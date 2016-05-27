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  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

Çift bağlantılı üçlü şarj noktalı saatli radyo

AJ7260D/12

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Bu iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonuyla

Lightning veya 30 pimli konektör ile iPod/iPhone/iPad'inizi şarj edip müzik dinleyin ve zengin, net sese sahip olun. Sizi tam zamanında uyandıran bu şık, çift bağlantılı çalar saatli radyo, aynı anda üç cihazı şarj etmenizi sağlayan ekstra USB bağlantı noktasına sahiptir.

Tüm avantajları görüntüleyin

harika müzikler eşliğinde uyanın

Bu iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonuyla

  • iPod/iPhone/iPad için DualDock

  • Şarj için USB portlu

  • FM, çift alarm

  • 8W

iPod/iPhone/iPad'nizi şarj ederken müzik dinlemek için çift bağlantı sistemi

Zengin ve net ses için Neodimyum hoparlör sürücüsü

8W RMS toplam çıkış gücü

8W RMS toplam çıkış gücü

Bu sistemde 8W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

27/05/2016

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Mükemmel bir ürün

Eski versiyonların eksilerinin düzeltilmesi olumlu

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ7260D Dual dock triple charging clock radio için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ7260D Dual dock triple charging clock radio için yapılmıştır

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