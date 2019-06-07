2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Aynı anda 3 adede kadar akıllı telefon bağlayın
Philips MULTIPAIR özellikli Bluetooth® adaptörü, Hi-Fi/PC hoparlör sisteminizi kablosuz ses sistemine dönüştürür. Üç adede kadar akıllı telefon, tablet ve Bluetooth özellikli cihazdan kablosuz müzik akışı gerçekleştirmek için adaptörü bağlamanız yeterlidir.
Bluetooth® müzik alıcısı
MULTIPAIR ile
Bluetooth® aptX, AAC ve NFC
Dijital çıkış
3 adede kadar akıllı cihazla eşleştirerek istediğiniz cihazdan gelen müziği eşleştirme kaldırma ve yeniden eşleştirme zorluğu olmadan dinleyin. Farklı bir cihazdan gelen müziği dinlemek için cihazı seçmeniz ve oynat düğmesine basmanız yeterlidir. Orijinal cihazdaki parça durdurulur ve yeni parça çalmaya başlar. Arkadaşlarınızla müzik paylaşmak, partilerde müzik dinlemek veya sadece farklı cihazlardaki farklı parçaları çalmak için mükemmeldir. Arkadaşlarınız ve ailenizin cihazlarını aynı anda eşleştirerek her bir eşleşen cihazdan çalınan müzikler arasında anında geçiş yapabilirsiniz.
Her müzik tutkununun mobil cihazında en sevdiği müzik servisi veya çevrimiçi radyo uygulamaları bulunur. Şimdi bu uygulamaları doğrudan Hi-Fi sisteminizden oynatabilirsiniz.
Gelişmiş teknoloji sayesinde Bluetooth® ile gerçekleştirilen ses akışı bir üst düzeye taşınır. Standart Bluetooth® sesin temel ses iletimi için geliştirilen SBC codec'ini kullanması dinleyicileri kimi zaman hayal kırıklığına uğratabilir ve tatmin etmeyebilir. Hi-Fi adaptör ise size zengin, güçlü ve kristal netliğinde ses sunan yüksek çözünürlüklü (aptX® ve AAC) Bluetooth® kablosuz teknolojisiyle donatılmıştır. En yeni Android™ ve Apple iOS akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlarla uyumludur. Beklediğiniz ses kalitesini sunan bu Philips ürünüyle kablosuz müzik deneyimi hiç olmadığı kadar iyi.
4.6
5 üzerinden
7
İncelemeler
83%
bu ürünü tavsiye ediyor
Remarco
07/06/2019
Türkiye
Ürün hiçbir yerde yok. Ne zaman satışa sunulacak.
Ürün ne zaman mağazalara gelecek. Hiç bir yerde bulamıyotum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AEA2700 Bluetooth® adaptörü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AEA2700 Bluetooth® adaptörü için yapılmıştır
polat75
19/04/2019
Türkiye
hiç bir yerde bulamıyorum
Merhaba, Bu ürünü hiç bir yerde bulamıyorum. Yardımcı olabilirmisiniz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AEA2700 Bluetooth® adaptörü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AEA2700 Bluetooth® adaptörü için yapılmıştır
balli
06/04/2019
Türkiye
kaliteli ses
birden fazla cihaza bağlanması artı özelliği. optik çıkışından harici dac ile kullanıyorum. kaliteli ses veriyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AEA2700 Bluetooth® adaptörü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AEA2700 Bluetooth® adaptörü için yapılmıştır