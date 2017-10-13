2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Güne kendi tarzınızda başlayın!
Portatif müziğinizi evinizde özgür bırakın. iPod'unuz veya GoGear oynatıcınızı 12W RMS güçle desteklenen güçlü bas özelliğine sahip kompakt Philips saatli radyoya bağlayın. Mükemmel sesin tadını çıkarın ve güne müzikle başlayın.
Siyah
iPod'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde iPod'unuzu doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken iPod pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmak. iPod'unuzdaki müzik dosyaları arasında gezinmek, seçmek ve çalmak için uzaktan kumandayı kullanın. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, iPod'unuzu otomatik olarak şarj edilir.
wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
RADYOSEVER
13/10/2017
Türkiye
ŞAHANE BİR RADYO
PHILIPS BUNA BENZER VEYA DAHA KALİTELİ RADYOSU VARMI.İNCELEMEK İSTERİM.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ301DB iPod için saatli radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ301DB iPod için saatli radyo için yapılmıştır