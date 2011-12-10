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    Bluetooth® özellikli docking hoparlör

    AS141/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin
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      Bluetooth
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      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      AS141/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

      Bu sistem Android telefonunuzdan müzik çalar ve telefonunuzu şarj eder, hatta telefonunuzdan veya radyodan müzik çalarak sizi uyandırır. Eksiksiz müzik keyfi ve daha fazla benzersiz özellik için Songbird müzik fonksiyonuyla gelen ücretsiz uygulamayı indirin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,90 TL

      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

      Bu sistem Android telefonunuzdan müzik çalar ve telefonunuzu şarj eder, hatta telefonunuzdan veya radyodan müzik çalarak sizi uyandırır. Eksiksiz müzik keyfi ve daha fazla benzersiz özellik için Songbird müzik fonksiyonuyla gelen ücretsiz uygulamayı indirin. Tüm faydaları görün

      Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

      Bu sistem Android telefonunuzdan müzik çalar ve telefonunuzu şarj eder, hatta telefonunuzdan veya radyodan müzik çalarak sizi uyandırır. Eksiksiz müzik keyfi ve daha fazla benzersiz özellik için Songbird müzik fonksiyonuyla gelen ücretsiz uygulamayı indirin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,90 TL

      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

      Bu sistem Android telefonunuzdan müzik çalar ve telefonunuzu şarj eder, hatta telefonunuzdan veya radyodan müzik çalarak sizi uyandırır. Eksiksiz müzik keyfi ve daha fazla benzersiz özellik için Songbird müzik fonksiyonuyla gelen ücretsiz uygulamayı indirin. Tüm faydaları görün

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        Bluetooth® özellikli docking hoparlör

        Bluetooth® özellikli docking hoparlör

        Toplam:

        Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

        • Android için
        FlexiDock, Android telefonunuza uyum sağlamak/şarj etmek için akılcı bir tasarıma sahiptir

        FlexiDock, Android telefonunuza uyum sağlamak/şarj etmek için akılcı bir tasarıma sahiptir

        Philips FlexiDock, Android telefonlar için mükemmeldir. Akıllı tasarımı sayesinde, bağlantı soketi altta, yanda ve hatta üstte olan birçok Android telefonla uyumludur. İlk defa böyle bir esnekliğe sahip olan bu ürün, farklı üreticiler tarafından üretilen ve mikro USB bağlantı soketinin konumu ve yönü standart olmayan Android telefonlarla sorunsuz çalışır. Üstelik bağlantı sistemi telefonu hem yatay hem de dikey konumda yerleştirmenize izin verdiğinden, telefonunuzu hoparlörün tam ortasında tutabilirsiniz.

        DockStudio uygulaması ile müziği ve başka özellikleri keşfedip paylaşın

        DockStudio uygulaması ile müziği ve başka özellikleri keşfedip paylaşın

        Ücretsiz Philips DockStudio uygulaması docking hoparlörlere birçok benzersiz özellik kazandırır. Tüm dünyadaki binlerce İnternet radyo istasyonunu dinleyebilir, müzik koleksiyonunuzda gezinebilir ve dinlediğiniz parçayı Facebook'ta veya dinlediğiniz sanatçının fotoğraflarını Flickr hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bu uygulama, ortam içeriklerinizi keşfetmenize, oynatmanıza ve PC ve Android cihazlar arasında sorunsuz şekilde senkronize etmenize olanak sağlayan Songbird müzik fonksiyonuyla birlikte gelir. Saat modunda, birden çok özelleştirilmiş müzik alarmı ayarlamanıza olanak tanır ve güncellenmiş hava raporlarını verir. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı Google play'den yükleyebilirsiniz.

