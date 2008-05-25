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Portatif Radyo
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Yolda radyo keyfi
dijital ekranlı
FM/MW, Dijital istasyon ayarı
Dahili hoparlör
Kulaklık jakı
Pille çalışır
Radyo keyfi için AM/FM tuner
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Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme
Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.
Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör
Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.
Dahili saat fonksiyonu
Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.
Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı
Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.
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