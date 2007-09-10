Kutudaki diğer öğeler
- AC/DC adaptörü
- Hızlı kurulum kılavuzu
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın
Yanı başınızda sevdiğiniz birinin fotoğrafıyla ya da en sevdiğiniz şarkıyla neden gününüze anlam katmıyorsunuz? 7 inç renkli ekranı ve kullanışlı USB/SD kart yuvasıyla Philips saatli radyo güne iyi başlamanıza yardımcı olabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın
Yanı başınızda sevdiğiniz birinin fotoğrafıyla ya da en sevdiğiniz şarkıyla neden gününüze anlam katmıyorsunuz? 7 inç renkli ekranı ve kullanışlı USB/SD kart yuvasıyla Philips saatli radyo güne iyi başlamanıza yardımcı olabilir.
Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın
Yanı başınızda sevdiğiniz birinin fotoğrafıyla ya da en sevdiğiniz şarkıyla neden gününüze anlam katmıyorsunuz? 7 inç renkli ekranı ve kullanışlı USB/SD kart yuvasıyla Philips saatli radyo güne iyi başlamanıza yardımcı olabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın
Yanı başınızda sevdiğiniz birinin fotoğrafıyla ya da en sevdiğiniz şarkıyla neden gününüze anlam katmıyorsunuz? 7 inç renkli ekranı ve kullanışlı USB/SD kart yuvasıyla Philips saatli radyo güne iyi başlamanıza yardımcı olabilir.
Saatli Radyo
Toplam:
Philips Saatli radyonun geniş LCD ekranı sayesinde uzaktan bile saati ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.
Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyoyu özel yapan şey ise sizi doğal seslerle, radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırmasıdır. Stresinizi alan doğal seslerle veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyanmak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.
Huzur veren seslerle rahatlayın veya uykuya dalın. Philips Saatli radyo'da çeşitli rahatlatıcı müzik parçaları önceden yüklenmiştir. Rahatlamak için tek yapmanız gereken yağmur sesi, okyanus dalgası, spa müzikleri ve çok daha fazlası arasından seçim yapmak.
Fotoğraflarınızı en sevdiğiniz müziği veya FM radyo istasyonunu dinleyerek görüntüleme keyfini çıkarın. Tek yapmanız gereken menüden "Fotoğraf ve müzik" öğesini seçmek, arkanıza yaslanmak ve her ikisinin keyfini aynı anda çıkarmak. Philips Saatli radyoda bulunan USB ve SD hafıza kartı yuvaları sayesinde en sevdiğiniz MP3 ve WMA müzikleri saatli radyonuzda dinlerken, LCD ekranda dijital fotoğraflarınıza bakabilirsiniz.
Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dijital fotoğraflarınızı SD kart yuvası üzerinden göstermenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız. Tek yapmanız gereken hafıza kartını Philips Saatli radyonuza takmak; dijital fotoğraflarınız doğrudan cihaz üzerinde gösterilecek. Artık, en sevdiğiniz anlarınızı aileniz ve dostlarınızda istediğiniz zaman yeniden yaşayabileceksiniz
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde USB ve SD kart yuvaları üzerinden daha fazla müzik dinlemenin ve fotoğraf görüntülemenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.
Depolama ortamı
Kullanılabilirlik
Tuner/Alım/İletim
Müzik çalma
Ses
Görüntü/Ekran
Aksesuarlar
Boyutlar
Güç
Hoparlörler
Dijital fotoğraf görüntüleme