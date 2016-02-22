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    Saatli Radyo

    AJ2000/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Uyanın Uyanın Uyanın
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      Saatli Radyo

      AJ2000/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Uyanın

      Güne, en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya alarm sesleriyle başlayın. Ayna görünümlü ekrana sahip olan bu şık Philips AJ2000 Saatli radyo ile sizi ve eşinizi farklı saatlerde uyandıracak iki alarm ayarlayabilirsiniz. Güne gülümsemeyle başlayın. Tüm faydaları görün

      Saatli Radyo

      Uyanın

      Güne, en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya alarm sesleriyle başlayın. Ayna görünümlü ekrana sahip olan bu şık Philips AJ2000 Saatli radyo ile sizi ve eşinizi farklı saatlerde uyandıracak iki alarm ayarlayabilirsiniz. Güne gülümsemeyle başlayın. Tüm faydaları görün

      Uyanın

      Güne, en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya alarm sesleriyle başlayın. Ayna görünümlü ekrana sahip olan bu şık Philips AJ2000 Saatli radyo ile sizi ve eşinizi farklı saatlerde uyandıracak iki alarm ayarlayabilirsiniz. Güne gülümsemeyle başlayın. Tüm faydaları görün

      Saatli Radyo

      Uyanın

      Güne, en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya alarm sesleriyle başlayın. Ayna görünümlü ekrana sahip olan bu şık Philips AJ2000 Saatli radyo ile sizi ve eşinizi farklı saatlerde uyandıracak iki alarm ayarlayabilirsiniz. Güne gülümsemeyle başlayın. Tüm faydaları görün

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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

        Toplam:

        Uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla

        • Ayna tipi ekranlı
        • FM, Digital istasyon ayarı
        • Çift alarm
        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteleme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Radyo keyfi için FM tuner

        Yerleşik FM tuner ile her gün en sevdiğiniz şarkıların keyfini çıkarın veya radyodan haberleri dinleyin. Tek yapmanız gereken dinlemek istediğiniz radyo istasyonunu ayarlamak.

        Ayarlanabilir ekran parlaklığı sayesinde izleme konforu

        Ayarlanabilir ekran parlaklığı ekranı gereksinimlerinize uyarlayabilmenize olanak verir.

        Teknik Özellikler

        • Saat

          Tip
          Dijital
          Zaman formatı
          • 12 saat
          • 24 saat
          Ekran
          LED

        • Alarm

          Alarm sayısı
          2
          Uyku zamanlayıcısı
          15/30/60/90/120 dk

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM Anteni
          Radyo Bantları
          • FM
          • Dijital istasyon ayarı
          Frekans aralığı
          87,5 - 108  MHz
          Hafızadaki istasyon sayısı
          20

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • Radyo Alarmı
          • Sesli Alarm
          • Alarm tekrarı (erteleme)
          • Çift alarmlı saat
          • Nazik Uyandırma
          Uyku Zamanlayıcısı
          Evet
          Ekran parlaklığı
          Yüksek/Orta/Düşük
          Ses seviyesi kontrolü
          Yukarı/Aşağı

        • Güç

          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz
          Yedek pil
          CR2032 (birlikte verilir)
          Güç tipi
          AC Girişi

        • Boyutlar

          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün boyutları (GxDxY)
          185 x 81 x 85,2  mm
          Net ağırlık
          0,32  kg
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          233 x 95 x 96 mm
          Brüt ağırlık
          0,382  kg

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Kullanım Kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          1

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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