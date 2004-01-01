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    AEA8200A/00

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      AEA8200A/00

      AEA8200A/00

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      AEA8200A/00

      Bu ürün satışta değil

      AEA8200A/00

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        Ücretsiz InRange uygulaması iPhone'u birden fazla InRange ile eşleştirir

        iPhone 4S/New iPad cihazınızda, Apple App Store'dan Philips InRange'i yükleyin ve uygulamayı çalıştırın. Korumak ve alarm aralığını belirlemek istediğiniz öğeleri eklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Daha sonra Philips InRange cihazlarını öğeye ekleyin.

        Tek dokunuşla iPhone veya InRange'inizin yerini bulun

        Eklenen öğeyi belirlenen aralıkta aramak için iPhone 4S/New iPad cihazınızda ve öğe halkalarına eklenmiş InRange cihazında ana sayfa düğmesine basın. Belirlenen aralıkta iPhone 4S/New iPad cihazınızı aramak için InRange cihazı üzerindeki düğmeye basın.

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