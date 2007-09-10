2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AJL308/12
Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın
Yanı başınızda sevdiğiniz birinin fotoğrafıyla ya da en sevdiğiniz şarkıyla neden gününüze anlam katmıyorsunuz? 7 inç renkli ekranı ve kullanışlı USB/SD kart yuvasıyla Philips saatli radyo güne iyi başlamanıza yardımcı olabilir.
Philips Saatli radyonun geniş LCD ekranı sayesinde uzaktan bile saati ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.
Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyoyu özel yapan şey ise sizi doğal seslerle, radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırmasıdır. Stresinizi alan doğal seslerle veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyanmak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.
Huzur veren seslerle rahatlayın veya uykuya dalın. Philips Saatli radyo'da çeşitli rahatlatıcı müzik parçaları önceden yüklenmiştir. Rahatlamak için tek yapmanız gereken yağmur sesi, okyanus dalgası, spa müzikleri ve çok daha fazlası arasından seçim yapmak.
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