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      Lavabo altı su arıtıcısı

      AUT4030R400/10

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Küçük boyut, mükemmel yetenek

      Kompakt ve ince tasarım ile güçlü 4 aşamalı filtreleme sistemine sahip ve musluğu çift filtreleme modlarıyla güncellenen yeni Philips UTS sistemi AUT4030R400 sayesinde filtrelenmiş ve arıtılmış suyun keyfini saniyeler içinde kolayca çıkarabilirsiniz.

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      Lavabo altı su arıtıcısı

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      Lavabo altı su arıtıcısı
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      Lavabo altı su arıtıcısı

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      Küçük boyut, mükemmel yetenek

      Derin ve uzun ömürlü ters ozmoz filtreleme

      • Ters osmoz filtreleme
      • 400 G haznesiz tasarım
      • Hindistan cevizi kabuğu sonrası karbon blok
      • 3 yıllık ters osmoz ömrü

      0,0001 mikrona kadar derin ters osmoz filtreleme

      Derin ters osmoz filtreleme klor, ağır metaller, böcek ilaçları, bakteriler ve hatta virüsleri 0,0001 mikrona kadar etkili bir şekilde azaltabilir*. Ayrıca su sertliğini de azaltır.

      Filtre ömrü göstergesi, zamanında filtre değiştirmeyi hatırlatır

      Filtre ömrü göstergesi, en iyi filtreleme performansını sağlamak için filtreyi zamanında değiştirmeyi hatırlatır.

      4000 L filtreleme kapasitesi

      Ters osmoz filtresi 2000 litre suyu filtrelemek için idealdir ve her yıl binlerce plastik şişe tasarrufu yapılmasına yardımcı olur. Sadece sizin için değil, çevre için de iyidir.

      BPA içermez

      Suyla doğrudan temas eden tüm parçalar BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.

      Modern tasarım evinizin stiline kolayca uyum sağlar

      Modern ve zarif tasarım, stil ve sadeliğe önem veren herkes için idealdir.

      Teknik Özellikler

      • Filtreleme performansı

        Mikro plastik azaltma
        Evet
        Klor azaltma
        Evet
        Filtre ömrü
        3'ü 1 arada filtre: 12 ay, RO filtre: 36 ay
        Bakteri azaltma
        Evet
        Su sertliğini azaltma
        Evet
        Böcek ilaçlarını azaltma
        Evet
        VOC azaltma
        Evet
        Ağır metalleri azaltma
        Evet
        Çift filtreleme modu
        Evet

      • Filtre teknik özellikleri

        Filtreleme kapasitesi
        6000 L
        Filtreleme Hassasiyeti
        RO: 0,0001 um
        RO membran teknik özellikleri
        400 Galon

      • Su giriş koşulları

        Su giriş sıcaklığı
        5-38  °C
        Su giriş basıncı
        0,1-0,4 MPa  bar

      • Genel özellikler

        Ürün Boyutu (UxGxY)
        114*303.5*390  mm
        Yedek filtre kartuşu
        RO-AUT602R400; 3'ü 1 arada-AUT602CF
        Dereceli Su Akış Hızı
        2L/dk (filtrelenmiş su modu) 1,1L/dk (arıtılmış su modu)
        Tahliye suyu oranı
        2:1
        Güç
        55 W
        Musluk
        Filtre ömrü hatırlatıcısı ile

      • Menşei

        Lavabo altı su arıtıcısı
        Çin

      Badge-D2C

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