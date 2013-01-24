Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayabilirsiniz. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün