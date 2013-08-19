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    kablosuz hoparlör dock

    AS170/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Müzik akışı gerçekleştirin ve Android telefonunuzu şarj edin Müzik akışı gerçekleştirin ve Android telefonunuzu şarj edin Müzik akışı gerçekleştirin ve Android telefonunuzu şarj edin
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      kablosuz hoparlör dock

      AS170/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Müzik akışı gerçekleştirin ve Android telefonunuzu şarj edin

      AS170 hoparlör Android telefonunuzu hızla şarj ederken müzik dinleyin. Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla uyumlu olan bu ürün, kolayca müzik akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Hatta radyodan şarkı çalarak sizi uyandırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      kablosuz hoparlör dock

      Müzik akışı gerçekleştirin ve Android telefonunuzu şarj edin

      AS170 hoparlör Android telefonunuzu hızla şarj ederken müzik dinleyin. Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla uyumlu olan bu ürün, kolayca müzik akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Hatta radyodan şarkı çalarak sizi uyandırır. Tüm faydaları görün

      Müzik akışı gerçekleştirin ve Android telefonunuzu şarj edin

      AS170 hoparlör Android telefonunuzu hızla şarj ederken müzik dinleyin. Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla uyumlu olan bu ürün, kolayca müzik akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Hatta radyodan şarkı çalarak sizi uyandırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      kablosuz hoparlör dock

      Müzik akışı gerçekleştirin ve Android telefonunuzu şarj edin

      AS170 hoparlör Android telefonunuzu hızla şarj ederken müzik dinleyin. Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla uyumlu olan bu ürün, kolayca müzik akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Hatta radyodan şarkı çalarak sizi uyandırır. Tüm faydaları görün

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        kablosuz hoparlör dock

        kablosuz hoparlör dock

        Toplam:

        Müzik akışı gerçekleştirin ve Android telefonunuzu şarj edin

        • Bluetooth®
        • Android için
        • FM
        • 6 W
        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

        USB portundan ikinci mobil cihazı şarj edin

        USB portundan ikinci mobil cihazı şarj edin

        Ekstra rahatlık için bu hoparlör, iPod/iPhone'unuz takılıyken bile ikinci bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabileceğiniz bir USB portuna sahiptir.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        FlexiDock, Android telefonunuza uyum sağlamak için akıllı tasarıma sahiptir

        Philips FlexiDock'un geliştirilmiş sürümü, tüm Android telefonlara uyan mikro USB konektöre sahiptir. Konektörün yumuşak ve yuvarlak köşe tasarımı sayesinde dock mekanizması tüm Android telefonlara uyar ve maksimum ayarlanabilirlik sağlar. Telefonunuzdaki mikro USB portunun konumuna veya yönüne göre konektörü sola veya sağa kaydırabilir ya da döndürebilirsiniz. Türünün ilk örneği olan bu olağanüstü esneklik, farklı üreticiler tarafından üretilen Android telefonlarda mikro USB konektörü için standart bir konum ve yön bulunmaması sorununu ortadan kaldırır.

        Android telefon için kolay Bluetooth eşleştirme Widget'ı

        Google Play'den indirilebilen Philips Bluetooth Ses Bağlantı widget'ı, mobil cihazınızı herhangi bir Philips Bluetooth ses cihazına kolayca bağlamanızı ve bu cihazla eşleştirmenizi sağlar. Widget'a dokunarak herhangi bir Philips Bluetooth ses cihazını otomatik olarak ekleyebilir, eşleştirebilir ve bağlayabilirsiniz. Eşleştirdikten sonra cihazı yeniden adlandırabilir ve simgeleri değiştirebilirsiniz. Birden fazla Philips ses cihazını destekleyen bu widget, farklı Bluetooth cihazları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır. İstediğiniz Philips ses cihazını seçmek için dokunun ve akış gerçekleştirmeye başlayın.

        Saf dengeli ses için neodimyum hoparlörler

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          mikro USB konektörü
          tüm Android telefonları şarj etmek için
          Bluetooth aracılığıyla müzik akışı
          • iPad 1
          • iPad 2
          • yeni iPad
          • iPad mini
          • Retina ekranlı iPad
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5
          • iPod touch 3. nesil veya üstü
          • Android telefonlar ve tabletler
          • Bluetooth özellikli diğer cihazlar
          Çalışma
          Bluetooth 4.0 veya altı

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          6 W
          Ses Sistemi
          Stereo
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Seviyesini açma/kısma

        • Hoparlörler

          Neodinyum manyetik sistemi
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          2,1
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • SPP
          Bluetooth mesafesi
          görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Saat/Sürüm
          • Dijital
          • 12/24 saat
          Alarmlar
          • Radyo Alarmı
          • Kapanma zamanlayıcısı
          • Sesli Alarm
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • Alarm tekrarı (erteleme)
          • çift alarm

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM Anteni
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          İstasyon hafızaları
          20
          Radyo Bantları
          FM

        • Boyutlar

          Ambalajla birlikte Ağırlık
          0,65  kg
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          219 x 116 x 156 mm

        • Güç

          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz

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