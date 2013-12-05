2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Her yaşam tarzına uygun şık tasarım
Evdeki portatif müzik koleksiyonunuzu özgür bırakın ve aux girişi olan Philips CD saatli radyonun harika sesi ile müziğin keyfini çıkarın. Şık, mekanı zenginleştiren bir tasarımı, geniş ve arka aydınlatmalı bir LCD ekranı vardır. En sevdiğiniz CD, dijital müzik ya da alarm ile uyanabilirsiniz.
CD
Yazılabilir CD'lerle uyumlu demek, müzik setinizin hem kaydedilebilir (CD-R) hem de yazılabilir (CD-RW) diskleri çalabilmesi demektir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve herhangi bir CD çalarda çalınabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve sadece uyumlu CD çalarlarda çalınabilir. CD-RW uyumlu CD çalarların lazerli algılama ve CD dekoder devresi, yazılabilir özel ses CD'lerin faz değiştirme kayıt katmanını okuyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır ve bu kaydettiğiniz diskleri ses CD sisteminizde her zaman çalabilmenizi sağlar.
Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Koç69
05/12/2013
Türkiye
Ürünün tek eksiği var
Ürünün tek eksiği var, o da kulaklık girişinin olmaması, CD yi kulaklıkla dinlemek mümkün değil, bunu da geliştirip eklerseler muhteşem bir ürün olacak
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ130 Dijital istasyon ayarlı saatli radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ130 Dijital istasyon ayarlı saatli radyo için yapılmıştır