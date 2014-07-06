İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler
Net ses deneyimi için DAB+ sinyal alımı özelliğine sahip Philips AE5220 taşınabilir radyo kullanın. Klasik masa üstü tasarımı, DAB+ ve FM istasyon hafızası ve hızlı DAB+ istasyon arama özelliğiyle ideal bir radyodur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler
Net ses deneyimi için DAB+ sinyal alımı özelliğine sahip Philips AE5220 taşınabilir radyo kullanın. Klasik masa üstü tasarımı, DAB+ ve FM istasyon hafızası ve hızlı DAB+ istasyon arama özelliğiyle ideal bir radyodur. Tüm faydaları görün
İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler
Net ses deneyimi için DAB+ sinyal alımı özelliğine sahip Philips AE5220 taşınabilir radyo kullanın. Klasik masa üstü tasarımı, DAB+ ve FM istasyon hafızası ve hızlı DAB+ istasyon arama özelliğiyle ideal bir radyodur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler
Net ses deneyimi için DAB+ sinyal alımı özelliğine sahip Philips AE5220 taşınabilir radyo kullanın. Klasik masa üstü tasarımı, DAB+ ve FM istasyon hafızası ve hızlı DAB+ istasyon arama özelliğiyle ideal bir radyodur. Tüm faydaları görün
Taşınabilir Radyo
Toplam:
DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.
DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net, hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.
DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.
Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.
Philips radyonuzu pille ve elektrikle çalıştırırken üstün kullanım kolaylığının ve esnekliğin tadını çıkarın. Etrafta kullanabileceğiniz bir elektrik prizi yoksa ya da rahatsız edici kablo dağınıklığı istemiyorsanız pil kullanın. Güç sorunu olmadan uzun süreli kullanım için radyonuzu duvar prizine bağlayın. Artık istediğiniz yerde müzik dinleme özgürlüğünü tam anlamıyla yaşayabilirsiniz.
RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
Tuner/Alım/İletim
Ses
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar