Evrensel şarj yuvaları ve karmaşayı önleyen kablo yönetimi

Baş ucunuzdaki kablo karmaşasına son verin. Bu saatli radyoda iPhone, Android veya diğer akıllı telefonları şarj etmek için üç adet değiştirilebilir yuva bulunur. iPhone'unuz için Apple Lightning kablosu veya 30 pimli şarj kablosuyla sağ taraftaki yuvayı ve/veya Android ve diğer akıllı telefonlar için birlikte verilen mikro USB yuvasını kullanın. Kabloyu yuvaya taktıktan sonra akıllı telefonunuzu bağlayın ve hemen şarj etmeye başlayın. Dilerseniz kabloları saklayabilirsiniz bile.