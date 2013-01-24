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Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayabilirsiniz. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayabilirsiniz. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün
Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayabilirsiniz. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayabilirsiniz. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün
ıslak ve kuru tıraş özellikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Tıraş makinesinin Aquatec özelliği makineye %100 su geçirmezlik sağlar. Ekstra cilt koruması için duşta en sevdiğiniz tıraş jeli veya köpüğünü kullanın. Aynı zamanda rahat kullanım için kuru tıraş da olabilirsiniz. Tıraş olduktan sonra tıraş makinenizi kolayca temizlemek için başlıkları çıkarın ve musluk suyunda durulayın.
QuickRinse sistemi sayesinde musluk altında temizlenebilir ve duşta kullanılabilir.
Sürtünmeyi azaltan yuvarlatılmış koruyucu başlıklar, cildinizi tahriş etmemek için yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlar.
Hassas düzeltici ile imajınızı tamamlayın. Bıyığı ve favorileri düzeltmek için idealdir.
3 dakika şarj, bir tıraş işlemi için yeterlidir; böylece makinenizin pili bitse de tıraş için hiç zaman kaybetmezsiniz
Enerji tasarruflu, güçlü lityum iyon pil şarj başına daha fazla tıraş imkanı sunar. Ürünü bir saat şarj ettiğinizde 45 dakikaya kadar tıraş olabilirsiniz; bu da yaklaşık 15 tıraşa karşılık gelir. 3 dakikalık hızlı şarj, bir tıraş için yeterlidir.
ComfortCut bıçaklarının cildinizde rahatça kayan yuvarlak köşeleri vardır, böylece yakın ama rahat tıraş sonuçları alırsınız.
Aksesuarlar
Tasarım
Kolay kullanım
Güç
Servis
Tıraş Performansı
CRP136/01