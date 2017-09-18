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    Saatli Radyo

    AJB3000/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kristal netlik Kristal netlik Kristal netlik
      -{discount-value}

      Saatli Radyo

      AJB3000/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Kristal netlik

      Bu şık çalar saat ile DAB+ dijital radyonun parazitsiz sesine uyanın. Modern ve kompakt tasarım evinize uyum sağlar. Hafifçe yükselen bir alarmı veya ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo sesini seçebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saatli Radyo

      Kristal netlik

      Bu şık çalar saat ile DAB+ dijital radyonun parazitsiz sesine uyanın. Modern ve kompakt tasarım evinize uyum sağlar. Hafifçe yükselen bir alarmı veya ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo sesini seçebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Kristal netlik

      Bu şık çalar saat ile DAB+ dijital radyonun parazitsiz sesine uyanın. Modern ve kompakt tasarım evinize uyum sağlar. Hafifçe yükselen bir alarmı veya ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo sesini seçebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saatli Radyo

      Kristal netlik

      Bu şık çalar saat ile DAB+ dijital radyonun parazitsiz sesine uyanın. Modern ve kompakt tasarım evinize uyum sağlar. Hafifçe yükselen bir alarmı veya ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo sesini seçebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

        Toplam:

        Kristal netlik

        • DAB+/FM, Dijital istasyon ayarı
        • Çift alarm
        • Saat ve alarm yedekleme

        Net ve sade parlak siyah ekran

        Parlak siyah ekran; saati, istasyon bilgisini ve DAB sinyal gücünü net bir şekilde gösterir. Ekran parlaklığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu alarm ayrıca yedek bataryaya sahiptir. Herhangi bir elektrik kesintisinde saati yeniden ayarlamanıza gerek kalmaz.

        Nazik Uyandırma. Alarm tonu ya da radyo sesi yavaşça artar

        Nazik Uyandırma işlevi, sizi güne daha nazik hazırlamak için yavaş yavaş artan bir alarm sesine sahiptir. Alarm tonu ya da radyo sesiyle çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

        İkili alarm işlevi. İki alarm ayarlayın

        İkili alarm işlevi, iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa mükemmeldir.

        Uyku Zamanlayıcısı. Favori istasyonunuzu dinlerken uykuya dalın

        Arka planda favori radyo kanalınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz radyo kanalı 2 saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde radyo kapanır. Gece yarısı uyanıp neden radyonun hâlâ açık olduğuna şaşırmaya son!

        20 hafızalı dijital istasyon ayarı

        Aralıksız müzikten en yeni haberlere kadar bu dijital radyo ile daha iyi bir dinleme deneyimi sizi bekliyor. Net bir sinyal alımı sunan DAB+ tuner, 20'ye kadar en sevdiğiniz DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar.

        Elektrik kesintisi durumunda pil yedekleme

        Pil yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          1W
          Ses sistemi
          mono

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          DAB
          • III Bandı
          • Bilgi ekranı
          • Akıllı Tarama
          RDS
          • Program Türü
          • Radyo Metni
          • İstasyon Adı
          Radyo bantları
          FM
          Hafızadaki istasyon sayısı
          20 FM
          FM frekans aralığı
          87,5 - 108  MHz

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          Hızlı kurulum kılavuzu

        • Boyutlar

          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün boyutları (GxDxY)
          160 x 63 x 66  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          249 x 69 x 82 mm

        • Güç

          Güç tipi
          AC Girişi
          AC güç girişi
          100-240 V, 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1 W

        • Alarm

          24 saatlik alarm sıfırlama
          Evet
          Alarm kaynağı
          • Zil Sesi
          • FM tuner
          • DAB radyo
          Alarm sayısı
          2
          Uyku zamanlayıcısı
          10/20/30/60/90 dk
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Evet, 9 dk

        • Saat

          Ekran
          LCD
          Zaman formatı
          • 12 saat
          • 24 saat
          Tip
          Dijital

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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