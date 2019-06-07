ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

Bluetooth® adaptörü

AEA2700/12

4.6

| (7) İncelemeler | 83% bu ürünü tavsiye ediyor

Aynı anda 3 adede kadar akıllı telefon bağlayın

Philips MULTIPAIR özellikli Bluetooth® adaptörü, Hi-Fi/PC hoparlör sisteminizi kablosuz ses sistemine dönüştürür. Üç adede kadar akıllı telefon, tablet ve Bluetooth özellikli cihazdan kablosuz müzik akışı gerçekleştirmek için adaptörü bağlamanız yeterlidir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Aynı anda 3 adede kadar akıllı telefon bağlayın

  • Bluetooth® müzik alıcısı

  • MULTIPAIR ile

  • Bluetooth® aptX, AAC ve NFC

  • Dijital çıkış

MULTIPAIR ile 3 cihazdan gelen müzik arasında anında geçiş yapın

MULTIPAIR ile 3 cihazdan gelen müzik arasında anında geçiş yapın

3 adede kadar akıllı cihazla eşleştirerek istediğiniz cihazdan gelen müziği eşleştirme kaldırma ve yeniden eşleştirme zorluğu olmadan dinleyin. Farklı bir cihazdan gelen müziği dinlemek için cihazı seçmeniz ve oynat düğmesine basmanız yeterlidir. Orijinal cihazdaki parça durdurulur ve yeni parça çalmaya başlar. Arkadaşlarınızla müzik paylaşmak, partilerde müzik dinlemek veya sadece farklı cihazlardaki farklı parçaları çalmak için mükemmeldir. Arkadaşlarınız ve ailenizin cihazlarını aynı anda eşleştirerek her bir eşleşen cihazdan çalınan müzikler arasında anında geçiş yapabilirsiniz.

Akıllı telefonunuz veya tabletinizdeki uygulamalardan Hi-Fi sisteminize müzik yayını yapın

Akıllı telefonunuz veya tabletinizdeki uygulamalardan Hi-Fi sisteminize müzik yayını yapın

Her müzik tutkununun mobil cihazında en sevdiği müzik servisi veya çevrimiçi radyo uygulamaları bulunur. Şimdi bu uygulamaları doğrudan Hi-Fi sisteminizden oynatabilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü Bluetooth® (aptX® ve AAC) müzik akışı

Yüksek çözünürlüklü Bluetooth® (aptX® ve AAC) müzik akışı

Gelişmiş teknoloji sayesinde Bluetooth® ile gerçekleştirilen ses akışı bir üst düzeye taşınır. Standart Bluetooth® sesin temel ses iletimi için geliştirilen SBC codec'ini kullanması dinleyicileri kimi zaman hayal kırıklığına uğratabilir ve tatmin etmeyebilir. Hi-Fi adaptör ise size zengin, güçlü ve kristal netliğinde ses sunan yüksek çözünürlüklü (aptX® ve AAC) Bluetooth® kablosuz teknolojisiyle donatılmıştır. En yeni Android™ ve Apple iOS akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlarla uyumludur. Beklediğiniz ses kalitesini sunan bu Philips ürünüyle kablosuz müzik deneyimi hiç olmadığı kadar iyi.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.6

5 üzerinden

7

İncelemeler

83%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
1

07/06/2019

Türkiye

Türkiye

Ürün hiçbir yerde yok. Ne zaman satışa sunulacak.

Ürün ne zaman mağazalara gelecek. Hiç bir yerde bulamıyotum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AEA2700 Bluetooth® adaptörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AEA2700 Bluetooth® adaptörü için yapılmıştır

19/04/2019

Türkiye

Türkiye

hiç bir yerde bulamıyorum

Merhaba, Bu ürünü hiç bir yerde bulamıyorum. Yardımcı olabilirmisiniz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AEA2700 Bluetooth® adaptörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AEA2700 Bluetooth® adaptörü için yapılmıştır

06/04/2019

Türkiye

Türkiye

kaliteli ses

birden fazla cihaza bağlanması artı özelliği. optik çıkışından harici dac ile kullanıyorum. kaliteli ses veriyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AEA2700 Bluetooth® adaptörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AEA2700 Bluetooth® adaptörü için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları