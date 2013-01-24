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    Portatif Radyo

    AE1500/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Tamamen cep boyutlarında Tamamen cep boyutlarında Tamamen cep boyutlarında
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      Portatif Radyo

      AE1500/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Tamamen cep boyutlarında

      Bu cep boyutundaki Philips MW/FM cep radyosu ile nereye giderseniz gidin yüksek ve iyi kalitedeki sesin tadını çıkarırsınız. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Portatif Radyo

      Tamamen cep boyutlarında

      Bu cep boyutundaki Philips MW/FM cep radyosu ile nereye giderseniz gidin yüksek ve iyi kalitedeki sesin tadını çıkarırsınız. Tüm faydaları görün

      Tamamen cep boyutlarında

      Bu cep boyutundaki Philips MW/FM cep radyosu ile nereye giderseniz gidin yüksek ve iyi kalitedeki sesin tadını çıkarırsınız. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Portatif Radyo

      Tamamen cep boyutlarında

      Bu cep boyutundaki Philips MW/FM cep radyosu ile nereye giderseniz gidin yüksek ve iyi kalitedeki sesin tadını çıkarırsınız. Tüm faydaları görün

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        Portatif Radyo

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        Toplam:

        Tamamen cep boyutlarında

        • FM/MW, Analog istasyon ayarı
        • Dahili hoparlör
        • Kulaklık jakı
        • Pille çalışır
        Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

        Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

        FM/MW (AM) stereo alıcısı

        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.

        Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

        Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Ses sistemi
          mono
          Çıkış gücü
          100 mW RMS
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          • FM
          • MW

        • Bağlantı

          Ses/Video çıkışı
          Kulaklık (3,5 mm)

        • Boyutlar

          Ana ünite derinliği
          20  mm
          Ana ünite yüksekliği
          120  mm
          Ana ünite genişliği
          56  mm
          Ürün ağırlığı
          0,063  kg

        • Güç

          Pil sayısı
          2
          Pil tipi
          AAA boyutu (LR3)
          Pil voltajı
          1,5  volt

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