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Duşta müzik keyfi
Philips AE2330/00 banyo radyosu ile banyoda müzik keyfi. Su geçirmez tasarımıyla banyonun her yerinde kullanılabilir. Çıkarılabilir askısı sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde duşa asabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Duşta müzik keyfi
Philips AE2330/00 banyo radyosu ile banyoda müzik keyfi. Su geçirmez tasarımıyla banyonun her yerinde kullanılabilir. Çıkarılabilir askısı sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde duşa asabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Duşta müzik keyfi
Philips AE2330/00 banyo radyosu ile banyoda müzik keyfi. Su geçirmez tasarımıyla banyonun her yerinde kullanılabilir. Çıkarılabilir askısı sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde duşa asabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Duşta müzik keyfi
Philips AE2330/00 banyo radyosu ile banyoda müzik keyfi. Su geçirmez tasarımıyla banyonun her yerinde kullanılabilir. Çıkarılabilir askısı sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde duşa asabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Banyo radyosu
Toplam:
Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.
Radyonun çalma süresini, dijital zamanlayıcıda istediğiniz süreyi dakika olarak ayarlayarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Zamanlayıcı otomatik olarak geri saymaya başlar ve sürenin sonunda radyoyu kapatır.
Radyonun özel tasarımı insan elinin doğal eğimine tam uyar ve her iki yandaki mat doku sayesinde ıslak elle bile kolayca tutabilirsiniz. Radyonun alt kısmı lastikli olduğundan, radyoyu düşürme endişesi olmadan düğmelere kolayca basabilirsiniz.
İki adet AA pille çalışan Philips saatli radyoyu istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.
Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.
Philips banyo radyonuz, istediğiniz yere yerleştirmenizi sağlayan çıkarılabilir bir askıya sahiptir. Radyoyu düz bir zemine yerleştirecekseniz askıyı çıkarın ya da askıyı duş başlığına, banyo musluğuna veya havlu askısına sarın ve radyonuzu banyoda kullanın.
Radyonun su geçirmez hoparlörünün ses kalitesi hiçbir zaman azalmaz. Su geçirmez malzeme ve sağlam mekanik tasarım sayesinde radyoyu banyonuzun en ıslak yerleri olan küvette veya duş kabininde bile kullanabilirsiniz. İsterseniz duş başlığına asabilirsiniz. Radyo, yüzeyine gelebilecek kısa süreli su püskürmesine karşı dayanıklıdır.
Kullanılabilirlik
Ses
Tuner/Alım/İletim
Aksesuarlar
Boyutlar
Güç