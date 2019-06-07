Yüksek çözünürlüklü Bluetooth® (aptX® ve AAC) müzik akışı

Gelişmiş teknoloji sayesinde Bluetooth® ile gerçekleştirilen ses akışı bir üst düzeye taşınır. Standart Bluetooth® sesin temel ses iletimi için geliştirilen SBC codec'ini kullanması dinleyicileri kimi zaman hayal kırıklığına uğratabilir ve tatmin etmeyebilir. Hi-Fi adaptör ise size zengin, güçlü ve kristal netliğinde ses sunan yüksek çözünürlüklü (aptX® ve AAC) Bluetooth® kablosuz teknolojisiyle donatılmıştır. En yeni Android™ ve Apple iOS akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlarla uyumludur. Beklediğiniz ses kalitesini sunan bu Philips ürünüyle kablosuz müzik deneyimi hiç olmadığı kadar iyi.