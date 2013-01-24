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Güne harika iPod/iPhone müziklerinizle uyanın
Bu şık Philips saatli radyo ile Lightning konektörü üzerinden iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleyin. Ekstra USB, 5 W güç çıkışı ve önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarına sahip olan bu cihazın önünde bulunan büyük düğmeler, zaman ve alarm ayarını kolayca yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güne harika iPod/iPhone müziklerinizle uyanın
Bu şık Philips saatli radyo ile Lightning konektörü üzerinden iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleyin. Ekstra USB, 5 W güç çıkışı ve önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarına sahip olan bu cihazın önünde bulunan büyük düğmeler, zaman ve alarm ayarını kolayca yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Güne harika iPod/iPhone müziklerinizle uyanın
Bu şık Philips saatli radyo ile Lightning konektörü üzerinden iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleyin. Ekstra USB, 5 W güç çıkışı ve önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarına sahip olan bu cihazın önünde bulunan büyük düğmeler, zaman ve alarm ayarını kolayca yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güne harika iPod/iPhone müziklerinizle uyanın
Bu şık Philips saatli radyo ile Lightning konektörü üzerinden iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleyin. Ekstra USB, 5 W güç çıkışı ve önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarına sahip olan bu cihazın önünde bulunan büyük düğmeler, zaman ve alarm ayarını kolayca yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
Güç kesintisi olduğu zaman, bu akıllı saat, güvenilir zaman ayarını ve sizin ayarlarınızı koruyacaktır. Önceden yerleştirilen pil sayesinde, programlanmış alarm, ekran kapalı olduğunda bile aktif kalır. Güç geri geldiği zaman, saati ayarlamaya ya da ayarları eski durumuna getirmeye gerek yoktur. Daha da şaşırtıcı olansa, güç kaynağı geri gelmediğinde bile, geç uyanmamanızı sağlamak için pilin ayarladığınız zamanda alarm sesini çalıştırmaya yetecek kadar enerji sağlamasıdır.
Bu sistemde 5W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
iPhone uyumluluğu
iPod uyumluluğu
Müzik Çalma
Tuner/Alım/İletim
Saat
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