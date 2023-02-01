AUT4030R400/10
Küçük boyut, mükemmel yetenek
Kompakt ve ince tasarım ile güçlü 4 aşamalı filtreleme sistemine sahip ve musluğu çift filtreleme modlarıyla güncellenen yeni Philips UTS sistemi AUT4030R400 sayesinde filtrelenmiş ve arıtılmış suyun keyfini saniyeler içinde kolayca çıkarabilirsiniz.Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Lavabo altı su arıtıcısı
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Derin ters osmoz filtreleme klor, ağır metaller, böcek ilaçları, bakteriler ve hatta virüsleri 0,0001 mikrona kadar etkili bir şekilde azaltabilir*. Ayrıca su sertliğini de azaltır.
Filtre ömrü göstergesi, en iyi filtreleme performansını sağlamak için filtreyi zamanında değiştirmeyi hatırlatır.
Ters osmoz filtresi 2000 litre suyu filtrelemek için idealdir ve her yıl binlerce plastik şişe tasarrufu yapılmasına yardımcı olur. Sadece sizin için değil, çevre için de iyidir.
Suyla doğrudan temas eden tüm parçalar BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.
Modern ve zarif tasarım, stil ve sadeliğe önem veren herkes için idealdir.
Filtreleme performansı
Filtre teknik özellikleri
Su giriş koşulları
Genel özellikler
Menşei
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