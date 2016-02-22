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Uyanın
Güne, en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya alarm sesleriyle başlayın. Ayna görünümlü ekrana sahip olan bu şık Philips AJ2000 Saatli radyo ile sizi ve eşinizi farklı saatlerde uyandıracak iki alarm ayarlayabilirsiniz. Güne gülümsemeyle başlayın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uyanın
Güne, en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya alarm sesleriyle başlayın. Ayna görünümlü ekrana sahip olan bu şık Philips AJ2000 Saatli radyo ile sizi ve eşinizi farklı saatlerde uyandıracak iki alarm ayarlayabilirsiniz. Güne gülümsemeyle başlayın. Tüm faydaları görün
Uyanın
Güne, en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya alarm sesleriyle başlayın. Ayna görünümlü ekrana sahip olan bu şık Philips AJ2000 Saatli radyo ile sizi ve eşinizi farklı saatlerde uyandıracak iki alarm ayarlayabilirsiniz. Güne gülümsemeyle başlayın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uyanın
Güne, en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya alarm sesleriyle başlayın. Ayna görünümlü ekrana sahip olan bu şık Philips AJ2000 Saatli radyo ile sizi ve eşinizi farklı saatlerde uyandıracak iki alarm ayarlayabilirsiniz. Güne gülümsemeyle başlayın. Tüm faydaları görün
Saatli Radyo
Toplam:
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteleme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.
En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
Yerleşik FM tuner ile her gün en sevdiğiniz şarkıların keyfini çıkarın veya radyodan haberleri dinleyin. Tek yapmanız gereken dinlemek istediğiniz radyo istasyonunu ayarlamak.
Ayarlanabilir ekran parlaklığı ekranı gereksinimlerinize uyarlayabilmenize olanak verir.
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