2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bu iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonuyla
Lightning veya 30 pimli konektör ile iPod/iPhone/iPad'inizi şarj edip müzik dinleyin ve zengin, net sese sahip olun. Sizi tam zamanında uyandıran bu şık, çift bağlantılı çalar saatli radyo, aynı anda üç cihazı şarj etmenizi sağlayan ekstra USB bağlantı noktasına sahiptir.
iPod/iPhone/iPad için DualDock
Şarj için USB portlu
FM, çift alarm
8W
Bu sistemde 8W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Brightblood
27/05/2016
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Mükemmel bir ürün
Eski versiyonların eksilerinin düzeltilmesi olumlu
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ7260D Dual dock triple charging clock radio için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ7260D Dual dock triple charging clock radio için yapılmıştır