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    Saatli Radyo

    AJ3200/12
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    • Uyurken akıllı telefonunuz şarj edilir ve FM radyo sizi uyandırır Uyurken akıllı telefonunuz şarj edilir ve FM radyo sizi uyandırır Uyurken akıllı telefonunuz şarj edilir ve FM radyo sizi uyandırır
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      Saatli Radyo

      AJ3200/12
      Bu ürün için destek alın

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        Saatli Radyo

        Toplam:

        Uyurken akıllı telefonunuz şarj edilir ve FM radyo sizi uyandırır

        • Evrensel şarj
        • FM, Digital istasyon ayarı
        • Çift alarm
        • Saat ve alarm yedekleme
        Evrensel şarj yuvaları ve karmaşayı önleyen kablo yönetimi

        Evrensel şarj yuvaları ve karmaşayı önleyen kablo yönetimi

        Baş ucunuzdaki kablo karmaşasına son verin. Bu saatli radyoda iPhone, Android veya diğer akıllı telefonları şarj etmek için üç adet değiştirilebilir yuva bulunur. iPhone'unuz için Apple Lightning kablosu veya 30 pimli şarj kablosuyla sağ taraftaki yuvayı ve/veya Android ve diğer akıllı telefonlar için birlikte verilen mikro USB yuvasını kullanın. Kabloyu yuvaya taktıktan sonra akıllı telefonunuzu bağlayın ve hemen şarj etmeye başlayın. Dilerseniz kabloları saklayabilirsiniz bile.

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteleme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Teknik Özellikler

        • Saat

          Tip
          Dijital
          Ekran
          LED
          Zaman formatı
          24 saat

        • Alarm

          Alarm sayısı
          2
          Alarm kaynağı
          • Zil Sesi
          • FM tuner
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Evet, 9 dk
          24 saatlik alarm sıfırlama
          Evet
          Uyku zamanlayıcısı
          15/30/60/90/120 dk

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          FM
          FM frekans aralığı
          87,5 - 108  MHz
          Hafızadaki istasyon sayısı
          10 FM
          Anten
          FM anteni

        • Ses

          Ses sistemi
          mono
          Çıkış gücü (RMS)
          500 mW
          Ses Seviyesi Kontrolü
          dijital

        • Güç

          Güç tipi
          AC Girişi
          AC güç girişi
          100-240 V, 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1 W
          Pil tipi
          AA
          Pil sayısı
          2

        • Boyutlar

          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün boyutları (GxDxY)
          112 x 101 x 125  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          119 x 122 x 183 mm
          Ürün ağırlığı
          0,41  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          0,56  kg

        • Aksesuarlar

          mikro USB kablosu ile yuva
          Evet
          Şunlar için yuva:
          • Lightning (iPhone 5) bağlantı kablosu
          • 30 pimli (iPhone 4/4S) bağlantı kablosu
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Garanti
          Garanti belgesi

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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