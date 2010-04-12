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Üretimden kaldırıldı

Banyo radyosu

AE2330/00

Duşta müzik keyfi

Philips AE2330/00 banyo radyosu ile banyoda müzik keyfi. Su geçirmez tasarımıyla banyonun her yerinde kullanılabilir. Çıkarılabilir askısı sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde duşa asabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

bu banyo radyosuyla

Duşta müzik keyfi

  • FM/MW, Dijital istasyon ayarı

  • Sıçramaya dayanıklı

  • Saat

  • Pille çalışır

Dahili saat fonksiyonu

Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.

Kaymayan, kolay tutulur tasarım

Radyonun özel tasarımı insan elinin doğal eğimine tam uyar ve her iki yandaki mat doku sayesinde ıslak elle bile kolayca tutabilirsiniz. Radyonun alt kısmı lastikli olduğundan, radyoyu düşürme endişesi olmadan düğmelere kolayca basabilirsiniz.

Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.

Teknik Özellikler

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