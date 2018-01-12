2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AJ2000/12
Uyanın
Güne, en sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya alarm sesleriyle başlayın. Ayna görünümlü ekrana sahip olan bu şık Philips AJ2000 Saatli radyo ile sizi ve eşinizi farklı saatlerde uyandıracak iki alarm ayarlayabilirsiniz. Güne gülümsemeyle başlayın.
Ayna tipi ekranlı
FM, Digital istasyon ayarı
Çift alarm
Yerleşik FM tuner ile her gün en sevdiğiniz şarkıların keyfini çıkarın veya radyodan haberleri dinleyin. Tek yapmanız gereken dinlemek istediğiniz radyo istasyonunu ayarlamak.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
3.6
5 üzerinden
5
İncelemeler
ege007
12/01/2018
Türkiye
güzel ürün
ürün ses performansı gayet iyi, kullanımı kolay, beklentilerimizi rahat sağladı, fiyat olarak da gayet uygundu, 2 adet aldık çok memnunuz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ2000 Saatli Radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ2000 Saatli Radyo için yapılmıştır
Abbk
08/03/2017
Türkiye
Şık işlevsel
2gundur kullanıyorum, görüntüsü on numara, rakiplerini sollamış.radyo çekimi çok çok iyi. Alarm sessiz severim. Çok kısık ve seyrekten başlayıp devam ediyo, bana çok uygun. Gece ışığı kısılabiliyo bu da çok iyi.başarılı yani
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ2000 Saatli Radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ2000 Saatli Radyo için yapılmıştır
Erhan30
08/11/2016
Türkiye
Elektrik kesintisi
En büyük handikapı elektrik kesilmesi halinde yalnızca hafızasını kurtarabilmesi. Yani elektrik yoksa uyanıp işe gitmeyecek miyiz?
Bu değerlendirme AJ2000 Saatli Radyo için yapılmıştır
Bu değerlendirme AJ2000 Saatli Radyo için yapılmıştır