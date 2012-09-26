2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AS141/12
Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
Bu sistem Android telefonunuzdan müzik çalar ve telefonunuzu şarj eder, hatta telefonunuzdan veya radyodan müzik çalarak sizi uyandırır. Eksiksiz müzik keyfi ve daha fazla benzersiz özellik için Songbird müzik fonksiyonuyla gelen ücretsiz uygulamayı indirin.
Android için
Philips FlexiDock, Android telefonlar için mükemmeldir. Akıllı tasarımı sayesinde, bağlantı soketi altta, yanda ve hatta üstte olan birçok Android telefonla uyumludur. İlk defa böyle bir esnekliğe sahip olan bu ürün, farklı üreticiler tarafından üretilen ve mikro USB bağlantı soketinin konumu ve yönü standart olmayan Android telefonlarla sorunsuz çalışır. Üstelik bağlantı sistemi telefonu hem yatay hem de dikey konumda yerleştirmenize izin verdiğinden, telefonunuzu hoparlörün tam ortasında tutabilirsiniz.
Ücretsiz Philips DockStudio uygulaması docking hoparlörlere birçok benzersiz özellik kazandırır. Tüm dünyadaki binlerce İnternet radyo istasyonunu dinleyebilir, müzik koleksiyonunuzda gezinebilir ve dinlediğiniz parçayı Facebook'ta veya dinlediğiniz sanatçının fotoğraflarını Flickr hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bu uygulama, ortam içeriklerinizi keşfetmenize, oynatmanıza ve PC ve Android cihazlar arasında sorunsuz şekilde senkronize etmenize olanak sağlayan Songbird müzik fonksiyonuyla birlikte gelir. Saat modunda, birden çok özelleştirilmiş müzik alarmı ayarlamanıza olanak tanır ve güncellenmiş hava raporlarını verir. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı Google play'den yükleyebilirsiniz.
Sevdiğiniz şarkıların tamamını, dışarıya muhteşem ses veren bir hoparlörde dinleyin. Bu Philips docking hoparlörü, Android cihazlarınızdan Bluetooth üzerinden müzik çalar. Ücretsiz Philips DockStudio uygulamasını yüklemeniz yeterlidir. Cihazınız bağlandığında Bluetooth otomatik olarak açılıp bağlanacaktır. Rakipsiz kullanım kolaylığıyla güçlü ve mükemmel sesin keyfine varacaksınız. Başka hiçbir şey kulağa bu kadar güzel gelemez.
3.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
bull68tr
26/09/2012
Türkiye
Kullanışlı ve şık..
Android telefonları tamamlayan bir ürün,ayrıca oldukça şık ve yer kaplamıyor,telefonu şarj etme sorunu ortadan kalkıyor,müzik dinlerken farkında olmadan telefonunuz şarj oluyor,yalnız arada bluetooth bağlantısında kesilme oluyor ama genele bakarsak performansı gayet iyi,sorunsuz çalışıyor,ses fena değil,telefona iyi bir ekolayzır player yüklerseniz ses gayet iyi ama tunein radyo dinlerken telefondaki ekolayzır programını kullanamıyorsunuz,o zaman ses kalitesi biraz düşüyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AS141 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AS141 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır
Casper83
31/01/2013
Türkiye
Beklediğim Gibi Çıkmadı.
Bir kere telefonu şarj yerine yerleştirmek çok zor. Cihazın içinde elektrik kesilmelerine karşın cihazın saatini çalıştırmak için bir pil olmalıydı. Ayrıca telefona yüklenen program da aynı şekilde güven vermiyor. Örneğin telefonunuzu şarja bağladınız, uyandırma alarmını kurdunuz ve uyudunuz. Olaki sabaha karşı elektrik kesilirse uyanamayabilirsiniz. Çünkü elektrik kesintisi sırasında telefona yüklenen program da kapanıyor. Telefona yüklenen yazılım telefonun alarm uygulamasını kullansa böyle bir durumda telefon üzerinden alarm çalabilirdi. Kısacası benim gibi hem şarj hemde alarm fonksiyonu istiyorsanız eksileri çok fazla.
Bu değerlendirme AS141 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır
Bu değerlendirme AS141 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır