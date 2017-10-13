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Üretimden kaldırıldı

iPod için saatli radyo

AJ301DB/12

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Güne kendi tarzınızda başlayın!

Portatif müziğinizi evinizde özgür bırakın. iPod'unuz veya GoGear oynatıcınızı 12W RMS güçle desteklenen güçlü bas özelliğine sahip kompakt Philips saatli radyoya bağlayın. Mükemmel sesin tadını çıkarın ve güne müzikle başlayın.

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Güne en sevdiğiniz iPod müziğiyle başlayın

Güne kendi tarzınızda başlayın!

  • Siyah

iPod'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

iPod'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

iPod'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde iPod'unuzu doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken iPod pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmak. iPod'unuzdaki müzik dosyaları arasında gezinmek, seçmek ve çalmak için uzaktan kumandayı kullanın. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, iPod'unuzu otomatik olarak şarj edilir.

Derin ve güçlü bas için wOOx™ hoparlör teknolojisi

Derin ve güçlü bas için wOOx™ hoparlör teknolojisi

wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

Portatif MP3 çalarınız için Aux girişi bağlantısı

Portatif MP3 çalarınız için Aux girişi bağlantısı

Teknik Özellikler

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Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

13/10/2017

Türkiye

Türkiye

ŞAHANE BİR RADYO

PHILIPS BUNA BENZER VEYA DAHA KALİTELİ RADYOSU VARMI.İNCELEMEK İSTERİM.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ301DB iPod için saatli radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ301DB iPod için saatli radyo için yapılmıştır

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