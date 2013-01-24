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Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
Bu ıslak ve kuru tıraş makinesiyle cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayın. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün
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Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
Bu ıslak ve kuru tıraş makinesiyle cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayın. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün
Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş için tasarlanan Aquatec, cildinizin duştayken bile rahat etmesi için jel ve köpükle kullanılabilir.
Sürtünmeyi azaltan yuvarlatılmış koruyucu başlıklar, cildinizi tahriş etmemek için yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlar.
Philips elektrikli tıraş makinesinde bulunan çift bıçak sistemi sakalları kaldırarak pürüzsüz ve rahat bir tıraş sağlar.
QuickRinse sistemi sayesinde musluk altında temizlenebilir ve duşta kullanılabilir
14 tıraş için 40+ dakika kablosuz güç. 8 saatte tam olarak şarj olur, ihtiyacınız olduğunda daima kullanıma hazırdır.
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
Aksesuarlar
Tasarım
Güç
Servis
CP0479/01