmış suyun keyfini saniyeler içinde kolayca çıkarabilirsiniz.Tüm faydaları görün
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Lavabo altı su arıtıcısı
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Derin ters osmoz filtreleme klor, ağır metaller, böcek ilaçları, bakteriler ve hatta virüsleri 0,0001 mikrona kadar etkili bir şekilde azaltabilir*. Ayrıca su sertliğini de azaltır.
Aktif karbon filtre, arıtılmış suyun tadını rafine eden yüksek kaliteli doğal hindistan cevizi kabuklarından yapılmıştır.
Sistem iki filtreleme moduyla birlikte gelir: Ters osmoz arıtma modu lezzetli içme suyu sağlarken tortu filtreleme modu, mineralleri suda tutar ve tahliye suyu oluşturmadan yıkama veya temizlik amaçlı kullanım için mükemmeldir.
QuickTwist tasarımı sayesinde ek aletlere gerek olmadan kolay ve hijyenik filtre değişimi.
Ters osmoz öncesi filtre parçacıkları, kloru ve hatta kurşunu %99'a kadar azaltır ve 15 L/dk'ya kadar ultra hızlı akış sağlar. Su akışından ödün vermeden mutfak musluğunuza, bulaşık makinenize ve hatta dahili buhar üreticinize daha temiz su sağlayabilir.
Sistem, günde 600 galon (GPD) arıtılmış su kapasitesi sunarak büyük bir ailenin temiz içme suyu ihtiyacını karşılar. Ayrıca hızlı su akışı, bir bardak suyu 6 saniyeden kısa sürede doldurur!**
Doğrudan akış filtrelemesi sayesinde su haznesine gerek kalmaz. Her damla su anında filtrelenir ve lavabo altı dolabınızda yerden tasarruf edersiniz.
Çok aşamalı filtreleme sistemi, üstün ve uzun ömürlü performans için çok çeşitli kirleticileri filtreler. Ters osmoz filtresi 3 yıla kadar dayanarak toplam sahip olma maliyetinizi düşürür.
Gelişmiş filtreleme teknolojisi sayesinde sistem, 2:1 arıtılmış su/tahliye suyu oranı ile arıtılmış suyu daha verimli bir şekilde üretir. Su faturalarınızda tasarruf edin!
Suyla doğrudan temas eden tüm parçalar BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.
Akıllı otomatik yıkama işlevi sayesinde ters osmoz membranının filtreleme performansı zahmetsizce korunur. Ayrıca bunu manuel olarak da etkinleştirebilirsiniz.
Filtreleme performansı
Filtre teknik özellikleri
Su giriş koşulları
Genel özellikler
Menşei
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