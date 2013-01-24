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    ıslak ve kuru tıraş özellikli tıraş makinesi

    AT886/16
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
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      ıslak ve kuru tıraş özellikli tıraş makinesi

      AT886/16
      Genel Derecelendirme / 5

      Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

      Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayabilirsiniz. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,99 TL
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      ıslak ve kuru tıraş özellikli tıraş makinesi

      Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

      Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayabilirsiniz. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün

      Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

      Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayabilirsiniz. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,99 TL
      Benzer ürünler bul

      ıslak ve kuru tıraş özellikli tıraş makinesi

      Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

      Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayabilirsiniz. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün

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        ıslak ve kuru tıraş özellikli tıraş makinesi

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        Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

        • ComfortCut Bıçak Sistemi
        • Esnek başlıklar
        Aquatec: köpüklü veya kuru tıraş özellikleriyle ferahlatıcı ıslak tıraş

        Aquatec: köpüklü veya kuru tıraş özellikleriyle ferahlatıcı ıslak tıraş

        Tıraş makinesinin Aquatec özelliği makineye %100 su geçirmezlik sağlar. Ekstra cilt koruması için duşta en sevdiğiniz tıraş jeli veya köpüğünü kullanın. Aynı zamanda rahat kullanım için kuru tıraş da olabilirsiniz. Tıraş olduktan sonra tıraş makinenizi kolayca temizlemek için başlıkları çıkarın ve musluk suyunda durulayın.

        QuickRinse sistemli yıkanabilir başlıklı tıraş makinesi

        QuickRinse sistemli yıkanabilir başlıklı tıraş makinesi

        QuickRinse sistemi sayesinde musluk altında temizlenebilir ve duşta kullanılabilir.

        Yüzünüzün kıvrımlarında rahatça kayar

        Yüzünüzün kıvrımlarında rahatça kayar

        Sürtünmeyi azaltan yuvarlatılmış koruyucu başlıklar, cildinizi tahriş etmemek için yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlar.

        Favorileri ve bıyığı düzeltmek için ideal

        Favorileri ve bıyığı düzeltmek için ideal

        Hassas düzeltici ile imajınızı tamamlayın. Bıyığı ve favorileri düzeltmek için idealdir.

        3 dakikalık hızlı şarjla bir tıraş

        3 dakikalık hızlı şarjla bir tıraş

        3 dakika şarj, bir tıraş işlemi için yeterlidir; böylece makinenizin pili bitse de tıraş için hiç zaman kaybetmezsiniz

        1 saatlik şarjla 45 dakikalık tıraş süresi

        1 saatlik şarjla 45 dakikalık tıraş süresi

        Enerji tasarruflu, güçlü lityum iyon pil şarj başına daha fazla tıraş imkanı sunar. Ürünü bir saat şarj ettiğinizde 45 dakikaya kadar tıraş olabilirsiniz; bu da yaklaşık 15 tıraşa karşılık gelir. 3 dakikalık hızlı şarj, bir tıraş için yeterlidir.

        ComfortCut bıçakları ciltte kolayca kayarak pürüzsüz ve yakın tıraş sağlar.

        ComfortCut bıçakları ciltte kolayca kayarak pürüzsüz ve yakın tıraş sağlar.

        ComfortCut bıçaklarının cildinizde rahatça kayan yuvarlak köşeleri vardır, böylece yakın ama rahat tıraş sonuçları alırsınız.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak
          Kese
          Yumuşak çanta

        • Tasarım

          Gövde
          Kolay tutuş

        • Kolay kullanım

          Islak ve Kuru
          Evet
          Temizleme
          • Su geçirmez
          • QuickRinse kıl toplama haznesi
          Ekran
          • 1 LED gösterge
          • Pil dolu göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Şarj göstergesi
          • Hızlı şarj göstergesi
          Çalışma
          • Şarj edilebilir pil
          • Kablosuz kullanım
          Ekran göstergeleri
          • Pil zayıf
          • Şarj
          • Pil dolu
          Tıraş süresi
          45 dakikadan fazla, 15 tıraşa kadar
          Şarj süresi
          • 1 saat
          • 1 tıraş için 3 dakikada hızlı şarj

        • Güç

          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Pil Tipi
          Li-ion
          Maksimum güç tüketimi
          5,4  W
          Bekleme gücü
          < 0,25  W

        • Servis

          Garanti
          2 yıl garanti
          Yedek başlıklar
          İki yılda bir HQ8 ile değiştirin

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          • DualPrecision başlıklar
          • Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi
          Yüz kıvrımlarına uyum
          Yüz Kıvrımlarına Dinamik Uyum
          Cilt rahatlığı
          • AquaTec Islak ve Kuru tıraş
          • Cilt Koruma Sistemi
          Şekillendirme
          Entegre hassas düzeltici

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