2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AS170/12
Müzik akışı gerçekleştirin ve Android telefonunuzu şarj edin
AS170 hoparlör Android telefonunuzu hızla şarj ederken müzik dinleyin. Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla uyumlu olan bu ürün, kolayca müzik akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Hatta radyodan şarkı çalarak sizi uyandırır.
Bluetooth®
Android için
FM
6 W
Philips FlexiDock'un geliştirilmiş sürümü, tüm Android telefonlara uyan mikro USB konektöre sahiptir. Konektörün yumuşak ve yuvarlak köşe tasarımı sayesinde dock mekanizması tüm Android telefonlara uyar ve maksimum ayarlanabilirlik sağlar. Telefonunuzdaki mikro USB portunun konumuna veya yönüne göre konektörü sola veya sağa kaydırabilir ya da döndürebilirsiniz. Türünün ilk örneği olan bu olağanüstü esneklik, farklı üreticiler tarafından üretilen Android telefonlarda mikro USB konektörü için standart bir konum ve yön bulunmaması sorununu ortadan kaldırır.
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
Google Play'den indirilebilen Philips Bluetooth Ses Bağlantı widget'ı, mobil cihazınızı herhangi bir Philips Bluetooth ses cihazına kolayca bağlamanızı ve bu cihazla eşleştirmenizi sağlar. Widget'a dokunarak herhangi bir Philips Bluetooth ses cihazını otomatik olarak ekleyebilir, eşleştirebilir ve bağlayabilirsiniz. Eşleştirdikten sonra cihazı yeniden adlandırabilir ve simgeleri değiştirebilirsiniz. Birden fazla Philips ses cihazını destekleyen bu widget, farklı Bluetooth cihazları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır. İstediğiniz Philips ses cihazını seçmek için dokunun ve akış gerçekleştirmeye başlayın.
Yorumlar