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    • Küçük boyut, mükemmel yetenek Küçük boyut, mükemmel yetenek Küçük boyut, mükemmel yetenek
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      Philips Lavabo altı su arıtıcısı

      AUT4030R600/10

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Küçük boyut, mükemmel yetenek

      Kompakt ve ince tasarım ile güçlü 4 aşamalı filtreleme sistemine sahip ve musluğu çift filtreleme modlarıyla güncellenen yeni Philips UTS sistemi AUT4030R600 sayesinde filtrelenmiş ve arıtılmış suyun keyfini saniyeler içinde kolayca çıkarabilirsiniz.

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      Philips Lavabo altı su arıtıcısı

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      Philips
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      Philips

      Lavabo altı su arıtıcısı

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      Küçük boyut, mükemmel yetenek

      Bu kompakt tasarımla muhteşem rahatlığın keyfini çıkarın

      • Ters osmoz filtreleme
      • 600 GPD membran
      • Ortam

      0,0001 mikrona kadar derin ters osmoz filtreleme

      Derin ters osmoz filtreleme klor, ağır metaller, böcek ilaçları, bakteriler ve hatta virüsleri 0,0001 mikrona kadar etkili bir şekilde azaltabilir*. Ayrıca su sertliğini de azaltır.

      Yüksek kaliteli aktif karbon ile iyileştirilmiş su tadı

      Aktif karbon filtre, arıtılmış suyun tadını rafine eden yüksek kaliteli doğal hindistan cevizi kabuklarından yapılmıştır.

      Çift filtreleme modu, çeşitli ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılar

      Sistem iki filtreleme moduyla birlikte gelir: Ters osmoz arıtma modu lezzetli içme suyu sağlarken tortu filtreleme modu, mineralleri suda tutar ve tahliye suyu oluşturmadan yıkama veya temizlik amaçlı kullanım için mükemmeldir.

      QuickTwist filtre değişimi

      QuickTwist tasarımı sayesinde ek aletlere gerek olmadan kolay ve hijyenik filtre değişimi.

      Mutfağın tamamı için daha temiz su

      Ters osmoz öncesi filtre parçacıkları, kloru ve hatta kurşunu %99'a kadar azaltır ve 15 L/dk'ya kadar ultra hızlı akış sağlar. Su akışından ödün vermeden mutfak musluğunuza, bulaşık makinenize ve hatta dahili buhar üreticinize daha temiz su sağlayabilir.

      600 GPD doğrudan akış filtrelemesi

      Sistem, günde 600 galon (GPD) arıtılmış su kapasitesi sunarak büyük bir ailenin temiz içme suyu ihtiyacını karşılar. Ayrıca hızlı su akışı, bir bardak suyu 6 saniyeden kısa sürede doldurur!**

      Anında filtreleme ve yerden tasarruf

      Doğrudan akış filtrelemesi sayesinde su haznesine gerek kalmaz. Her damla su anında filtrelenir ve lavabo altı dolabınızda yerden tasarruf edersiniz.

      Üstün ve uzun ömürlü performans için gelişmiş filtre

      Çok aşamalı filtreleme sistemi, üstün ve uzun ömürlü performans için çok çeşitli kirleticileri filtreler. Ters osmoz filtresi 3 yıla kadar dayanarak toplam sahip olma maliyetinizi düşürür.

      Daha verimli bir şekilde temiz su üretir ve su faturalarından tasarruf sağlar

      Gelişmiş filtreleme teknolojisi sayesinde sistem, 2:1 arıtılmış su/tahliye suyu oranı ile arıtılmış suyu daha verimli bir şekilde üretir. Su faturalarınızda tasarruf edin!

      BPA içermez

      Suyla doğrudan temas eden tüm parçalar BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.

      Otomatik yıkama ile optimum filtreleme performansı

      Akıllı otomatik yıkama işlevi sayesinde ters osmoz membranının filtreleme performansı zahmetsizce korunur. Ayrıca bunu manuel olarak da etkinleştirebilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Filtreleme performansı

        Mikro plastik azaltma
        Evet
        Klor azaltma
        Evet
        Filtre ömrü
        3'ü 1 arada filtre: 12 ay, RO filtre: 36 ay
        Bakteri azaltma
        Evet
        Su sertliğini azaltma
        Evet
        Böcek ilaçlarını azaltma
        Evet
        VOC azaltma
        Evet
        Virüs azaltma
        Evet
        Ağır metalleri azaltma
        Evet
        Filtreleme modu
        Arıtılmış su modu ve filtrelenmiş su modu
        PFOA azaltma
        Evet
        PFAS azaltma
        Evet

      • Filtre teknik özellikleri

        Filtreleme Hassasiyeti
        0,0001 mikrona kadar
        Filtre ömrü
        12 aya kadar
        RO membran teknik özellikleri
        600 Galon
        Filtreleme aşaması
        4 aşamalı

      • Su giriş koşulları

        Su giriş sıcaklığı
        5-38  °C
        Su giriş basıncı
        0,1-0,4 MPa  bar

      • Genel özellikler

        Ürün Boyutu (UxGxY)
        114*303.5*390  mm
        Yedek filtre kartuşu
        RO-AUT602R600; 3'ü 1 arada-AUT602CF
        Su giriş sıcaklığı
        5-38  °C
        Dereceli Su Akış Hızı
        1,57 L/dk
        Tahliye suyu oranı
        %65（2:1）
        Güç
        55 W
        Giriş suyu basıncı
        0,1-0,4
        Musluk
        Filtre ömrü hatırlatıcısı ile
        Uygun giriş suyu
        Musluk/şebeke suyu
        Su depolama haznesi
        Haznesiz
        Basınç artırıcı pompa
        Dahili
        Gerilim
        220-240
        Kurulum
        Yalnızca dikey kurulum

      • Menşei

        Menşei
        Çin'de üretilmiştir

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • * Üçüncü taraf test kuruluşu tarafından laboratuvar koşulları altında test edilmiştir. Bu su filtresinin azalttığı kirleticiler veya diğer maddeler her kullanıcının suyunda olmayabilir.
      • ** 150 ml'lik bir bardağın doldurulması temel alınmıştır.
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