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    Çift bağlantılı üçlü şarj noktalı saatli radyo

    AJ7260D/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bu iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonuyla Bu iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonuyla Bu iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonuyla
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      Çift bağlantılı üçlü şarj noktalı saatli radyo

      AJ7260D/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Bu iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonuyla

      Lightning veya 30 pimli konektör ile iPod/iPhone/iPad'inizi şarj edip müzik dinleyin ve zengin, net sese sahip olun. Sizi tam zamanında uyandıran bu şık, çift bağlantılı çalar saatli radyo, aynı anda üç cihazı şarj etmenizi sağlayan ekstra USB bağlantı noktasına sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 399,90 TL

      Çift bağlantılı üçlü şarj noktalı saatli radyo

      Bu iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonuyla

      Lightning veya 30 pimli konektör ile iPod/iPhone/iPad'inizi şarj edip müzik dinleyin ve zengin, net sese sahip olun. Sizi tam zamanında uyandıran bu şık, çift bağlantılı çalar saatli radyo, aynı anda üç cihazı şarj etmenizi sağlayan ekstra USB bağlantı noktasına sahiptir. Tüm faydaları görün

      Bu iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonuyla

      Lightning veya 30 pimli konektör ile iPod/iPhone/iPad'inizi şarj edip müzik dinleyin ve zengin, net sese sahip olun. Sizi tam zamanında uyandıran bu şık, çift bağlantılı çalar saatli radyo, aynı anda üç cihazı şarj etmenizi sağlayan ekstra USB bağlantı noktasına sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 399,90 TL

      Çift bağlantılı üçlü şarj noktalı saatli radyo

      Bu iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonuyla

      Lightning veya 30 pimli konektör ile iPod/iPhone/iPad'inizi şarj edip müzik dinleyin ve zengin, net sese sahip olun. Sizi tam zamanında uyandıran bu şık, çift bağlantılı çalar saatli radyo, aynı anda üç cihazı şarj etmenizi sağlayan ekstra USB bağlantı noktasına sahiptir. Tüm faydaları görün

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        Çift bağlantılı üçlü şarj noktalı saatli radyo

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Bu iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonuyla

        harika müzikler eşliğinde uyanın

        • iPod/iPhone/iPad için DualDock
        • Şarj için USB portlu
        • FM, çift alarm
        • 8W
        8W RMS toplam çıkış gücü

        8W RMS toplam çıkış gücü

        Bu sistemde 8W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Dock'a bağlandığında iPhone/ iPod/iPad saatiyle otomatik eşitleme

        Dock'a bağlandığında iPhone/ iPod/iPad saatiyle otomatik eşitleme

        Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone/iPad'inizle birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.

        Yaşam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı

        Yaşam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı

        Modern yaşam tarzları dikkate alınarak tasarlanan bu saatli radyo, hafta içi ve hafta sonu veya isterseniz çiftler için aynı günde farklı alarm ayarları yapılmasına olanak sağlayan çift alarm özelliği bulunmaktadır. Alarm, Pazartesi-Pazar arası haftanın tüm günleri için aynı saate ayarlanabilir. İsterseniz alarmı, güne erken başladığınız Pazartesi-Cuma arası hafta içi günler için daha erken, daha geç kalktığınız Cumartesi ve Pazar günleri daha geç bir saate ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz ayar ne olursa olsun, bu kullanışlı özellik sayesinde her gece alarmı tekrar ayarlama zahmetinden kurtulmuş olacaksınız.

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Güne en sevdiğiniz iPod/iPhone/iPad müzikleri veya radyo istasyonu ile başlayın

        Güne en sevdiğiniz müzikle başlayın. En sevdiğiniz radyo istasyonları veya iPod/ iPhone/iPad'inizden rahatlatıcı müzikleri seçin ve güne başlama modunuzu değiştirin. Saat, seçtiğiniz ses seviyesine ulaşana kadar yavaş ses artışlarıyla seçiminizi hafifçe duyulacak şekilde çalmaya başlar. Artık uyanma ve her yeni güne başlama modunuzu kendiniz kontrol edebilirsiniz.

        Elektrik kesildiğinde bile zamanında uyanmanız için saat ve alarm yedeklemesi

        Güç kesintisi olduğu zaman, bu akıllı saat, güvenilir zaman ayarını ve sizin ayarlarınızı koruyacaktır. Önceden yerleştirilen pil sayesinde, programlanmış alarm, ekran kapalı olduğunda bile aktif kalır. Güç geri geldiği zaman, saati ayarlamaya ya da ayarları eski durumuna getirmeye gerek yoktur. Daha da şaşırtıcı olansa, güç kaynağı geri gelmediğinde bile, geç uyanmamanızı sağlamak için pilin ayarladığınız zamanda alarm sesini çalıştırmaya yetecek kadar enerji sağlamasıdır.

        Teknik Özellikler

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone 5
          • iPhone 4S
          • iPhone 4
          • iPhone 3GS
          • iPhone 6
          • iPhone 6 plus
          • iPhone 6S
          • iPhone 6S Plus
          • iPhone SE

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • 5. nesil iPod touch
          • 4. nesil iPod touch
          • 3. nesil iPod touch
          • iPod touch 2. nesil
          • 7. nesil iPod nano
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod nano 5. nesil
          • iPod nano 4. nesil
          • iPod nano 3. nesil

        • iPad uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • Retina ekranlı iPad
          • iPad mini
          • iPad 2

        • Müzik Çalma

          Konsol çalma modu
          • iPhone Şarj Etme
          • iPod'un Şarj Edilmesi
          • Hızlı ileri ve geri
          • Oynatma ve Duraklatma
          • Önceki ve Sonraki parça

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          FM
          Frekans aralığı
          87,5-108  MHz
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          İstasyon hafızaları
          20
          Anten
          FM Anteni

        • Saat

          Tip
          Dijital
          Zaman formatı
          • 12 saat
          • 24 saat

        • Alarm

          Alarm sayısı
          2
          Alarm kaynağı
          • Bağlantı istasyonu
          • FM tuner
          • Zil Sesi
          24 saatlik alarm sıfırlama
          Evet
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Evet, 9 dk
          Kapanma zamanlayıcısı
          15/30/60/90/120 dk

        • Kullanılabilirlik

          Ekran Tipi
          LCD
          Renkli arka ışık
          Beyaz
          Ekran Geliştirmeleri
          Parlaklık Kontrolü

        • Ses

          Ses Geliştirme
          • Dijital Ses Kontrolü
          • Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Ses Sistemi
          Stereo
          Çıkış gücü (RMS)
          8W
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2
          Ana Hoparlör
          Bas Refleks Hoparlör Sistemi

        • Bağlantı

          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet
          USB
          USB 2.0 x 1

        • USB Şarjı

          Evet
          Evet
          5 V, 2,1 A
          Evet

        • Güç

          Güç tipi
          AC girişi
          Şebeke elektriği
          100-240V, 50/60Hz
          Yedek pil
          AA (dahil değildir)
          Pil sayısı
          2

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          263 x 163 x 135  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          319 x 227 x 185 mm
          Ağırlık
          1,13  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          2,1  kg

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Dünya Çapında Garanti belgesi
          Evet

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