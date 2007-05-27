2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AJ3121/12
Güne kendi tarzınızda başlayın!
Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar.
En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
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