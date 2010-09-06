  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

    AJ1003/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güne güzel başlayın Güne güzel başlayın Güne güzel başlayın
      -{discount-value}

      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      AJ1003/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Güne güzel başlayın

      Şık ayna tasarımı ve alüminyum kabini sayesinde yatağınızın başucundan ayıramayacaksınız. Saf müzik keyfi sunmak üzere uyandırma amaçlı dahili FM radyoya ve taşınır müzik sisteminize erişim için kullanışlı bir kabloya da sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      Güne güzel başlayın

      Şık ayna tasarımı ve alüminyum kabini sayesinde yatağınızın başucundan ayıramayacaksınız. Saf müzik keyfi sunmak üzere uyandırma amaçlı dahili FM radyoya ve taşınır müzik sisteminize erişim için kullanışlı bir kabloya da sahiptir. Tüm faydaları görün

      Güne güzel başlayın

      Şık ayna tasarımı ve alüminyum kabini sayesinde yatağınızın başucundan ayıramayacaksınız. Saf müzik keyfi sunmak üzere uyandırma amaçlı dahili FM radyoya ve taşınır müzik sisteminize erişim için kullanışlı bir kabloya da sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      Güne güzel başlayın

      Şık ayna tasarımı ve alüminyum kabini sayesinde yatağınızın başucundan ayıramayacaksınız. Saf müzik keyfi sunmak üzere uyandırma amaçlı dahili FM radyoya ve taşınır müzik sisteminize erişim için kullanışlı bir kabloya da sahiptir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Radyo ve çalar saat

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

        Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

        Toplam:

        Güne güzel başlayın

        en sevdiğiniz radyo istasyonuyla

        • Ayna tipi ekranlı
        • FM, Digital istasyon ayarı
        • Çift alarm
        • Zaman ve alarm yedekleme
        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Ayarlanabilir ekran parlaklığı sayesinde izleme konforu

        Ayarlanabilir ekran parlaklığı ekranı gereksinimlerinize uyarlayabilmenize olanak verir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          Radyo Bantları
          FM Stereo
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          İstasyon hafızaları
          20

        • Bağlantı

          MP3-Link
          Var, 3,5mm jak

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • Radyo Alarmı
          • Sesli Alarm
          • Alarm tekrarı
          Ekrandaki Basamak Sayısı
          4
          Saat/Sürüm
          Dijital
          Kapanma Zamanlayıcısı
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Kullanım Kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Boyutlar

          Ambalaj türü
          D-box
          Ambalaj Derinliği
          106  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          80  mm
          Ambalaj Genişliği
          265  mm
          Ürün derinliği
          85  mm
          Ürün yüksekliği
          52  mm
          Ürün genişliği
          185  mm

        • Güç

          Şebeke elektriği
          .
          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.