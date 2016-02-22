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    Taşınabilir Radyo

    AE5220B/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler
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      Taşınabilir Radyo

      AE5220B/12
      Genel Derecelendirme / 5

      İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler

      Net ses deneyimi için DAB+ sinyal alımı özelliğine sahip Philips AE5220B taşınabilir radyo kullanın. Klasik masa üstü tasarımı, DAB+ ve FM istasyon hafızası ve hızlı DAB+ istasyon arama özelliğiyle ideal bir radyodur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Taşınabilir Radyo

      İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler

      Net ses deneyimi için DAB+ sinyal alımı özelliğine sahip Philips AE5220B taşınabilir radyo kullanın. Klasik masa üstü tasarımı, DAB+ ve FM istasyon hafızası ve hızlı DAB+ istasyon arama özelliğiyle ideal bir radyodur. Tüm faydaları görün

      İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler

      Net ses deneyimi için DAB+ sinyal alımı özelliğine sahip Philips AE5220B taşınabilir radyo kullanın. Klasik masa üstü tasarımı, DAB+ ve FM istasyon hafızası ve hızlı DAB+ istasyon arama özelliğiyle ideal bir radyodur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Taşınabilir Radyo

      İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler

      Net ses deneyimi için DAB+ sinyal alımı özelliğine sahip Philips AE5220B taşınabilir radyo kullanın. Klasik masa üstü tasarımı, DAB+ ve FM istasyon hafızası ve hızlı DAB+ istasyon arama özelliğiyle ideal bir radyodur. Tüm faydaları görün

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        Taşınabilir Radyo

        Taşınabilir Radyo

        Toplam:

        İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler

        • DAB+
        • FM dijital istasyon ayarlayıcı
        • Pille/AC gücüyle çalışan
        Net ve parazitsiz radyo dinleme keyfi için DAB

        Net ve parazitsiz radyo dinleme keyfi için DAB

        DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

        Eksiksiz radyo keyfi için DAB ve FM uyumlu

        Eksiksiz radyo keyfi için DAB ve FM uyumlu

        DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net, hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.

        Ekstra kullanım kolaylığı için hızlı DAB istasyon araması

        Ekstra kullanım kolaylığı için hızlı DAB istasyon araması

        DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

        Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

        Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

        Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.

        Kullanım esnekliği sağlayan şebeke elektriği veya pille çalışma olanağı

        Kullanım esnekliği sağlayan şebeke elektriği veya pille çalışma olanağı

        Philips radyonuzu pille ve elektrikle çalıştırırken üstün kullanım kolaylığının ve esnekliğin tadını çıkarın. Etrafta kullanabileceğiniz bir elektrik prizi yoksa ya da rahatsız edici kablo dağınıklığı istemiyorsanız pil kullanın. Güç sorunu olmadan uzun süreli kullanım için radyonuzu duvar prizine bağlayın. Artık istediğiniz yerde müzik dinleme özgürlüğünü tam anlamıyla yaşayabilirsiniz.

        6W RMS toplam çıkış gücü

        RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          DAB
          • bilgi ekranı
          • akıllı arama
          • menü
          Radyo bantları
          • DAB (Bant III)
          • FM
          İstasyon hafızaları
          20
          Anten
          FM anteni
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet

        • Ses

          Ses sistemi
          mono
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)
          Çıkış gücü (RMS)
          2 * 2,5 W

        • Kullanılabilirlik

          Ekran tipi
          LCD ekran
          Arka ışık
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          C boyutu (LR14)
          Pil sayısı
          4
          Pil voltajı
          1,5  volt

        • Aksesuarlar

          AC Adaptörü
          Evet
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet

        • Boyutlar

          Ana ünite derinliği
          152  mm
          Ana ünite yüksekliği
          155  mm
          Ana ünite genişliği
          286  mm
          Ürün ağırlığı
          1,386  kg

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