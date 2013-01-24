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    AquaTouch

    Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

    AT751/16
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
      -{discount-value}

      AquaTouch Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      AT751/16
      Bu ürün için destek alın

      Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

      Bu ıslak ve kuru tıraş makinesiyle cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayın. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 199,99 TL
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      AquaTouch Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

      Bu ıslak ve kuru tıraş makinesiyle cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayın. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        AquaTouch

        AquaTouch

        Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

        Tıraş jeli veya köpüğüyle ıslak tıraş

        • Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi
        • Esnek başlıklar
        Cildinizin daha da rahat etmesini sağlamak üzere jel ve köpükle kullanım için optimize edilmiştir

        Cildinizin daha da rahat etmesini sağlamak üzere jel ve köpükle kullanım için optimize edilmiştir

        Hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş için tasarlanan Aquatec, cildinizin duştayken bile rahat etmesi için jel ve köpükle kullanılabilir.

        Yüzünüzün kıvrımlarında rahatça kayar

        Yüzünüzün kıvrımlarında rahatça kayar

        Sürtünmeyi azaltan yuvarlatılmış koruyucu başlıklar, cildinizi tahriş etmemek için yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlar.

        Rahat ve pürüzsüz bir tıraş için

        Rahat ve pürüzsüz bir tıraş için

        Philips elektrikli tıraş makinesinde bulunan çift bıçak sistemi sakalları kaldırarak pürüzsüz ve rahat bir tıraş sağlar.

        QuickRinse sistemli yıkanabilir başlıklı tıraş makinesi

        QuickRinse sistemli yıkanabilir başlıklı tıraş makinesi

        QuickRinse sistemi sayesinde musluk altında temizlenebilir ve duşta kullanılabilir

        Tek bir şarjla 40+ dakikalık kablosuz tıraş

        Tek bir şarjla 40+ dakikalık kablosuz tıraş

        14 tıraş için 40+ dakika kablosuz güç. 8 saatte tam olarak şarj olur, ihtiyacınız olduğunda daima kullanıma hazırdır.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi
          Yüz hatlarına uyum
          Yüz kıvrımlarına dinamik uyum

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          • 1 LED gösterge
          • Pil dolu göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Şarj göstergesi
          Şarj
          • Şarj edilebilir
          • Kablosuz çalışma
          Temizleme
          • Kolayca yıkanabilir kıl toplama haznesi
          • Su geçirmez
          Tıraş süresi
          40+ dakika
          Şarj süresi
          8 saat

        • Aksesuarlar

          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak

        • Tasarım

          Kaplama
          • Dekopanel oluklu Siyah
          • Ön Kısım (düz) Siyah
          Renk
          Siyah
          Gövde
          • Kolay tutuş
          • Lastik tutma yeri

        • Güç

          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Maksimum güç tüketimi
          5,4  W
          Bekleme gücü
          0,5  W

        • Servis

          Yedek başlık
          • HQ8, SH50 ile değiştirilmiştir
          • İki yılda bir HQ8 ile değiştirin

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