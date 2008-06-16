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    Portatif Radyo

    AE6790/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Taşınabilir dijital radyo Taşınabilir dijital radyo Taşınabilir dijital radyo
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      Portatif Radyo

      AE6790/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Taşınabilir dijital radyo

      20 istasyon hafızalı ve otomatik frekans ayarlı süper kompakt cep boyutunda dijital radyo. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif Radyo

      Taşınabilir dijital radyo

      20 istasyon hafızalı ve otomatik frekans ayarlı süper kompakt cep boyutunda dijital radyo. Tüm faydaları görün

      Taşınabilir dijital radyo

      20 istasyon hafızalı ve otomatik frekans ayarlı süper kompakt cep boyutunda dijital radyo. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif Radyo

      Taşınabilir dijital radyo

      20 istasyon hafızalı ve otomatik frekans ayarlı süper kompakt cep boyutunda dijital radyo. Tüm faydaları görün

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        Portatif Radyo

        Portatif Radyo

        Toplam:

        Taşınabilir dijital radyo

        20 hazır ayarlı radyo istasyonu ile

        • FM/MW, Dijital istasyon ayarı
        • 20 hafıza
        • Stereo kulaklık
        • Pille çalışır
        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

        Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

        Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Dahili saat fonksiyonu

        Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.

        Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

        Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)
          Çıkış gücü
          2 x 5 mW

        • Tuner/Alım/İletim

          İstasyon hafızaları
          20
          Radyo bantları
          • FM stereo
          • MW

        • Bağlantı

          Ses/Video çıkışı
          Kulaklık (3,5 mm)

        • Kullanılabilirlik

          Saat geliştirmeleri
          atomik saat

        • Aksesuarlar

          Diğerleri
          kulaklık

        • Boyutlar

          Ana karton miktarı
          12
          Ürün ağırlığı
          0,065  kg
          Ana ünite derinliği
          16  mm
          Ana ünite yüksekliği
          94  mm
          Ana ünite genişliği
          55  mm

        • Güç

          Pil tipi
          AAA boyutu (LR3)
          Pil voltajı
          1,5  V
          Pil sayısı
          2

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