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Üretimden kaldırıldı

Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

AJ130/12

4

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Her yaşam tarzına uygun şık tasarım

Evdeki portatif müzik koleksiyonunuzu özgür bırakın ve aux girişi olan Philips CD saatli radyonun harika sesi ile müziğin keyfini çıkarın. Şık, mekanı zenginleştiren bir tasarımı, geniş ve arka aydınlatmalı bir LCD ekranı vardır. En sevdiğiniz CD, dijital müzik ya da alarm ile uyanabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

En sevdiğiniz müzikler veya radyo istasyonu ile uyanın

Her yaşam tarzına uygun şık tasarım

  • CD

Kaydedilebilir ve Yazılabilir CD'lerle uyumludur

Yazılabilir CD'lerle uyumlu demek, müzik setinizin hem kaydedilebilir (CD-R) hem de yazılabilir (CD-RW) diskleri çalabilmesi demektir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve herhangi bir CD çalarda çalınabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve sadece uyumlu CD çalarlarda çalınabilir. CD-RW uyumlu CD çalarların lazerli algılama ve CD dekoder devresi, yazılabilir özel ses CD'lerin faz değiştirme kayıt katmanını okuyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır ve bu kaydettiğiniz diskleri ses CD sisteminizde her zaman çalabilmenizi sağlar.

Portatif MP3 çalarınız için Aux girişi bağlantısı

Portatif MP3 çalarınız için Aux girişi bağlantısı

Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

05/12/2013

Türkiye

Türkiye

Ürünün tek eksiği var

Ürünün tek eksiği var, o da kulaklık girişinin olmaması, CD yi kulaklıkla dinlemek mümkün değil, bunu da geliştirip eklerseler muhteşem bir ürün olacak

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ130 Dijital istasyon ayarlı saatli radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ130 Dijital istasyon ayarlı saatli radyo için yapılmıştır

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