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  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

Saatli Radyo

AJ3200/12

Uyurken akıllı telefonunuz şarj edilir ve FM radyo sizi uyandırır

Philips AJ3200 saatli radyo, siz uyurken iPhone veya Android akıllı telefonunuzu şarj eder. Esnek yuva, tüm telefon soketlerine mükemmel uyum sağlar. En sevdiğiniz FM radyo kanalı eşliğinde uyanın ve güne enerji dolu başlayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Uyurken akıllı telefonunuz şarj edilir ve FM radyo sizi uyandırır

  • Evrensel şarj

  • FM, Digital istasyon ayarı

  • Çift alarm

  • Saat ve alarm yedekleme

Evrensel şarj yuvaları ve karmaşayı önleyen kablo yönetimi

Evrensel şarj yuvaları ve karmaşayı önleyen kablo yönetimi

Baş ucunuzdaki kablo karmaşasına son verin. Bu saatli radyoda iPhone, Android veya diğer akıllı telefonları şarj etmek için üç adet değiştirilebilir yuva bulunur. iPhone'unuz için Apple Lightning kablosu veya 30 pimli şarj kablosuyla sağ taraftaki yuvayı ve/veya Android ve diğer akıllı telefonlar için birlikte verilen mikro USB yuvasını kullanın. Kabloyu yuvaya taktıktan sonra akıllı telefonunuzu bağlayın ve hemen şarj etmeye başlayın. Dilerseniz kabloları saklayabilirsiniz bile.

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteleme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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