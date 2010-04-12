2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AE2330/00
Duşta müzik keyfi
Philips AE2330/00 banyo radyosu ile banyoda müzik keyfi. Su geçirmez tasarımıyla banyonun her yerinde kullanılabilir. Çıkarılabilir askısı sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde duşa asabilirsiniz.
FM/MW, Dijital istasyon ayarı
Sıçramaya dayanıklı
Saat
Pille çalışır
Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.
Radyonun özel tasarımı insan elinin doğal eğimine tam uyar ve her iki yandaki mat doku sayesinde ıslak elle bile kolayca tutabilirsiniz. Radyonun alt kısmı lastikli olduğundan, radyoyu düşürme endişesi olmadan düğmelere kolayca basabilirsiniz.
Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.
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