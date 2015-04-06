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    Saatli Radyo

    AE8000/10
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    • DAB+ ve FM ile DAB+ ve FM ile DAB+ ve FM ile
      -{discount-value}

      Saatli Radyo

      AE8000/10
      Bu ürün için destek alın

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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

        Toplam:

        DAB+ ve FM ile

        binlerce İnternet radyo istasyonunun keyfini çıkarın

        • DAB+
        • FM dijital istasyon ayarlayıcı
        • Kulaklık jakı
        Çeşitli müzik seçenekleri sunan İnternet radyo istasyonlarının keyfini çıkarın

        Çeşitli müzik seçenekleri sunan İnternet radyo istasyonlarının keyfini çıkarın

        Geniş bir Internet radyo istasyonu koleksiyonu sayesinde havanıza uygun kaliteli müziği kesintisiz dinleyebilirsiniz.

        Net ve parazitsiz DAB+ radyo

        Net ve parazitsiz DAB+ radyo

        DAB+ (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve parazitsiz bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB+ dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

        Eksiksiz radyo keyfi için DAB ve FM uyumlu

        Eksiksiz radyo keyfi için DAB ve FM uyumlu

        DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net, hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

        Daha fazla rahatlık için 20 istasyon ayarlı dijital radyo

        Daha fazla rahatlık için 20 istasyon ayarlı dijital radyo

        Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.

        Ekstra kullanım kolaylığı için hızlı DAB istasyon araması

        Ekstra kullanım kolaylığı için hızlı DAB istasyon araması

        DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

        Kolay görüntüleme için büyük ekran

        Geniş ekranı sayesinde içerikleri kolayca okuyabilir ve artık uzaktan bile saat ve alarmı kolayca görebilirsiniz. Yaşlılar veya görsel zorluklar yaşayanlar için ideal.

        Dahili saat fonksiyonu

        Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.

        Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

        Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          DAB
          • bilgi ekranı
          • menü
          • akıllı arama
          İstasyon hafızaları
          10
          Radyo bantları
          • FM
          • FM stereo
          • DAB (Bant III)
          • İnternet Radyosu
          Tuner geliştirmesi
          otomatik dijital istasyon ayarı
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet

        • Ses

          Ses seviyesi kontrolü
          döner (dijital)
          Ses sistemi
          mono
          Çıkış gücü (RMS)
          5W

        • Bağlantı

          3,5 mm kulaklık jakı
          Evet
          Aux girişi
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Renkli arka ışık
          beyaz
          Ekran tipi
          LCD ekran
          Ekran tipi
          Nokta Matrisi
          Alarmlar
          • DAB
          • FM
          • İnternet Radyosu

        • Aksesuarlar

          Kablolar/Bağlantı
          AC-DC adaptörü
          Diğerleri
          Kullanım Kılavuzu
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Birlikte verilen aksesuarlar
          QWERTY Klavyeli Uzaktan Kumanda

        • Boyutlar

          Ana karton miktarı
          2
          Ana ünite yüksekliği
          116  mm
          Ana ünite genişliği
          220  mm
          Ana ünite derinliği
          143  mm
          Ürün ağırlığı
          1,19  kg
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          287 x 170 x 153 mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,5  kg

        • Güç

          DC giriş gerilimi
          9  volt
          Güç kaynağı
          220 - 240  volt
          Şebeke elektriği
          AC 5,5 V; 1,5 A

        • Ekran

          Çözünürlük
          128 x 64 piksel

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC/DC adaptörü
        • Kullanım kılavuzu

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