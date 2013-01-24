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    InRange Bluetooth akıllı leash

    AEA1000/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Philips InRange kablosuz teknolojisini kullanarak Philips InRange kablosuz teknolojisini kullanarak Philips InRange kablosuz teknolojisini kullanarak
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      InRange Bluetooth akıllı leash

      AEA1000/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Philips InRange kablosuz teknolojisini kullanarak

      Philips InRange, Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanarak değerli eşyalarınızın ve iPhone'unuzun yanınızda olmasını sağlar. Değerli eşyalarınızı unuttuğunuzda sizi uyarır ve kaybolmaları durumunda bulmanıza yardımcı olur. İç rahatlığı için cüzdanlar ve anahtarlıklarla mükemmel şekilde uyumludur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      InRange Bluetooth akıllı leash

      Philips InRange kablosuz teknolojisini kullanarak

      Philips InRange, Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanarak değerli eşyalarınızın ve iPhone'unuzun yanınızda olmasını sağlar. Değerli eşyalarınızı unuttuğunuzda sizi uyarır ve kaybolmaları durumunda bulmanıza yardımcı olur. İç rahatlığı için cüzdanlar ve anahtarlıklarla mükemmel şekilde uyumludur. Tüm faydaları görün

      Philips InRange kablosuz teknolojisini kullanarak

      Philips InRange, Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanarak değerli eşyalarınızın ve iPhone'unuzun yanınızda olmasını sağlar. Değerli eşyalarınızı unuttuğunuzda sizi uyarır ve kaybolmaları durumunda bulmanıza yardımcı olur. İç rahatlığı için cüzdanlar ve anahtarlıklarla mükemmel şekilde uyumludur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      InRange Bluetooth akıllı leash

      Philips InRange kablosuz teknolojisini kullanarak

      Philips InRange, Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanarak değerli eşyalarınızın ve iPhone'unuzun yanınızda olmasını sağlar. Değerli eşyalarınızı unuttuğunuzda sizi uyarır ve kaybolmaları durumunda bulmanıza yardımcı olur. İç rahatlığı için cüzdanlar ve anahtarlıklarla mükemmel şekilde uyumludur. Tüm faydaları görün

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        InRange Bluetooth akıllı leash

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        Philips InRange kablosuz teknolojisini kullanarak

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        • iPhone 5/4S ve yeni iPad için
        Ücretsiz InRange uygulaması iPhone'u birden fazla InRange ile eşleştirir

        Ücretsiz InRange uygulaması iPhone'u birden fazla InRange ile eşleştirir

        iPhone 4S/New iPad cihazınızda, Apple App Store'dan Philips InRange'i yükleyin ve uygulamayı çalıştırın. Korumak ve alarm aralığını belirlemek istediğiniz öğeleri eklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Daha sonra Philips InRange cihazlarını öğeye ekleyin.

        Tek dokunuşla iPhone veya InRange'inizin yerini bulun

        Tek dokunuşla iPhone veya InRange'inizin yerini bulun

        Eklenen öğeyi belirlenen aralıkta aramak için iPhone 4S/New iPad cihazınızda ve öğe halkalarına eklenmiş InRange cihazında ana sayfa düğmesine basın. Belirlenen aralıkta iPhone 4S/New iPad cihazınızı aramak için InRange cihazı üzerindeki düğmeye basın.

        InRange ve iPhone menzil dışına çıktığında uyarır

        InRange ve iPhone menzil dışına çıktığında uyarır

        InRange ile eşleştirildiğinde bile Bluetooth kulaklık ile arama yapmaya devam edin

        InRange ile eşleştirildiğinde bile Bluetooth kulaklık ile arama yapmaya devam edin

        Cüzdanınızın kart cebine sığacak kadar küçük ve incedir

        Cüzdanınızın kart cebine sığacak kadar küçük ve incedir

        InRange koruyucu kılıfıyla anahtarlarınıza veya çantalarınıza kolaylıkla takılır

        InRange koruyucu kılıfıyla anahtarlarınıza veya çantalarınıza kolaylıkla takılır

        Teknik Özellikler

        • Bluetooth® kablosuz teknoloji

          Sürüm
          BT 4.0
          Beni Bul Profili 4.0
          Evet
          Yakınlık Profili 4.0
          Evet
          Pil Servisi 4.0
          Evet
          Tx Güç Servisi 4.0
          Evet
          Telefon Uyarı Durumu Profili 4.0
          evet
          Uyarı Bildirim Profili 4.0
          evet

        • Ses

          Zil Sesi
          Evet

        • iPhone/iPad Uygulaması

          Ücretsiz Philips InRange Uygulaması
          Evet
          En fazla 3 InRange ünitesine bağlanır
          Evet

        • iPad uyumluluğu

          Yeni iPad
          Evet

        • iPhone uyumluluğu

          iPhone 4S
          Evet

        • Aksesuarlar

          Kese
          metal kilitli silikon çanta
          CR2016 pil
          2 adet
          Bileklik
          Evet
          Metal pim
          pil kapağını açmak için
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet

        • Güç Kaynağı

          Pil
          CR2016
          Pil ömrü
          3 ay

        • Boyutlar

          Ürün genişliği
          60  mm
          Ürün yüksekliği
          40  mm
          Ürün derinliği
          3,8  mm
          Ürün ağırlığı (g)
          20

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            • Philips, InRange'in kullanılması nedeniyle çalınabilecek değerli eşyalardan sorumlu değildir.

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