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Saatli Radyo
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Geniş bir Internet radyo istasyonu koleksiyonu sayesinde havanıza uygun kaliteli müziği kesintisiz dinleyebilirsiniz.
DAB+ (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve parazitsiz bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB+ dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.
DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net, hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.
DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.
Geniş ekranı sayesinde içerikleri kolayca okuyabilir ve artık uzaktan bile saat ve alarmı kolayca görebilirsiniz. Yaşlılar veya görsel zorluklar yaşayanlar için ideal.
Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.
Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.
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