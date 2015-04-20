Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.