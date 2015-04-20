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Üretimden kaldırıldı

AJ3250S Clock Radio

AJ3250S/12

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Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

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