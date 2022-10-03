2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Dilediğiniz zaman evinizi temizleyin, tazeleyin ve ısıtın
Philips 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici, evlerin sağlıklı ve konforlu olmasına yardımcı olur. Havayı sürekli olarak temizlerken kış aylarında ısınmanızı, yaz aylarında ise serinlemenizi sağlar. HEPA filtreleme sistemi sayesinde bilinen en küçük virüs kadar küçük parçacıkları %99,95 oranında ortadan kaldırır.
42 m²'ye kadar odaları temizler
165 m³/sa temiz hava hızı (CADR)
HEPA ve Aktif Karbon filtreleri
Temizleme işlevi 42 m²'ye kadar olan odalar için uygundur.** Optimum 360° hava akışı alma tasarımı ve yüksek ultra ince parçacık filtreleme verimliliği, temizleme performansını 165 m³/saate kadar Temiz Hava Dağıtım Hızına (CADR) çıkarır.* 20 m² genişliğindeki bir odanın havasını 17,5 dakikada etkili bir şekilde temizleyebilir.
HEPA filtreleme sistemi, 0,003 µm*** kadar küçük parçacıkların %99,95'ini temizler. 3 katmanlı sistem: ön filtre, HEPA filtresi ve aktif karbon filtresi. Ön filtre, toz ve saç gibi büyük parçacıkları yakalar. Daha sonra HEPA filtresi virüsleri, ev tozlarını, evcil hayvan kepeklerini, polenleri, dış mekan kirliliğini, ev tozu akarlarını, küf sporlarını, dumanı ve diğer alerjenler ile kirleticileri yakalar. Son olarak, aktif karbon filtresi zararlı gazları ve hoş olmayan kokuları giderir.
Hava kalitesi sensörü, havadaki 2,5 µm'den küçük parçacıkları algılar ve bunları hem sayısal hem de renk kodlu geri bildirimle gerçek zamanlı olarak görüntüler. Renk çubuğu; mavi (iyi), mor (orta), pembe (kötü) ve kırmızı (çok kötü) arasında değişen bir iç mekan hava kalitesi göstergesi sağlar. Gerçek zamanlı ekran, iç mekan sıcaklığını ve filtre değiştirme uyarısını da gösterir.
5.0
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Salih19
03/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Özellikleri güzel
Çocuğumun yatak odasında kullanıyorum. Faydası var
Bu değerlendirme 2000 Serisi AMF220/15 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici, Fan ve Isıtıcı için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-09-03
Bu değerlendirme 2000 Serisi AMF220/15 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici, Fan ve Isıtıcı için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-09-03
CUHARA
26/08/2022
Türkiye
Ürünün filtresi
Nezaman ürünün filtresini temin edeceksiniz Türkiyede
Avantajlar
Mükemmel
Dezavantajlar
Hiç bir sıkıntısı yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2000 Serisi AMF220/15 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici, Fan ve Isıtıcı için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-07-26
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2000 Serisi AMF220/15 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici, Fan ve Isıtıcı için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-07-26
Engriboerd
05/05/2022
Türkiye
Muazzam
Ürün şahane,hem hava temizliyor hem de gerektiğinde odayı ısıtıyor. Ayrıca havadaki kirlilik düzeyini gösteriyor. Uzaktan kumandası olması ve kapanma için prgramlanabilmesi çok iyi. Dizaynı ise odaya şıklık katıyor. Tek kusuru var,o da cihazın değil, yedek filtresi an itibari ile Türkiye'de mevcut değil.
Avantajlar
Isıtma özelliği bulunması,uzaktan kumanda,dizayn,kapatma saati programlanabilmesi
Dezavantajlar
An itibari ile Türkiye'de yedek fltresinin bulunmaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2000 Serisi AMF220/15 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici, Fan ve Isıtıcı için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-01-05
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2000 Serisi AMF220/15 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici, Fan ve Isıtıcı için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-01-05
CADR, GB/T18801-2015 uyarınca onaylı bir üçüncü taraf laboratuvar tarafından test edilmiştir. Test yöntemimizde ve üretim sürecine ilişkin kalite kontrol prosedürlerimizde yapılan iyileştirmelerin ardından ürünlerimizin CADR değerleri yükseltilmiştir.
Kutusunda bu güncellenmiş bilgilerin yer almadığı bir ürün satın alsanız dahi ilgili ürünün çevrimiçi olarak belirtildiği şekilde daha yüksek özelliklerle performans göstereceğinden emin olabilirsiniz.
42 m² oda boyutu NRCC-5401'e göre ve GB/T18801-2015'e göre test edilen sigara dumanı CADR kullanılarak hesaplanır.
* NaCl aerosol kullanılarak DIN71460-1 ile uyumlu şekilde 2020'de IUTA tarafından test edilmiştir.
* * Airmid Health group Ltd. tarafından gerçekleştirilen Mikrobiyal Azalma Oranı Testi, filtreden geçen havadan, hava kaynaklı influenza A (H1N1) ile kontamine olmuş 28,5 m³'lük bir test odasında gerçekleştirilmiştir. 40 dakika sonrası ve cihaz maksimum modundayken elde edilen sonuç dikkate alınmıştır.
* * Hava temizleyici tek başına Covid-19'a karşı koruma sağlamaz ancak kendinizi ve ailenizi koruma planının bir parçası olarak kullanılabilir (ABD Çevre Koruma Dairesi).
* * * Filtreden geçen havadan, GB21551.3-2010'a göre (Staphylococcus Albus 8032 test bakterisiyle) 30 m³'lük odada üçüncü taraf bir laboratuvar tarafından test edilmiştir.
* * * * Tavsiye edilen kullanım ömrü, dış mekandan hava ile taşınan 35 µg/m³ ortalama parçacık düzeyine, temizleyicinin 39 m²'lik odada günde 16 saat en düşük hızda çalıştığı duruma göre teorik olarak hesaplanmıştır.