        Android cihazlarından Bluetooth ile kablosuz müzik çalma

        Android cihazlarından Bluetooth ile kablosuz müzik çalma

        Sevdiğiniz şarkıların tamamını, dışarıya muhteşem ses veren bir hoparlörde dinleyin. Bu Philips docking hoparlörü, Android cihazlarınızdan Bluetooth üzerinden müzik çalar. Ücretsiz Philips DockStudio uygulamasını yüklemeniz yeterlidir. Cihazınız bağlandığında Bluetooth otomatik olarak açılıp bağlanacaktır. Rakipsiz kullanım kolaylığıyla güçlü ve mükemmel sesin keyfine varacaksınız. Başka hiçbir şey kulağa bu kadar güzel gelemez.

        Müziğinizi keşfetmek, dinlemek ve PC ile Android arasında senkronize etmek için Songbird

        Müziğinizi keşfetmek, dinlemek ve PC ile Android arasında senkronize etmek için Songbird

        Songbird basit, kullanımı kolay bir PC programı ve Android uygulamasıdır. Uygulama, ortam dosyalarını keşfetmenize, oynatmanıza ve PC'niz ile zahmetsizce senkronize etmenize olanak sağlar. Sezgisel ve güçlü müzik yönetim özelliği sayesinde yeni sanatçıları ve müzik tarzlarını doğrudan program üzerinden bağlanacağınız müzik ve ortam mağazaları, servisler ve web sitelerinden keşfedin. Kendi kitaplığınızdan veya İnternet'ten ortam dosyalarını oynatın ve hepsini bilgisayarınız ile Android cihazlarınız arasında zahmetsizce senkronize edin.

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

        20 W RMS toplam çıkış gücü

        20 W RMS toplam çıkış gücü

        RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        Android telefonla otomatik saat senkronizasyonu

        Android telefonunuzu docking hoparlöre bağladığınızda istasyonunun saati ile telefonunuzun saati otomatik olarak senkronize edilir.

        Teknik Özellikler

        • Android cihaz uyumluluğu

          Android sürümü 2.1 veya üzeri
          Evet
          Bluetooth sürümü 2.1 veya üzeri
          Evet
          Mikro USB
          Evet
          Daha fazla ayrıntı ve en yeni uyumluluk bilgileri için
          www.philips.com/FlexiDock adresini ziyaret edin

        • Android için DockStudio Uygulaması

          Uygulama adı
          DockStudio, Android Market'ten ücretsiz yükleme
          Uyumluluk
          Android için Philips docking hoparlör
          Müzik çalma
          Songbird Android Uygulaması
          Bluetooth bağlantısı
          Android telefon ile docking hoparlör arasında. Dock istasyonuna yerleştirildiğinde tam otomatik bağlantı
          Internet radyosu
          7000'den fazla istasyona bağlanın
          Saat
          • Analog ekran
          • Dijital ekran
          Alarm
          • Çoklu alarm
          • Kapanma zamanlayıcısı
          • Müzikle uyanın
          • Doğal seslerle uyanın
          • Fotoğraflarla uyanın

        • Ses

          Ses Sistemi
          Stereo
          Çıkış gücü (RMS)
          2 x 10 W
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Seviyesini açma/kısma

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Müzik Çalma

          Konsol çalma modu
          • Oynatma ve Duraklatma
          • Önceki ve Sonraki parça
          • Tekrarlama
          • Rastgele çalma
          • Android telefon şarj etme

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo Bantları
          FM
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          İstasyon hafızaları
          20
          Anten
          FM Anteni

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          2,1
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • SPP
          Bluetooth mesafesi
          görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
          Aux girişi
          Evet
          MP3-Link
          3,5 mm stereo giriş

        • Kullanılabilirlik

          Saat/Sürüm
          Dijital
          Alarmlar
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • Sesli Alarm
          • Radyo Alarmı
          • Alarm tekrarı (erteleme)
          • Kapanma zamanlayıcısı
          • çift alarm

        • Boyutlar

          Ürün genişliği
          290  mm
          Ürün yüksekliği
          160  mm
          Ürün derinliği
          113  mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC-DC Adaptörü
          • Kullanım Kılavuzu
          • Dünya Çapında Garanti belgesi

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC-DC Adaptörü
        • Kullanım Kılavuzu
        • Dünya Çapında Garanti belgesi

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