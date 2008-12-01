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    Saatli Radyo

    AJL303/12
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    • Güne en sevdiğiniz müzik ve fotoğraflarla başlayın Güne en sevdiğiniz müzik ve fotoğraflarla başlayın Güne en sevdiğiniz müzik ve fotoğraflarla başlayın
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      Saatli Radyo

      AJL303/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Güne en sevdiğiniz müzik ve fotoğraflarla başlayın

      Güne neden sevdiğiniz birinin fotoğrafı, en sevdiğiniz şarkı veya hatta doğanın sesleriyle güzel bir başlangıç yapmayasınız? Philips saatli radyo sayesinde SD kartınızdan fotoğraf görüntüleyebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca, dahili FM radyo ile müzik keyfi yaşayabilirsiniz.

      Bu ürün satışta değil

      Saatli Radyo

      Güne en sevdiğiniz müzik ve fotoğraflarla başlayın

      Güne neden sevdiğiniz birinin fotoğrafı, en sevdiğiniz şarkı veya hatta doğanın sesleriyle güzel bir başlangıç yapmayasınız? Philips saatli radyo sayesinde SD kartınızdan fotoğraf görüntüleyebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca, dahili FM radyo ile müzik keyfi yaşayabilirsiniz.

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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

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        Güne en sevdiğiniz müzik ve fotoğraflarla başlayın

        Doğanın sesleriyle uyanın ve yepyeni bir güne başlayın

        Doğanın sesleriyle uyanın ve yepyeni bir güne başlayın

        Birçok çalar saatte çeşitli alarm seçenekleri bulunur. Bu Philips Saatli radyoyu özel yapan şey ise sizi doğal seslerle, radyo çalarak veya bildiğiniz zil sesiyle uyandırmasıdır. Stresinizi alan doğal seslerle veya en sevdiğiniz müziği dinleyerek uyanmak için aradığınız tüm özellikler bu saatli radyoda var.

        Hazır dinlendirme müziği huzur içinde uykuya dalmanızı sağlar

        Hazır dinlendirme müziği huzur içinde uykuya dalmanızı sağlar

        Huzur veren seslerle rahatlayın veya uykuya dalın. Philips Saatli radyo'da çeşitli rahatlatıcı müzik parçaları önceden yüklenmiştir. Rahatlamak için tek yapmanız gereken yağmur sesi, okyanus dalgası, spa müzikleri ve çok daha fazlası arasından seçim yapmak.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Çift alarmlı saat

        Çift alarmlı saat

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Saat, tarih ve radyo bilgilerini görüntülemek için 8,9 cm (3,5") ekran

        Saat, tarih ve radyo bilgilerini görüntülemek için 8,9 cm (3,5") ekran

        8,9 cm (3,5 inç) yüksek çözünürlüklü renkli ekran sayesinde ekran içeriğini kolayca okuyabilirsiniz. Artık saati, tarihi ve radyo istasyonu bilgilerini kolayca görebileceksiniz. İsterseniz en sevdiğiniz fotoğrafınızı arka plan görüntüsü yapabilirsiniz.

        Fotoğraf görüntülerken müzik veya radyonun keyfini çıkarın

        Fotoğraf görüntülerken müzik veya radyonun keyfini çıkarın

        Fotoğraflarınızı en sevdiğiniz müziği veya FM radyo istasyonunu dinleyerek görüntüleme keyfini çıkarın. Tek yapmanız gereken menüden "Fotoğraf ve müzik" öğesini seçmek, arkanıza yaslanmak ve her ikisinin keyfini aynı anda çıkarmak. Philips Saatli radyoda bulunan USB ve SD hafıza kartı yuvaları sayesinde en sevdiğiniz MP3 ve WMA müzikleri saatli radyonuzda dinlerken, LCD ekranda dijital fotoğraflarınıza bakabilirsiniz.

        En sevdiğiniz fotoğraf ve slayt gösterilerini başucunuzda oynatın

        En sevdiğiniz fotoğraf ve slayt gösterilerini başucunuzda oynatın

        En sevdiğiniz fotoğraflarınızı bir SD karta kopyalayın ve Philips Saatli radyonuzda slayt gösterisi şeklinde görüntüleyin. Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dijital fotoğraflarınızı SD kart yuvası üzerinden göstermenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız. Tek yapmanız gereken hafıza kartını Philips Saatli radyonuza takmak; fotoğraflarınız doğrudan cihaz üzerinde gösterilecek. Artık, en sevdiğiniz anlarınızı aileniz ve dostlarınızda istediğiniz zaman yeniden yaşayabileceksiniz!

        Fotoğraf veya MP3 müzik çalma için SD kart yuvası

        Fotoğraf veya MP3 müzik çalma için SD kart yuvası

        Philips Saatli radyoda bulunan SD hafıza kartı yuvası sayesinde en sevdiğiniz MP3 müzikleri saatli radyonuzun hoparlörlerinden dinleyebileceksiniz.

        Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın

        Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın

        Philips Saatli radyo, en sevdiğiniz fotoğrafınızı arkaplan görüntüsü yapmanızı sağlayan kolay bir özelliğe sahiptir. Sabah uyandığınızda sadece saatin kaç olduğunu görmekle kalmaz, aynı zamanda en sevdiğiniz kişilerin fotoğraflarını yatağınızın başucunda görebilirsiniz. Yeni bir güne başlamanın çok güzel bir yolu!

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü
          0,5 W RMS
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı
          Ses sistemi
          mono

        • Müzik çalma

          Uyumlu formatlar
          • MP3
          • WMA
          Oynatılabilen ortamlar
          SD/MMC kartı

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          Radyo bantları
          FM
          İstasyon hafızaları
          20
          Tuner geliştirmesi
          otomatik dijital istasyon ayarı

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          çift alarm
          Renkli arka ışık
          beyaz
          Saat
          • analog
          • Dijital
          Saat geliştirmeleri
          • dinlendirme müziği
          • sevilen parçayla uyanma
          • doğal seslerle uyanma

        • Güç

          DC giriş gerilimi
          5  volt
          Güç tipi
          AC Girişi

        • Aksesuarlar

          Diğerleri
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Kullanım Kılavuzu
          Kablolar/Bağlantı
          AC-DC adaptörü
          Garanti
          Garanti Belgesi

        • Boyutlar

          Ana ünite derinliği
          38  mm
          Ana ünite yüksekliği
          82  mm
          Ana ünite genişliği
          100  mm

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          3.5  inç
          Ekran tipi
          LCD TFT
          Çözünürlük
          320 (G) x 240 (Y)

        • Dijital fotoğraf görüntüleme

          Görüntü Güçlendirme
          MP3 çalarak slayt gösterisi
          Resim Sıkıştırma Formatı
          JPEG

        • Depolama ortamı

          Bellek Kartı Erişimi
          SD/MMC kart yuvası

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