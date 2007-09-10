Doğanın sesleriyle uyanın ve yepyeni bir güne başlayın

Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyoyu özel yapan şey ise sizi doğal seslerle, radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırmasıdır. Stresinizi alan doğal seslerle veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyanmak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.