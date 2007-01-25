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    Hava Durumu Saatli Radyo

    AJ210/12
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    • Hava durumu bilgileri parmaklarınızın ucunda Hava durumu bilgileri parmaklarınızın ucunda Hava durumu bilgileri parmaklarınızın ucunda
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      Hava Durumu Saatli Radyo

      AJ210/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Hava durumu bilgileri parmaklarınızın ucunda

      Kişisel hava durumu bülteninizle tanışın! Grafik hava durumu animasyonlarına, çok renkli göstergelere, bir FM radyoya ve rahatsız etmeden uyandırmak için çifte alarma sahiptir. Akıllı ancak basit bu ürünle güne hazırlıklı başlayın! Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Hava Durumu Saatli Radyo

      Hava durumu bilgileri parmaklarınızın ucunda

      Kişisel hava durumu bülteninizle tanışın! Grafik hava durumu animasyonlarına, çok renkli göstergelere, bir FM radyoya ve rahatsız etmeden uyandırmak için çifte alarma sahiptir. Akıllı ancak basit bu ürünle güne hazırlıklı başlayın! Tüm faydaları görün

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        Hava Durumu Saatli Radyo

        Hava Durumu Saatli Radyo

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        Hava durumu bilgileri parmaklarınızın ucunda

        • İç mekan sıcaklığı
        Çok renkli ışıklı hava durumu göstergesi

        Çok renkli ışıklı hava durumu göstergesi

        Bu çok renkli şık hava durumu göstergesi, hava durumuna bağlı olarak değişik renklerde yanar. Güneşli günlerde turuncu, bulutlu günlerde mavi renkte yanan bu gösterge sayesinde saatli radyonuzdan uzakta bile olsanız havanın nasıl olduğunu görebileceksiniz.

        İç mekanlar için sıcaklık göstergesi

        İç mekanlar için sıcaklık göstergesi

        Hava durumu bilgisi parmaklarınızın ucunda. Philips Saatli Radyo size en güncel hava durumu bilgisini veriyor. Akıllı sıcaklık sensörü iç mekandaki sıcaklığı her zaman gösterebilir.

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Çift alarmlı saat

        Çift alarmlı saat

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

        Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

        Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.

        Uyku zamanlayıcısı, radyoyu önceden ayarlanmış saatte otomatik olarak kapatır

        Uyku zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce seçtiğiniz radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirtin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz radyo istasyonunu seçin. Bu Philips radyo seti, seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Uyku Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya enerji israfından korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak tanır.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü
          80 mW RMS
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)
          Ses sistemi
          mono

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          FM
          İstasyon hafızaları
          10
          Tuner geliştirmesi
          otomatik dijital istasyon ayarı

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • sesli alarm
          • nazik uyandırma
          • çift alarm
          • radyo alarmı
          • alarm tekrarı (erteleme)
          Renkli arka ışık
          beyaz
          Saat
          • Dijital
          • kapanma zamanlayıcısı
          Ekran tipi
          LCD ekran
          Ekran geliştirmeleri
          parlaklık kontrolü

        • Güç

          Pil tipi
          AAA boyutu (LR3)
          Pil voltajı
          1.5  volt
          Pil sayısı
          4
          Güç tipi
          AC Girişi

        • Aksesuarlar

          Diğerleri
          Kullanım Kılavuzu
          Kablolar/Bağlantı
          AC-DC adaptörü
          Garanti
          Garanti Belgesi

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          0,55  kg
          Ana ünite derinliği
          43  mm
          Ana ünite yüksekliği
          105  mm
          Ağırlık
          0.4  kg
          Ana ünite genişliği
          169  mm
          Ambalaj yüksekliği
          140  mm
          Ambalaj genişliği
          288  mm
          Ambalaj derinliği
          80  mm

        • Hava durumu

          Işıklı gösterge
          • sarı (güneşli)
          • mavi (bulutlu)
          • açık mavi (parçalı bulutlu)
          • mor (yağmurlu)
          • kırmızı (fırtınalı)
          Durum
          • güneşli
          • bulutlu
          • parçalı bulutlu
          • yağmurlu
          • fırtınalı

        • İç mekan termometresi

          Sıcaklık çözünürlüğü
          0,1 °C
          Sıcaklık aralığı
          -20°C - 70° C

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