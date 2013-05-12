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Üretimden kaldırıldı

iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo

AJ6200D/12

Güne harika iPod/iPhone müziklerinizle uyanın

Bu şık Philips saatli radyo ile Lightning konektörü üzerinden iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleyin. Ekstra USB, 5 W güç çıkışı ve önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarına sahip olan bu cihazın önünde bulunan büyük düğmeler, zaman ve alarm ayarını kolayca yapmanızı sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güne harika iPod/iPhone müziklerinizle uyanın

  • ve Lightning konektörü

  • iPod/iPhone için

  • Şarj için USB portlu

  • 5 W, FM, Çift alarm

Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma

Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma

Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.

Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Ek bir akıllı telefon veya tablet şarj etmek için ekstra USB

Teknik Özellikler

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