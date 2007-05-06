Portatif müziğinizi evinizde özgür bırakın. iPod'unuz veya GoGear oynatıcınızı 12W RMS güçle desteklenen güçlü bas özelliğine sahip kompakt Philips saatli radyoya bağlayın. Mükemmel sesin tadını çıkarın ve güne müzikle başlayın.
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iPod/iPhone için saatli radyo
Güne kendi tarzınızda başlayın!
Portatif müziğinizi evinizde özgür bırakın. iPod'unuz veya GoGear oynatıcınızı 12W RMS güçle desteklenen güçlü bas özelliğine sahip kompakt Philips saatli radyoya bağlayın. Mükemmel sesin tadını çıkarın ve güne müzikle başlayın.
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Derin ve güçlü bas için wOOx™ hoparlör teknolojisi
wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.
Çift alarmlı saat
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Sevdiğiniz radyo istasyonlarına kolay erişim için tek dokunuşlu 5 düğme
Tek bir dokunuşla sevdiğiniz radyo istasyonlarına erişin
iPod ve GoGear çalın ve şarj edin
Portatif MP3 çalarınız için Aux girişi bağlantısı
İstasyon hafızaları için dijital ayar
Hem sistem hem de iPod için tek bir uzaktan kumanda
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