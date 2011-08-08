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Üretimden kaldırıldı

Banyo radyosu

AE3300/00

Duşta müzik keyfi

Philips banyo radyosu ile banyoda müzik keyfi. Su geçirmez tasarımıyla banyonun her yerinde kullanılabilir. Çıkarılabilir askısı sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde duşa asabilirsiniz.

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Duşta müzik keyfi

Taşıma kolaylığı veren pille çalışma

İki adet AA pille çalışan Philips saatli radyoyu istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

Ayarlanabilir zamanlayıcı, radyoyu ayarlanan saatte kapatır

Radyonun çalma süresini, dijital zamanlayıcıda istediğiniz süreyi dakika olarak ayarlayarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Zamanlayıcı otomatik olarak geri saymaya başlar ve sürenin sonunda radyoyu kapatır.

Dahili saat fonksiyonu

Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.

Teknik Özellikler

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