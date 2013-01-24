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Tamamen cep boyutlarında
Bu cep boyutundaki Philips MW/FM cep radyosu ile nereye giderseniz gidin yüksek ve iyi kalitedeki sesin tadını çıkarırsınız. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tamamen cep boyutlarında
Bu cep boyutundaki Philips MW/FM cep radyosu ile nereye giderseniz gidin yüksek ve iyi kalitedeki sesin tadını çıkarırsınız. Tüm faydaları görün
Tamamen cep boyutlarında
Bu cep boyutundaki Philips MW/FM cep radyosu ile nereye giderseniz gidin yüksek ve iyi kalitedeki sesin tadını çıkarırsınız. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tamamen cep boyutlarında
Bu cep boyutundaki Philips MW/FM cep radyosu ile nereye giderseniz gidin yüksek ve iyi kalitedeki sesin tadını çıkarırsınız. Tüm faydaları görün
Portatif Radyo
Philips Online Mağaza fiyatı
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FM/MW (AM) stereo alıcısı
Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.
Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.
Ses
Tuner/Alım/İletim
Bağlantı
Boyutlar
Güç