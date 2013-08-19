Müzik akışı gerçekleştirin ve Android telefonunuzu şarj edin
AS170 hoparlör Android telefonunuzu hızla şarj ederken müzik dinleyin. Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla uyumlu olan bu ürün, kolayca müzik akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Hatta radyodan şarkı çalarak sizi uyandırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müzik akışı gerçekleştirin ve Android telefonunuzu şarj edin
AS170 hoparlör Android telefonunuzu hızla şarj ederken müzik dinleyin. Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla uyumlu olan bu ürün, kolayca müzik akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Hatta radyodan şarkı çalarak sizi uyandırır. Tüm faydaları görün
Müzik akışı gerçekleştirin ve Android telefonunuzu şarj edin
AS170 hoparlör Android telefonunuzu hızla şarj ederken müzik dinleyin. Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla uyumlu olan bu ürün, kolayca müzik akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Hatta radyodan şarkı çalarak sizi uyandırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müzik akışı gerçekleştirin ve Android telefonunuzu şarj edin
AS170 hoparlör Android telefonunuzu hızla şarj ederken müzik dinleyin. Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla uyumlu olan bu ürün, kolayca müzik akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Hatta radyodan şarkı çalarak sizi uyandırır. Tüm faydaları görün
kablosuz hoparlör dock
Toplam:
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
Ekstra rahatlık için bu hoparlör, iPod/iPhone'unuz takılıyken bile ikinci bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabileceğiniz bir USB portuna sahiptir.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
Philips FlexiDock'un geliştirilmiş sürümü, tüm Android telefonlara uyan mikro USB konektöre sahiptir. Konektörün yumuşak ve yuvarlak köşe tasarımı sayesinde dock mekanizması tüm Android telefonlara uyar ve maksimum ayarlanabilirlik sağlar. Telefonunuzdaki mikro USB portunun konumuna veya yönüne göre konektörü sola veya sağa kaydırabilir ya da döndürebilirsiniz. Türünün ilk örneği olan bu olağanüstü esneklik, farklı üreticiler tarafından üretilen Android telefonlarda mikro USB konektörü için standart bir konum ve yön bulunmaması sorununu ortadan kaldırır.
Google Play'den indirilebilen Philips Bluetooth Ses Bağlantı widget'ı, mobil cihazınızı herhangi bir Philips Bluetooth ses cihazına kolayca bağlamanızı ve bu cihazla eşleştirmenizi sağlar. Widget'a dokunarak herhangi bir Philips Bluetooth ses cihazını otomatik olarak ekleyebilir, eşleştirebilir ve bağlayabilirsiniz. Eşleştirdikten sonra cihazı yeniden adlandırabilir ve simgeleri değiştirebilirsiniz. Birden fazla Philips ses cihazını destekleyen bu widget, farklı Bluetooth cihazları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır. İstediğiniz Philips ses cihazını seçmek için dokunun ve akış gerçekleştirmeye başlayın.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
Uyumluluk
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Tuner/Alım/İletim
Boyutlar
Güç