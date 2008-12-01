Güne en sevdiğiniz müzik ve fotoğraflarla başlayın
Güne neden sevdiğiniz birinin fotoğrafı, en sevdiğiniz şarkı veya hatta doğanın sesleriyle güzel bir başlangıç yapmayasınız? Philips saatli radyo sayesinde SD kartınızdan fotoğraf görüntüleyebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca, dahili FM radyo ile müzik keyfi yaşayabilirsiniz.
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Güne en sevdiğiniz müzik ve fotoğraflarla başlayın
Güne neden sevdiğiniz birinin fotoğrafı, en sevdiğiniz şarkı veya hatta doğanın sesleriyle güzel bir başlangıç yapmayasınız? Philips saatli radyo sayesinde SD kartınızdan fotoğraf görüntüleyebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca, dahili FM radyo ile müzik keyfi yaşayabilirsiniz.
Saatli Radyo
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Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyoyu özel yapan şey ise sizi doğal seslerle, radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırmasıdır. Stresinizi alan doğal seslerle veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyanmak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.
Huzur veren seslerle rahatlayın veya uykuya dalın. Philips Saatli radyo'da çeşitli rahatlatıcı müzik parçaları önceden yüklenmiştir. Rahatlamak için tek yapmanız gereken yağmur sesi, okyanus dalgası, spa müzikleri ve çok daha fazlası arasından seçim yapmak.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
8,9 cm (3,5 inç) yüksek çözünürlüklü renkli ekran sayesinde ekran içeriğini kolayca okuyabilirsiniz. Artık saati, tarihi ve radyo istasyonu bilgilerini kolayca görebileceksiniz. İsterseniz en sevdiğiniz fotoğrafınızı arka plan görüntüsü yapabilirsiniz.
Fotoğraflarınızı en sevdiğiniz müziği veya FM radyo istasyonunu dinleyerek görüntüleme keyfini çıkarın. Tek yapmanız gereken menüden "Fotoğraf ve müzik" öğesini seçmek, arkanıza yaslanmak ve her ikisinin keyfini aynı anda çıkarmak. Philips Saatli radyoda bulunan USB ve SD hafıza kartı yuvaları sayesinde en sevdiğiniz MP3 ve WMA müzikleri saatli radyonuzda dinlerken, LCD ekranda dijital fotoğraflarınıza bakabilirsiniz.
En sevdiğiniz fotoğraflarınızı bir SD karta kopyalayın ve Philips Saatli radyonuzda slayt gösterisi şeklinde görüntüleyin. Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dijital fotoğraflarınızı SD kart yuvası üzerinden göstermenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız. Tek yapmanız gereken hafıza kartını Philips Saatli radyonuza takmak; fotoğraflarınız doğrudan cihaz üzerinde gösterilecek. Artık, en sevdiğiniz anlarınızı aileniz ve dostlarınızda istediğiniz zaman yeniden yaşayabileceksiniz!
Philips Saatli radyoda bulunan SD hafıza kartı yuvası sayesinde en sevdiğiniz MP3 müzikleri saatli radyonuzun hoparlörlerinden dinleyebileceksiniz.
Philips Saatli radyo, en sevdiğiniz fotoğrafınızı arkaplan görüntüsü yapmanızı sağlayan kolay bir özelliğe sahiptir. Sabah uyandığınızda sadece saatin kaç olduğunu görmekle kalmaz, aynı zamanda en sevdiğiniz kişilerin fotoğraflarını yatağınızın başucunda görebilirsiniz. Yeni bir güne başlamanın çok güzel bir yolu!
Ses
Müzik çalma
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
Görüntü/Ekran
Dijital fotoğraf görüntüleme
Depolama ortamı
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