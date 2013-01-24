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    Saatli Radyo

    AJ3121/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güne kendi tarzınızda başlayın! Güne kendi tarzınızda başlayın! Güne kendi tarzınızda başlayın!
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      Saatli Radyo

      AJ3121/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saatli Radyo

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar.

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saatli Radyo

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünüme sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar.

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        Saatli Radyo

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        Güne kendi tarzınızda başlayın!

        Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Radyo keyfi için AM/FM tuner

        Radyo keyfi için AM/FM tuner

        Kullanma kılavuzu olmadan saat ve alarm ayarı sunan kolay saat seti

        Saat ve alarm ayarı o kadar kolay ki Hızlı Başlangıç Kılavuzuna veya Kullanım Kılavuzuna başvurmanız gerekmeyebilir. Saat ve alarm ayarını yapmak için tek yapmanız gereken Saatli radyonun dokunmatik ekran tuşlarına bakmak.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • sesli alarm
          • radyo alarmı
          • alarm tekrarı (erteleme)
          Ekrandaki Basamak Sayısı
          4
          Saat
          • Dijital
          • kapanma zamanlayıcısı
          Ekran tipi
          LED ekran

        • Ses

          Ses sistemi
          mono
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)
          Çıkış gücü
          100 mW RMS

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          Radyo bantları
          • AM
          • FM

        • Aksesuarlar

          Diğerleri
          Kullanım Kılavuzu
          Garantili
          Garanti Belgesi

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          0,61  kg
          Ürün ağırlığı
          0,53  kg
          Ambalaj türü
          D-box
          Ana ünite derinliği
          122,8  mm
          Ana ünite yüksekliği
          48,1  mm
          Ambalaj genişliği
          183  mm
          Ana ünite genişliği
          177,1  mm
          Ambalaj yüksekliği
          150  mm
          Ambalaj derinliği
          58  mm

        • Güç

          Pil tipi
          6F22 9V
          Pil voltajı
          9  V
          Pil sayısı
          1
          Güç tipi
          AC Girişi

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