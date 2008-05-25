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    Portatif Radyo

    AE1850/00
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    • Yolda radyo keyfi Yolda radyo keyfi Yolda radyo keyfi
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      Portatif Radyo

      AE1850/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Yolda radyo keyfi

      Kolay okunur ekran, arkadan aydınlatma, saat ve alarm özellikli, cep boyutunda şık Philips MW/FM radyo. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Portatif Radyo

      Yolda radyo keyfi

      Kolay okunur ekran, arkadan aydınlatma, saat ve alarm özellikli, cep boyutunda şık Philips MW/FM radyo. Tüm faydaları görün

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        Portatif Radyo

        Portatif Radyo

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        Yolda radyo keyfi

        dijital ekranlı

        • FM/MW, Dijital istasyon ayarı
        • Dahili hoparlör
        • Kulaklık jakı
        • Pille çalışır
        Radyo keyfi için AM/FM tuner

        Radyo keyfi için AM/FM tuner

        0

        Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

        Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

        Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.

        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.

        Dahili saat fonksiyonu

        Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.

        Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

        Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü
          100 mW RMS
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)
          Ses sistemi
          mono

        • Bağlantı

          Ses/Video çıkışı
          Kulaklık (3,5 mm)

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          • FM
          • MW

        • Kullanılabilirlik

          Renkli arka ışık
          beyaz
          Ekrandaki Basamak Sayısı
          4
          Ekran tipi
          LCD ekran

        • Güç

          Pil tipi
          AA boyutu (LR6)
          Pil voltajı
          1.5  volt
          Pil sayısı
          2

        • Boyutlar

          Ana ünite derinliği
          29  mm
          Ana ünite yüksekliği
          71  mm
          Ana ünite genişliği
          115  mm
          Ürün ağırlığı
          0,165  kg

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