Philips InRange kablosuz teknolojisini kullanarak

Philips InRange, Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanarak değerli eşyalarınızın ve iPhone'unuzun yanınızda olmasını sağlar. Değerli eşyalarınızı unuttuğunuzda sizi uyarır ve kaybolmaları durumunda bulmanıza yardımcı olur. İç rahatlığı için cüzdanlar ve anahtarlıklarla mükemmel şekilde uyumludur. Tüm faydaları görün