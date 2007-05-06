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    iPod/iPhone için saatli radyo

    AJ300D/12
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      iPod/iPhone için saatli radyo

      AJ300D/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Portatif müziğinizi evinizde özgür bırakın. iPod'unuz veya GoGear oynatıcınızı 12W RMS güçle desteklenen güçlü bas özelliğine sahip kompakt Philips saatli radyoya bağlayın. Mükemmel sesin tadını çıkarın ve güne müzikle başlayın.

      Bu ürün satışta değil

      iPod/iPhone için saatli radyo

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Portatif müziğinizi evinizde özgür bırakın. iPod'unuz veya GoGear oynatıcınızı 12W RMS güçle desteklenen güçlü bas özelliğine sahip kompakt Philips saatli radyoya bağlayın. Mükemmel sesin tadını çıkarın ve güne müzikle başlayın.

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        iPod/iPhone için saatli radyo

        iPod/iPhone için saatli radyo

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        Güne en sevdiğiniz iPod müziğiyle başlayın

        Derin ve güçlü bas için wOOx™ hoparlör teknolojisi

        Derin ve güçlü bas için wOOx™ hoparlör teknolojisi

        wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

        Çift alarmlı saat

        Çift alarmlı saat

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Sevdiğiniz radyo istasyonlarına kolay erişim için tek dokunuşlu 5 düğme

        Sevdiğiniz radyo istasyonlarına kolay erişim için tek dokunuşlu 5 düğme

        Tek bir dokunuşla sevdiğiniz radyo istasyonlarına erişin

        iPod ve GoGear çalın ve şarj edin

        iPod ve GoGear çalın ve şarj edin

        Portatif MP3 çalarınız için Aux girişi bağlantısı

        Portatif MP3 çalarınız için Aux girişi bağlantısı

        İstasyon hafızaları için dijital ayar

        İstasyon hafızaları için dijital ayar

        Hem sistem hem de iPod için tek bir uzaktan kumanda

        Hem sistem hem de iPod için tek bir uzaktan kumanda

        Teknik Özellikler

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod
          • iPod mini
          • iPod nano
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod 5. nesil

        • GoGear uyumlu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          HDD6330/ HDD6320/ HDD1850/ HDD1840/ HDD1835/ HDD1830/ HDD1820/ HDD1635/ HDD1630/ HDD1620/ HDD1420/ SA9100/ SA9200

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          FM
          İstasyon hafızaları
          5
          Anten
          FM anteni
          Tuner geliştirmesi
          otomatik dijital istasyon ayarı

        • Müzik çalma

          Bağlantılı oynatma modları
          • hızlı ileri ve geri
          • önceki ve sonraki parça
          • oynatma ve duraklatma

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • sesli alarm
          • çift alarm
          • radyo alarmı
          • alarm tekrarı (erteleme)
          Ekran tipi
          LCD ekran
          Renkli arka ışık
          mavi
          Saat
          • Dijital
          • kapanma zamanlayıcısı
          Şarj cihazı
          • GoGear
          • iPod

        • Ses

          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı
          Çıkış gücü
          2 x 6 W RMS

        • Hoparlörler

          Yerleşik hoparlör sayısı
          5
          Hoparlör sürücüleri
          Neodinyum manyetik sistemi
          Hoparlör güçlendirme
          wOOx Bass Radiator

        • Bağlantı

          MP3 Link
          3,5 mm stereo hat girişi

        • Güç

          Adaptör tipi
          100 - 240V AC, 50/60Hz
          Güç tipi
          AC Girişi

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          1,94  kg
          Ağırlık
          1,34  kg
          Ana ünite derinliği
          164  mm
          Ambalaj derinliği
          212  mm
          Ana ünite yüksekliği
          191  mm
          Ambalaj yüksekliği
          224  mm
          Ana ünite genişliği
          161  mm
          Ambalaj genişliği
          248  mm

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