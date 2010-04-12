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    Banyo radyosu

    AE2330/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Duşta müzik keyfi Duşta müzik keyfi Duşta müzik keyfi
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      Banyo radyosu

      AE2330/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Duşta müzik keyfi

      Philips AE2330/00 banyo radyosu ile banyoda müzik keyfi. Su geçirmez tasarımıyla banyonun her yerinde kullanılabilir. Çıkarılabilir askısı sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde duşa asabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Banyo radyosu

      Duşta müzik keyfi

      Philips AE2330/00 banyo radyosu ile banyoda müzik keyfi. Su geçirmez tasarımıyla banyonun her yerinde kullanılabilir. Çıkarılabilir askısı sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde duşa asabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Duşta müzik keyfi

      Philips AE2330/00 banyo radyosu ile banyoda müzik keyfi. Su geçirmez tasarımıyla banyonun her yerinde kullanılabilir. Çıkarılabilir askısı sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde duşa asabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Banyo radyosu

      Duşta müzik keyfi

      Philips AE2330/00 banyo radyosu ile banyoda müzik keyfi. Su geçirmez tasarımıyla banyonun her yerinde kullanılabilir. Çıkarılabilir askısı sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde duşa asabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Banyo radyosu

        Banyo radyosu

        Toplam:

        Duşta müzik keyfi

        bu banyo radyosuyla

        • FM/MW, Dijital istasyon ayarı
        • Sıçramaya dayanıklı
        • Saat
        • Pille çalışır
        Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

        Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

        Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.

        Ayarlanabilir zamanlayıcı, radyoyu ayarlanan saatte kapatır

        Radyonun çalma süresini, dijital zamanlayıcıda istediğiniz süreyi dakika olarak ayarlayarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Zamanlayıcı otomatik olarak geri saymaya başlar ve sürenin sonunda radyoyu kapatır.

        Kaymayan, kolay tutulur tasarım

        Radyonun özel tasarımı insan elinin doğal eğimine tam uyar ve her iki yandaki mat doku sayesinde ıslak elle bile kolayca tutabilirsiniz. Radyonun alt kısmı lastikli olduğundan, radyoyu düşürme endişesi olmadan düğmelere kolayca basabilirsiniz.

        Taşıma kolaylığı veren pille çalışma

        İki adet AA pille çalışan Philips saatli radyoyu istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

        Dahili saat fonksiyonu

        Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.

        Kolay asma olanağı veren çıkarılabilir askı

        Philips banyo radyonuz, istediğiniz yere yerleştirmenizi sağlayan çıkarılabilir bir askıya sahiptir. Radyoyu düz bir zemine yerleştirecekseniz askıyı çıkarın ya da askıyı duş başlığına, banyo musluğuna veya havlu askısına sarın ve radyonuzu banyoda kullanın.

        Su geçirmez tasarım sayesinde duşta veya banyoda kullanabilirsiniz

        Radyonun su geçirmez hoparlörünün ses kalitesi hiçbir zaman azalmaz. Su geçirmez malzeme ve sağlam mekanik tasarım sayesinde radyoyu banyonuzun en ıslak yerleri olan küvette veya duş kabininde bile kullanabilirsiniz. İsterseniz duş başlığına asabilirsiniz. Radyo, yüzeyine gelebilecek kısa süreli su püskürmesine karşı dayanıklıdır.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Ekrandaki Basamak Sayısı
          5
          Ekran tipi
          LCD ekran
          Saat
          kapanma zamanlayıcısı

        • Ses

          Ses sistemi
          mono
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (dijital)
          Çıkış gücü
          300 mW RMS

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          • FM
          • MW
          Tuner geliştirmesi
          otomatik dijital istasyon ayarı

        • Aksesuarlar

          Diğerleri
          Kullanım Kılavuzu
          Garantili
          Garanti Belgesi

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          0,61  kg
          Ürün ağırlığı
          0.53  kg
          Ambalaj genişliği
          90  mm
          Ana ünite derinliği
          61  mm
          Ambalaj yüksekliği
          169  mm
          Ana ünite yüksekliği
          153  mm
          Ambalaj derinliği
          65  mm
          Ana ünite genişliği
          88  mm
          Ana karton miktarı
          6

        • Güç

          Pil voltajı
          1,5  V
          Pil sayısı
          3
          Pil tipi
          AA boyutu (LR6)

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