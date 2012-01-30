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    iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

    AJ7034D/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • En sevdiğiniz ezgilerle uyanın En sevdiğiniz ezgilerle uyanın En sevdiğiniz ezgilerle uyanın
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      iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

      AJ7034D/12
      Genel Derecelendirme / 5

      En sevdiğiniz ezgilerle uyanın

      Güne bu Philips AJ7034D/12 bağlantı istasyonuyla güzel bir başlangıç yapın. Bu sistem, güçlü bas çıkışı için Bass Reflex Hoparlör Sistemine, 10 W RMS çıkışa ve iPod/iPhone ile uyumlu bir bağlantı yuvasına sahiptir. Ücretsiz Philips Uygulamasıyla çok çeşitli uyandırma ve radyo fonksiyonları da sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

      En sevdiğiniz ezgilerle uyanın

      Güne bu Philips AJ7034D/12 bağlantı istasyonuyla güzel bir başlangıç yapın. Bu sistem, güçlü bas çıkışı için Bass Reflex Hoparlör Sistemine, 10 W RMS çıkışa ve iPod/iPhone ile uyumlu bir bağlantı yuvasına sahiptir. Ücretsiz Philips Uygulamasıyla çok çeşitli uyandırma ve radyo fonksiyonları da sunar. Tüm faydaları görün

      En sevdiğiniz ezgilerle uyanın

      Güne bu Philips AJ7034D/12 bağlantı istasyonuyla güzel bir başlangıç yapın. Bu sistem, güçlü bas çıkışı için Bass Reflex Hoparlör Sistemine, 10 W RMS çıkışa ve iPod/iPhone ile uyumlu bir bağlantı yuvasına sahiptir. Ücretsiz Philips Uygulamasıyla çok çeşitli uyandırma ve radyo fonksiyonları da sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

      En sevdiğiniz ezgilerle uyanın

      Güne bu Philips AJ7034D/12 bağlantı istasyonuyla güzel bir başlangıç yapın. Bu sistem, güçlü bas çıkışı için Bass Reflex Hoparlör Sistemine, 10 W RMS çıkışa ve iPod/iPhone ile uyumlu bir bağlantı yuvasına sahiptir. Ücretsiz Philips Uygulamasıyla çok çeşitli uyandırma ve radyo fonksiyonları da sunar. Tüm faydaları görün

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        iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

        iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

        Toplam:

        En sevdiğiniz ezgilerle uyanın

        bu iPod/iPhone bağlantı istasyonuyla

        • Zengin uygulamalar
        • 10 W
        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Güne güzel bir başlangıç ve radyo dinleme keyfi için ücretsiz HomeStudio uygulaması

        Güne güzel bir başlangıç ve radyo dinleme keyfi için ücretsiz HomeStudio uygulaması

        Yeni bir güne uyanmanın ya da radyo dinlemenin Philips HomeStudio uygulaması kadar güzel bir yolu olamaz. Uygulamayı Apple App Store'dan indirin ve çok sayıda heyecan verici özelliği kullanmaya başlayın. Gelişmiş alarm ayarları sayesinde alarm ses düzeyi, süre, tarih ve ses gibi ayarlarda daha fazla esnekliğe kavuşun. Kullanımı kolay istasyon hafızası fonksiyonlarıyla radyo dinlerken daha iyi bir kullanıcı arayüzünden yararlanın.

        Daima zamanında uyanabilmek için ayarlanabilir alarm ses düzeyi

        Daima zamanında uyanabilmek için ayarlanabilir alarm ses düzeyi

        Philips saatli radyolarla yeni güne istediğiniz gibi uyanın. Sizi uyandıracak olan alarmın ses düzeyini dilediğiniz gibi ayarlayın. Yataktan tam zamanında çıkabilmek için yüksek sesli bir alarm ya da güne yumuşak bir başlangıç için daha alçak sesli bir alarm tercih edebilirsiniz. Ayarlanabilir ses düzeyi özelliği sayesinde artık ikisi de çok kolay.

        Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

        Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

        Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        10 W RMS toplam çıkış gücü

        10 W RMS toplam çıkış gücü

        RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        Elektrik kesildiğinde bile zamanında uyanmanız için saat ve alarm yedeklemesi

        Güç kesintisi olduğu zaman, bu akıllı saat, güvenilir zaman ayarını ve sizin ayarlarınızı koruyacaktır. Önceden yerleştirilen pil sayesinde, programlanmış alarm, ekran kapalı olduğunda bile aktif kalır. Güç geri geldiği zaman, saati ayarlamaya ya da ayarları eski durumuna getirmeye gerek yoktur. Daha da şaşırtıcı olansa, güç kaynağı geri gelmediğinde bile, geç uyanmamanızı sağlamak için pilin ayarladığınız zamanda alarm sesini çalıştırmaya yetecek kadar enerji sağlamasıdır.

        Teknik Özellikler

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod touch
          • iPod touch 2. Nesil
          • iPod touch 2. Nesil 8/16/32GB
          • 4. nesil iPod touch
          • iPod classic
          • iPod nano 1. Nesil
          • iPod nano 2. Nesil
          • iPod nano 3. Nesil
          • iPod nano 4. Nesil
          • iPod nano 5. Nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod 5. Nesil
          • iPod mini

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        • iPod/iPhone Uygulaması

          Uygulama adı
          • HomeStudio
          • Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
          Uyumluluk
          iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone için radyolu dock
          5 günlük hava durumu tahmini
          Evet
          Oynatma/Çalma
          • albüm/parça gezinme
          • oynatım kontrolleri
          Saat
          • analog ekran
          • dijital ekran
          Alarm
          • çoklu alarm
          • kapanma zamanlayıcısı
          Radyo
          • FM tuner
          • önayar
          • tarama
          • ayar

        • Müzik Çalma

          Konsol çalma modu
          • iPhone Şarj Etme
          • iPod'un Şarj Edilmesi
          • Hızlı ileri ve geri
          • Önceki ve Sonraki parça
          • Oynatma ve Duraklatma

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo Bantları
          FM Stereo
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          İstasyon hafızaları
          20
          Anten
          FM Anteni

        • Kullanılabilirlik

          Saat/Sürüm
          Dijital
          Alarmlar
          • Çift alarmlı saat
          • Sesli Alarm
          • Radyo Alarmı
          • Alarm tekrarı (erteleme)
          Kullanıcı rahatlığı
          Kapanma Zamanlayıcısı
          Renkli arka ışık
          Sarı
          Ekran Tipi
          LED

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          10 W
          Ses Sistemi
          Stereo
          Ses Seviyesi Kontrolü
          dönen

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2
          Ana Hoparlör
          Bas Refleks Hoparlör Sistemi

        • Bağlantı

          MP3-Link
          Var, 3,5mm jak

        • Güç

          Şebeke elektriği
          EVET
          Güç kaynağı
          • 100-240V
          • 47-63Hz

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          283 x 112 x 118  mm
          Ağırlık
          1,36  kg
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          319 x 144 x 180 mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,73  kg
          Ana ambalaj boyutları
          (GxDxY) 298 x 327 x 375  mm
          Ana karton ağırlığı
          7,55  kg
          Ana karton miktarı
          4

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Garanti belgesi
          • Hızlı Kullanım Kılavuzu

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
        • Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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