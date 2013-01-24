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Bu iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonuyla
Lightning veya 30 pimli konektör ile iPod/iPhone/iPad'inizi şarj edip müzik dinleyin ve zengin, net sese sahip olun. Sizi tam zamanında uyandıran bu şık, çift bağlantılı çalar saatli radyo, aynı anda üç cihazı şarj etmenizi sağlayan ekstra USB bağlantı noktasına sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonuyla
Lightning veya 30 pimli konektör ile iPod/iPhone/iPad'inizi şarj edip müzik dinleyin ve zengin, net sese sahip olun. Sizi tam zamanında uyandıran bu şık, çift bağlantılı çalar saatli radyo, aynı anda üç cihazı şarj etmenizi sağlayan ekstra USB bağlantı noktasına sahiptir. Tüm faydaları görün
Bu iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonuyla
Lightning veya 30 pimli konektör ile iPod/iPhone/iPad'inizi şarj edip müzik dinleyin ve zengin, net sese sahip olun. Sizi tam zamanında uyandıran bu şık, çift bağlantılı çalar saatli radyo, aynı anda üç cihazı şarj etmenizi sağlayan ekstra USB bağlantı noktasına sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonuyla
Lightning veya 30 pimli konektör ile iPod/iPhone/iPad'inizi şarj edip müzik dinleyin ve zengin, net sese sahip olun. Sizi tam zamanında uyandıran bu şık, çift bağlantılı çalar saatli radyo, aynı anda üç cihazı şarj etmenizi sağlayan ekstra USB bağlantı noktasına sahiptir. Tüm faydaları görün
Çift bağlantılı üçlü şarj noktalı saatli radyo
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu sistemde 8W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone/iPad'inizle birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.
Modern yaşam tarzları dikkate alınarak tasarlanan bu saatli radyo, hafta içi ve hafta sonu veya isterseniz çiftler için aynı günde farklı alarm ayarları yapılmasına olanak sağlayan çift alarm özelliği bulunmaktadır. Alarm, Pazartesi-Pazar arası haftanın tüm günleri için aynı saate ayarlanabilir. İsterseniz alarmı, güne erken başladığınız Pazartesi-Cuma arası hafta içi günler için daha erken, daha geç kalktığınız Cumartesi ve Pazar günleri daha geç bir saate ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz ayar ne olursa olsun, bu kullanışlı özellik sayesinde her gece alarmı tekrar ayarlama zahmetinden kurtulmuş olacaksınız.
Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Güne en sevdiğiniz müzikle başlayın. En sevdiğiniz radyo istasyonları veya iPod/ iPhone/iPad'inizden rahatlatıcı müzikleri seçin ve güne başlama modunuzu değiştirin. Saat, seçtiğiniz ses seviyesine ulaşana kadar yavaş ses artışlarıyla seçiminizi hafifçe duyulacak şekilde çalmaya başlar. Artık uyanma ve her yeni güne başlama modunuzu kendiniz kontrol edebilirsiniz.
Güç kesintisi olduğu zaman, bu akıllı saat, güvenilir zaman ayarını ve sizin ayarlarınızı koruyacaktır. Önceden yerleştirilen pil sayesinde, programlanmış alarm, ekran kapalı olduğunda bile aktif kalır. Güç geri geldiği zaman, saati ayarlamaya ya da ayarları eski durumuna getirmeye gerek yoktur. Daha da şaşırtıcı olansa, güç kaynağı geri gelmediğinde bile, geç uyanmamanızı sağlamak için pilin ayarladığınız zamanda alarm sesini çalıştırmaya yetecek kadar enerji sağlamasıdır.
iPhone uyumluluğu
iPod uyumluluğu
iPad uyumluluğu
Müzik Çalma
Tuner/Alım/İletim
Saat
Alarm
Kullanılabilirlik
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
USB Şarjı
Güç
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