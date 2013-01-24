Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

Bu ıslak ve kuru tıraş makinesiyle cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayın. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün