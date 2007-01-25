Hava durumu bilgileri parmaklarınızın ucunda
Kişisel hava durumu bülteninizle tanışın! Grafik hava durumu animasyonlarına, çok renkli göstergelere, bir FM radyoya ve rahatsız etmeden uyandırmak için çifte alarma sahiptir. Akıllı ancak basit bu ürünle güne hazırlıklı başlayın! Tüm faydaları görün
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Hava durumu bilgileri parmaklarınızın ucunda
Kişisel hava durumu bülteninizle tanışın! Grafik hava durumu animasyonlarına, çok renkli göstergelere, bir FM radyoya ve rahatsız etmeden uyandırmak için çifte alarma sahiptir. Akıllı ancak basit bu ürünle güne hazırlıklı başlayın! Tüm faydaları görün
Hava Durumu Saatli Radyo
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Bu çok renkli şık hava durumu göstergesi, hava durumuna bağlı olarak değişik renklerde yanar. Güneşli günlerde turuncu, bulutlu günlerde mavi renkte yanan bu gösterge sayesinde saatli radyonuzdan uzakta bile olsanız havanın nasıl olduğunu görebileceksiniz.
Hava durumu bilgisi parmaklarınızın ucunda. Philips Saatli Radyo size en güncel hava durumu bilgisini veriyor. Akıllı sıcaklık sensörü iç mekandaki sıcaklığı her zaman gösterebilir.
En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.
Uyku zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce seçtiğiniz radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirtin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz radyo istasyonunu seçin. Bu Philips radyo seti, seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Uyku Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya enerji israfından korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak tanır.
Ses
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
Hava durumu
İç mekan termometresi
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