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Üretimden kaldırıldı

Saatli Radyo

AJ2000/12

3.6

| (5) İncelemeler

Uyanın

Güne, en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya alarm sesleriyle başlayın. Ayna görünümlü ekrana sahip olan bu şık Philips AJ2000 Saatli radyo ile sizi ve eşinizi farklı saatlerde uyandıracak iki alarm ayarlayabilirsiniz. Güne gülümsemeyle başlayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla

Uyanın

  • Ayna tipi ekranlı

  • FM, Digital istasyon ayarı

  • Çift alarm

Radyo keyfi için FM tuner

Yerleşik FM tuner ile her gün en sevdiğiniz şarkıların keyfini çıkarın veya radyodan haberleri dinleyin. Tek yapmanız gereken dinlemek istediğiniz radyo istasyonunu ayarlamak.

Pille yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar

Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.6

5 üzerinden

5

İncelemeler

3
2

12/01/2018

Türkiye

Türkiye

güzel ürün

ürün ses performansı gayet iyi, kullanımı kolay, beklentilerimizi rahat sağladı, fiyat olarak da gayet uygundu, 2 adet aldık çok memnunuz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ2000 Saatli Radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ2000 Saatli Radyo için yapılmıştır

08/03/2017

Türkiye

Türkiye

Şık işlevsel

2gundur kullanıyorum, görüntüsü on numara, rakiplerini sollamış.radyo çekimi çok çok iyi. Alarm sessiz severim. Çok kısık ve seyrekten başlayıp devam ediyo, bana çok uygun. Gece ışığı kısılabiliyo bu da çok iyi.başarılı yani

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ2000 Saatli Radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ2000 Saatli Radyo için yapılmıştır

08/11/2016

Türkiye

Türkiye

Elektrik kesintisi

En büyük handikapı elektrik kesilmesi halinde yalnızca hafızasını kurtarabilmesi. Yani elektrik yoksa uyanıp işe gitmeyecek miyiz?

Bu değerlendirme AJ2000 Saatli Radyo için yapılmıştır

Bu değerlendirme AJ2000 Saatli Radyo için yapılmıştır

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