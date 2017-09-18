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Kristal netlik
Bu şık çalar saat ile DAB+ dijital radyonun parazitsiz sesine uyanın. Modern ve kompakt tasarım evinize uyum sağlar. Hafifçe yükselen bir alarmı veya ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo sesini seçebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kristal netlik
Bu şık çalar saat ile DAB+ dijital radyonun parazitsiz sesine uyanın. Modern ve kompakt tasarım evinize uyum sağlar. Hafifçe yükselen bir alarmı veya ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo sesini seçebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kristal netlik
Bu şık çalar saat ile DAB+ dijital radyonun parazitsiz sesine uyanın. Modern ve kompakt tasarım evinize uyum sağlar. Hafifçe yükselen bir alarmı veya ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo sesini seçebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kristal netlik
Bu şık çalar saat ile DAB+ dijital radyonun parazitsiz sesine uyanın. Modern ve kompakt tasarım evinize uyum sağlar. Hafifçe yükselen bir alarmı veya ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo sesini seçebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Saatli Radyo
Toplam:
Parlak siyah ekran; saati, istasyon bilgisini ve DAB sinyal gücünü net bir şekilde gösterir. Ekran parlaklığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu alarm ayrıca yedek bataryaya sahiptir. Herhangi bir elektrik kesintisinde saati yeniden ayarlamanıza gerek kalmaz.
Nazik Uyandırma işlevi, sizi güne daha nazik hazırlamak için yavaş yavaş artan bir alarm sesine sahiptir. Alarm tonu ya da radyo sesiyle çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
İkili alarm işlevi, iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa mükemmeldir.
Arka planda favori radyo kanalınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz radyo kanalı 2 saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde radyo kapanır. Gece yarısı uyanıp neden radyonun hâlâ açık olduğuna şaşırmaya son!
Aralıksız müzikten en yeni haberlere kadar bu dijital radyo ile daha iyi bir dinleme deneyimi sizi bekliyor. Net bir sinyal alımı sunan DAB+ tuner, 20'ye kadar en sevdiğiniz DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar.
Pil yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar
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