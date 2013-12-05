Kaydedilebilir ve Yazılabilir CD'lerle uyumludur

Yazılabilir CD'lerle uyumlu demek, müzik setinizin hem kaydedilebilir (CD-R) hem de yazılabilir (CD-RW) diskleri çalabilmesi demektir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve herhangi bir CD çalarda çalınabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve sadece uyumlu CD çalarlarda çalınabilir. CD-RW uyumlu CD çalarların lazerli algılama ve CD dekoder devresi, yazılabilir özel ses CD'lerin faz değiştirme kayıt katmanını okuyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır ve bu kaydettiğiniz diskleri ses CD sisteminizde her zaman çalabilmenizi sağlar.