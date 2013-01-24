Yaşam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı

Modern yaşam tarzları dikkate alınarak tasarlanan bu saatli radyo, hafta içi ve hafta sonu veya isterseniz çiftler için aynı günde farklı alarm ayarları yapılmasına olanak sağlayan çift alarm özelliği bulunmaktadır. Alarm, Pazartesi-Pazar arası haftanın tüm günleri için aynı saate ayarlanabilir. İsterseniz alarmı, güne erken başladığınız Pazartesi-Cuma arası hafta içi günler için daha erken, daha geç kalktığınız Cumartesi ve Pazar günleri daha geç bir saate ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz ayar ne olursa olsun, bu kullanışlı özellik sayesinde her gece alarmı tekrar ayarlama zahmetinden kurtulmuş olacaksınız.