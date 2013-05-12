Güne harika iPod/iPhone müziklerinizle uyanın

Bu şık Philips saatli radyo ile Lightning konektörü üzerinden iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleyin. Ekstra USB, 5 W güç çıkışı ve önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarına sahip olan bu cihazın önünde bulunan büyük düğmeler, zaman ve alarm ayarını kolayca yapmanızı sağlar.