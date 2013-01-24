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Saatli Radyo
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Baş ucunuzdaki kablo karmaşasına son verin. Bu saatli radyoda iPhone, Android veya diğer akıllı telefonları şarj etmek için üç adet değiştirilebilir yuva bulunur. iPhone'unuz için Apple Lightning kablosu veya 30 pimli şarj kablosuyla sağ taraftaki yuvayı ve/veya Android ve diğer akıllı telefonlar için birlikte verilen mikro USB yuvasını kullanın. Kabloyu yuvaya taktıktan sonra akıllı telefonunuzu bağlayın ve hemen şarj etmeye başlayın. Dilerseniz kabloları saklayabilirsiniz bile.
En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteleme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
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