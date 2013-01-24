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Philips InRange kablosuz teknolojisini kullanarak
Philips InRange, Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanarak değerli eşyalarınızın ve iPhone'unuzun yanınızda olmasını sağlar. Değerli eşyalarınızı unuttuğunuzda sizi uyarır ve kaybolmaları durumunda bulmanıza yardımcı olur. İç rahatlığı için cüzdanlar ve anahtarlıklarla mükemmel şekilde uyumludur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Philips InRange kablosuz teknolojisini kullanarak
Philips InRange, Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanarak değerli eşyalarınızın ve iPhone'unuzun yanınızda olmasını sağlar. Değerli eşyalarınızı unuttuğunuzda sizi uyarır ve kaybolmaları durumunda bulmanıza yardımcı olur. İç rahatlığı için cüzdanlar ve anahtarlıklarla mükemmel şekilde uyumludur. Tüm faydaları görün
Philips InRange kablosuz teknolojisini kullanarak
Philips InRange, Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanarak değerli eşyalarınızın ve iPhone'unuzun yanınızda olmasını sağlar. Değerli eşyalarınızı unuttuğunuzda sizi uyarır ve kaybolmaları durumunda bulmanıza yardımcı olur. İç rahatlığı için cüzdanlar ve anahtarlıklarla mükemmel şekilde uyumludur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Philips InRange kablosuz teknolojisini kullanarak
Philips InRange, Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanarak değerli eşyalarınızın ve iPhone'unuzun yanınızda olmasını sağlar. Değerli eşyalarınızı unuttuğunuzda sizi uyarır ve kaybolmaları durumunda bulmanıza yardımcı olur. İç rahatlığı için cüzdanlar ve anahtarlıklarla mükemmel şekilde uyumludur. Tüm faydaları görün
InRange Bluetooth akıllı leash
Philips Online Mağaza fiyatı
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iPhone 4S/New iPad cihazınızda, Apple App Store'dan Philips InRange'i yükleyin ve uygulamayı çalıştırın. Korumak ve alarm aralığını belirlemek istediğiniz öğeleri eklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Daha sonra Philips InRange cihazlarını öğeye ekleyin.
Eklenen öğeyi belirlenen aralıkta aramak için iPhone 4S/New iPad cihazınızda ve öğe halkalarına eklenmiş InRange cihazında ana sayfa düğmesine basın. Belirlenen aralıkta iPhone 4S/New iPad cihazınızı aramak için InRange cihazı üzerindeki düğmeye basın.
Bluetooth® kablosuz teknoloji
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