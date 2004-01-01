Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
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recurring payment
iPhone 4S/New iPad cihazınızda, Apple App Store'dan Philips InRange'i yükleyin ve uygulamayı çalıştırın. Korumak ve alarm aralığını belirlemek istediğiniz öğeleri eklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Daha sonra Philips InRange cihazlarını öğeye ekleyin.
Eklenen öğeyi belirlenen aralıkta aramak için iPhone 4S/New iPad cihazınızda ve öğe halkalarına eklenmiş InRange cihazında ana sayfa düğmesine basın. Belirlenen aralıkta iPhone 4S/New iPad cihazınızı aramak için InRange cihazı üzerindeki düğmeye basın.
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