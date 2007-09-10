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    Saatli Radyo

    AJL308/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın
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      Saatli Radyo

      AJL308/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın

      Yanı başınızda sevdiğiniz birinin fotoğrafıyla ya da en sevdiğiniz şarkıyla neden gününüze anlam katmıyorsunuz? 7 inç renkli ekranı ve kullanışlı USB/SD kart yuvasıyla Philips saatli radyo güne iyi başlamanıza yardımcı olabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saatli Radyo

      Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın

      Yanı başınızda sevdiğiniz birinin fotoğrafıyla ya da en sevdiğiniz şarkıyla neden gününüze anlam katmıyorsunuz? 7 inç renkli ekranı ve kullanışlı USB/SD kart yuvasıyla Philips saatli radyo güne iyi başlamanıza yardımcı olabilir.

      Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın

      Yanı başınızda sevdiğiniz birinin fotoğrafıyla ya da en sevdiğiniz şarkıyla neden gününüze anlam katmıyorsunuz? 7 inç renkli ekranı ve kullanışlı USB/SD kart yuvasıyla Philips saatli radyo güne iyi başlamanıza yardımcı olabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saatli Radyo

      Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın

      Yanı başınızda sevdiğiniz birinin fotoğrafıyla ya da en sevdiğiniz şarkıyla neden gününüze anlam katmıyorsunuz? 7 inç renkli ekranı ve kullanışlı USB/SD kart yuvasıyla Philips saatli radyo güne iyi başlamanıza yardımcı olabilir.

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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

        Toplam:

        Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın

        Saati, radyoyu ve takvimi kolay görüntülemek için 7" renkli ekran

        Saati, radyoyu ve takvimi kolay görüntülemek için 7" renkli ekran

        Philips Saatli radyonun geniş LCD ekranı sayesinde uzaktan bile saati ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.

        Doğanın sesleriyle uyanın ve yepyeni bir güne başlayın

        Doğanın sesleriyle uyanın ve yepyeni bir güne başlayın

        Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyoyu özel yapan şey ise sizi doğal seslerle, radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırmasıdır. Stresinizi alan doğal seslerle veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyanmak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.

        Hazır dinlendirme müziği huzur içinde uykuya dalmanızı sağlar

        Hazır dinlendirme müziği huzur içinde uykuya dalmanızı sağlar

        Huzur veren seslerle rahatlayın veya uykuya dalın. Philips Saatli radyo'da çeşitli rahatlatıcı müzik parçaları önceden yüklenmiştir. Rahatlamak için tek yapmanız gereken yağmur sesi, okyanus dalgası, spa müzikleri ve çok daha fazlası arasından seçim yapmak.

        Fotoğraf görüntülerken müziğin veya radyo kanallarının keyfini çıkarın

        Fotoğraf görüntülerken müziğin veya radyo kanallarının keyfini çıkarın

        Fotoğraflarınızı en sevdiğiniz müziği veya FM radyo istasyonunu dinleyerek görüntüleme keyfini çıkarın. Tek yapmanız gereken menüden "Fotoğraf ve müzik" öğesini seçmek, arkanıza yaslanmak ve her ikisinin keyfini aynı anda çıkarmak. Philips Saatli radyoda bulunan USB ve SD hafıza kartı yuvaları sayesinde en sevdiğiniz MP3 ve WMA müzikleri saatli radyonuzda dinlerken, LCD ekranda dijital fotoğraflarınıza bakabilirsiniz.

        En sevdiğiniz fotoğraf veya görüntü başucunuzda

        En sevdiğiniz fotoğraf veya görüntü başucunuzda

        Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dijital fotoğraflarınızı SD kart yuvası üzerinden göstermenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız. Tek yapmanız gereken hafıza kartını Philips Saatli radyonuza takmak; dijital fotoğraflarınız doğrudan cihaz üzerinde gösterilecek. Artık, en sevdiğiniz anlarınızı aileniz ve dostlarınızda istediğiniz zaman yeniden yaşayabileceksiniz

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Çift alarmlı saat

        Çift alarmlı saat

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Fotoğraf ve müzik için USB ve SD kart yuvaları

        Fotoğraf ve müzik için USB ve SD kart yuvaları

        Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde USB ve SD kart yuvaları üzerinden daha fazla müzik dinlemenin ve fotoğraf görüntülemenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

        Teknik Özellikler

        • Depolama ortamı

          USB flash sürücü
          Evet
          Bellek Kartı Erişimi
          SD/MMC kart yuvası

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • sesli alarm
          • çift alarm
          Renkli arka ışık
          beyaz
          Saat
          Dijital
          Saat geliştirmeleri
          • doğanın sesi
          • dinlendirme müziği
          • doğal seslerle uyanma

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          İstasyon hafızaları
          20
          Radyo bantları
          FM
          Tuner geliştirmesi
          otomatik dijital istasyon ayarı

        • Müzik çalma

          Oynatılabilen ortamlar
          • SD/MMC kartı
          • USB flash sürücü
          Uyumlu formatlar
          • MP3
          • WMA

        • Ses

          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı
          Çıkış gücü
          2 x 0,6 W RMS

        • Görüntü/Ekran

          En-boy oranı
          16:9
          Ekran tipi
          LCD TFT
          Parlaklık
          200  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          300:1
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          7  inç
          Etkin izleme alanı
          154,1 x 86,6  mm
          LCD panel tipi
          parlama önleyici polarize yüzey
          Piksel aralığı
          0,107(g) x 0,370(y) mm
          Çözünürlük
          480(f) x 234(y) x 3(RGB)
          Tepki süresi (tipik)
          30  ms

        • Aksesuarlar

          Kablolar/Bağlantı
          AC-DC adaptörü
          Diğerleri
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Kullanım Kılavuzu
          Garantili
          Garanti Belgesi

        • Boyutlar

          Ana ünite derinliği
          91,2  mm
          Ana ünite yüksekliği
          168,5  mm
          Ana ünite genişliği
          208,5  mm

        • Güç

          DC giriş gerilimi
          9  V
          Güç tipi
          AC Girişi

        • Hoparlörler

          Hoparlör güçlendirme
          Bas Refleks hoparlör sistemi

        • Dijital fotoğraf görüntüleme

          Görüntü Güçlendirme
          MP3 çalarak slayt gösterisi
          Resim Sıkıştırma Formatı
          JPEG

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC/DC adaptörü
        • Hızlı kurulum kılavuzu
        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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