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Güne iPod/iPhone'unuzla uyanın
Güne iPod/iPhone'unuzdaki en sevdiğiniz müziklerle başlayın. Dahili Bass Reflex hoparlörleriyle bu ince bağlantı sistemi zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. İsterseniz radyoyla veya çift alarm özelliğine sahip sesli alarmla uyanmayı da tercih edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güne iPod/iPhone'unuzla uyanın
Güne iPod/iPhone'unuzdaki en sevdiğiniz müziklerle başlayın. Dahili Bass Reflex hoparlörleriyle bu ince bağlantı sistemi zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. İsterseniz radyoyla veya çift alarm özelliğine sahip sesli alarmla uyanmayı da tercih edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Güne iPod/iPhone'unuzla uyanın
Güne iPod/iPhone'unuzdaki en sevdiğiniz müziklerle başlayın. Dahili Bass Reflex hoparlörleriyle bu ince bağlantı sistemi zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. İsterseniz radyoyla veya çift alarm özelliğine sahip sesli alarmla uyanmayı da tercih edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güne iPod/iPhone'unuzla uyanın
Güne iPod/iPhone'unuzdaki en sevdiğiniz müziklerle başlayın. Dahili Bass Reflex hoparlörleriyle bu ince bağlantı sistemi zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. İsterseniz radyoyla veya çift alarm özelliğine sahip sesli alarmla uyanmayı da tercih edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
iPod/iPhone için bağlantı istasyonu
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Philips hepsi bir arada uzaktan kumanda ile artık hem Philips müzik sisteminizde hem de iPod/iPhone'unuzda uzaktan kumandadaki tek bir düğmeye basarak yüzlerce şarkı arasında kolayca gezinebilirsiniz. Çalma listesi, albüm, sanatçı, tarz ya da parçaya göre listelenmiş bilgileri görüntüleyen bu gezinme sistemiyle yüzlerce dosya arasında hızlı ve kolay bir şekilde dolaşabilirsiniz. Tek elle çalıştırılabilir ve eşsiz bir kullanıcı rahatlığı sağlar.
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.
Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
iPod uyumluluğu
iPhone uyumluluğu
Tuner/Alım/İletim
Müzik Çalma
Kullanılabilirlik
Ses
Hoparlörler
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