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Üretimden kaldırıldı

Saatli Radyo

AJ3121/12

Güne kendi tarzınızda başlayın!

Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar.

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Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

Güne kendi tarzınızda başlayın!

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

Radyo keyfi için AM/FM tuner

Radyo keyfi için AM/FM tuner

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Pille yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar

Teknik Özellikler

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