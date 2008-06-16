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Üretimden kaldırıldı

Portatif Radyo

AE6790/00

Taşınabilir dijital radyo

20 istasyon hafızalı ve otomatik frekans ayarlı süper kompakt cep boyutunda dijital radyo.

Tüm avantajları görüntüleyin

20 hazır ayarlı radyo istasyonu ile

Taşınabilir dijital radyo

  • FM/MW, Dijital istasyon ayarı

  • 20 hafıza

  • Stereo kulaklık

  • Pille çalışır

Dahili saat fonksiyonu

Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.

Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Yanınızda taşımanız için cep boyutunda

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Teknik Özellikler

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