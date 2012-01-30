Kutudaki diğer öğeler
- 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
En sevdiğiniz ezgilerle uyanın
Güne bu Philips AJ7034D/12 bağlantı istasyonuyla güzel bir başlangıç yapın. Bu sistem, güçlü bas çıkışı için Bass Reflex Hoparlör Sistemine, 10 W RMS çıkışa ve iPod/iPhone ile uyumlu bir bağlantı yuvasına sahiptir. Ücretsiz Philips Uygulamasıyla çok çeşitli uyandırma ve radyo fonksiyonları da sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En sevdiğiniz ezgilerle uyanın
Güne bu Philips AJ7034D/12 bağlantı istasyonuyla güzel bir başlangıç yapın. Bu sistem, güçlü bas çıkışı için Bass Reflex Hoparlör Sistemine, 10 W RMS çıkışa ve iPod/iPhone ile uyumlu bir bağlantı yuvasına sahiptir. Ücretsiz Philips Uygulamasıyla çok çeşitli uyandırma ve radyo fonksiyonları da sunar. Tüm faydaları görün
En sevdiğiniz ezgilerle uyanın
Güne bu Philips AJ7034D/12 bağlantı istasyonuyla güzel bir başlangıç yapın. Bu sistem, güçlü bas çıkışı için Bass Reflex Hoparlör Sistemine, 10 W RMS çıkışa ve iPod/iPhone ile uyumlu bir bağlantı yuvasına sahiptir. Ücretsiz Philips Uygulamasıyla çok çeşitli uyandırma ve radyo fonksiyonları da sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En sevdiğiniz ezgilerle uyanın
Güne bu Philips AJ7034D/12 bağlantı istasyonuyla güzel bir başlangıç yapın. Bu sistem, güçlü bas çıkışı için Bass Reflex Hoparlör Sistemine, 10 W RMS çıkışa ve iPod/iPhone ile uyumlu bir bağlantı yuvasına sahiptir. Ücretsiz Philips Uygulamasıyla çok çeşitli uyandırma ve radyo fonksiyonları da sunar. Tüm faydaları görün
iPod/iPhone için bağlantı istasyonu
Toplam:
Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Yeni bir güne uyanmanın ya da radyo dinlemenin Philips HomeStudio uygulaması kadar güzel bir yolu olamaz. Uygulamayı Apple App Store'dan indirin ve çok sayıda heyecan verici özelliği kullanmaya başlayın. Gelişmiş alarm ayarları sayesinde alarm ses düzeyi, süre, tarih ve ses gibi ayarlarda daha fazla esnekliğe kavuşun. Kullanımı kolay istasyon hafızası fonksiyonlarıyla radyo dinlerken daha iyi bir kullanıcı arayüzünden yararlanın.
Philips saatli radyolarla yeni güne istediğiniz gibi uyanın. Sizi uyandıracak olan alarmın ses düzeyini dilediğiniz gibi ayarlayın. Yataktan tam zamanında çıkabilmek için yüksek sesli bir alarm ya da güne yumuşak bir başlangıç için daha alçak sesli bir alarm tercih edebilirsiniz. Ayarlanabilir ses düzeyi özelliği sayesinde artık ikisi de çok kolay.
Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
Güç kesintisi olduğu zaman, bu akıllı saat, güvenilir zaman ayarını ve sizin ayarlarınızı koruyacaktır. Önceden yerleştirilen pil sayesinde, programlanmış alarm, ekran kapalı olduğunda bile aktif kalır. Güç geri geldiği zaman, saati ayarlamaya ya da ayarları eski durumuna getirmeye gerek yoktur. Daha da şaşırtıcı olansa, güç kaynağı geri gelmediğinde bile, geç uyanmamanızı sağlamak için pilin ayarladığınız zamanda alarm sesini çalıştırmaya yetecek kadar enerji sağlamasıdır.
iPod uyumluluğu
iPhone uyumluluğu
iPod/iPhone Uygulaması
Müzik Çalma
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Güç
Boyutlar
Aksesuarlar