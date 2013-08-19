FlexiDock, Android telefonunuza uyum sağlamak için akıllı tasarıma sahiptir

Philips FlexiDock'un geliştirilmiş sürümü, tüm Android telefonlara uyan mikro USB konektöre sahiptir. Konektörün yumuşak ve yuvarlak köşe tasarımı sayesinde dock mekanizması tüm Android telefonlara uyar ve maksimum ayarlanabilirlik sağlar. Telefonunuzdaki mikro USB portunun konumuna veya yönüne göre konektörü sola veya sağa kaydırabilir ya da döndürebilirsiniz. Türünün ilk örneği olan bu olağanüstü esneklik, farklı üreticiler tarafından üretilen Android telefonlarda mikro USB konektörü için standart bir konum ve yön bulunmaması sorununu ortadan kaldırır.