2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AE6790/00
Taşınabilir dijital radyo
20 istasyon hafızalı ve otomatik frekans ayarlı süper kompakt cep boyutunda dijital radyo.
FM/MW, Dijital istasyon ayarı
20 hafıza
Stereo kulaklık
Pille çalışır
Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
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