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Taşınabilir dijital radyo
20 istasyon hafızalı ve otomatik frekans ayarlı süper kompakt cep boyutunda dijital radyo. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taşınabilir dijital radyo
20 istasyon hafızalı ve otomatik frekans ayarlı süper kompakt cep boyutunda dijital radyo. Tüm faydaları görün
Taşınabilir dijital radyo
20 istasyon hafızalı ve otomatik frekans ayarlı süper kompakt cep boyutunda dijital radyo. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taşınabilir dijital radyo
20 istasyon hafızalı ve otomatik frekans ayarlı süper kompakt cep boyutunda dijital radyo. Tüm faydaları görün
Portatif Radyo
Toplam:
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.
Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.
Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.
Ses
Tuner/Alım/İletim
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
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