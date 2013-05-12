2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AJ6200D/12
Güne harika iPod/iPhone müziklerinizle uyanın
Bu şık Philips saatli radyo ile Lightning konektörü üzerinden iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleyin. Ekstra USB, 5 W güç çıkışı ve önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarına sahip olan bu cihazın önünde bulunan büyük düğmeler, zaman ve alarm ayarını kolayca yapmanızı sağlar.
ve Lightning konektörü
iPod/iPhone için
Şarj için USB portlu
5 W, FM, Çift alarm
Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Yorumlar