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    iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

    AJ7041D/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güne iPod/iPhone'unuzla uyanın Güne iPod/iPhone'unuzla uyanın Güne iPod/iPhone'unuzla uyanın
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      iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

      AJ7041D/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Güne iPod/iPhone'unuzla uyanın

      Güne iPod/iPhone'unuzdaki en sevdiğiniz müziklerle başlayın. Dahili Bass Reflex hoparlörleriyle bu ince bağlantı sistemi zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. İsterseniz radyoyla veya çift alarm özelliğine sahip sesli alarmla uyanmayı da tercih edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

      Güne iPod/iPhone'unuzla uyanın

      Güne iPod/iPhone'unuzdaki en sevdiğiniz müziklerle başlayın. Dahili Bass Reflex hoparlörleriyle bu ince bağlantı sistemi zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. İsterseniz radyoyla veya çift alarm özelliğine sahip sesli alarmla uyanmayı da tercih edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Güne iPod/iPhone'unuzla uyanın

      Güne iPod/iPhone'unuzdaki en sevdiğiniz müziklerle başlayın. Dahili Bass Reflex hoparlörleriyle bu ince bağlantı sistemi zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. İsterseniz radyoyla veya çift alarm özelliğine sahip sesli alarmla uyanmayı da tercih edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

      Güne iPod/iPhone'unuzla uyanın

      Güne iPod/iPhone'unuzdaki en sevdiğiniz müziklerle başlayın. Dahili Bass Reflex hoparlörleriyle bu ince bağlantı sistemi zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. İsterseniz radyoyla veya çift alarm özelliğine sahip sesli alarmla uyanmayı da tercih edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güne iPod/iPhone'unuzla uyanın

        • 30 pimli konektörlü
        • iPod/iPhone için
        • FM, çift alarm
        • 20 W
        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Sisteminiz ve iPod/iPhone'unuz için hepsi bir arada uzaktan kumanda

        Sisteminiz ve iPod/iPhone'unuz için hepsi bir arada uzaktan kumanda

        Philips hepsi bir arada uzaktan kumanda ile artık hem Philips müzik sisteminizde hem de iPod/iPhone'unuzda uzaktan kumandadaki tek bir düğmeye basarak yüzlerce şarkı arasında kolayca gezinebilirsiniz. Çalma listesi, albüm, sanatçı, tarz ya da parçaya göre listelenmiş bilgileri görüntüleyen bu gezinme sistemiyle yüzlerce dosya arasında hızlı ve kolay bir şekilde dolaşabilirsiniz. Tek elle çalıştırılabilir ve eşsiz bir kullanıcı rahatlığı sağlar.

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

        Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

        Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        20 W RMS toplam çıkış gücü

        20 W RMS toplam çıkış gücü

        RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        Teknik Özellikler

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod mini
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod 5. Nesil
          • iPod classic
          • iPod nano 1. Nesil
          • iPod nano 2. Nesil
          • iPod nano 3. Nesil
          • iPod nano 4. Nesil
          • iPod nano 5. Nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod touch 2. Nesil
          • iPod 6. Nesil

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo Bantları
          FM
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          İstasyon hafızaları
          20
          Anten
          FM Anteni

        • Müzik Çalma

          Konsol çalma modu
          • iPod'un Şarj Edilmesi
          • iPhone Şarj Etme
          • Oynatma ve Duraklatma
          • Önceki ve Sonraki parça
          • Hızlı ileri ve geri
          • Tekrarlama
          • Rastgele çalma

        • Kullanılabilirlik

          Saat/Sürüm
          Dijital
          Alarmlar
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • Sesli Alarm
          • Radyo Alarmı
          • Alarm tekrarı (erteleme)
          • Kapanma zamanlayıcısı
          • çift alarm

        • Ses

          Ses Sistemi
          Stereo
          Çıkış gücü (RMS)
          20 W
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Seviyesini açma/kısma

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Bağlantı

          MP3-Link
          3,5 mm stereo giriş

        • Boyutlar

          Ürün genişliği
          290  mm
          Ürün yüksekliği
          160  mm
          Ürün derinliği
          113  mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC-DC Adaptörü
          • Kullanım Kılavuzu
          • Dünya Çapında Garanti belgesi

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC-DC Adaptörü
        • Kullanım Kılavuzu
        • Dünya Çapında Garanti belgesi

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