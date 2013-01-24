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Güne kendi tarzınızda başlayın!
Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güne kendi tarzınızda başlayın!
Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar.
Güne kendi tarzınızda başlayın!
Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güne kendi tarzınızda başlayın!
Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar.
Saatli Radyo
Philips Online Mağaza fiyatı
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En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
Saat ve alarm ayarı o kadar kolay ki Hızlı Başlangıç Kılavuzuna veya Kullanım Kılavuzuna başvurmanız gerekmeyebilir. Saat ve alarm ayarını yapmak için tek yapmanız gereken Saatli radyonun dokunmatik ekran tuşlarına bakmak.
Kullanılabilirlik
Ses
Tuner/Alım/İletim
Aksesuarlar
Boyutlar
Güç