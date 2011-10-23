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    docking hoparlörü

    AD712/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • iPod/iPhone'dan müzik keyfi iPod/iPhone'dan müzik keyfi iPod/iPhone'dan müzik keyfi
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      docking hoparlörü

      AD712/12
      Genel Derecelendirme / 5

      iPod/iPhone'dan müzik keyfi

      Dahili Bass Reflex hoparlörleriyle bu ince docking sistemi zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. Akıllı bağlantı yuvası ile iPod/iPhone'unuzu şarj ederken koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmez. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      docking hoparlörü

      iPod/iPhone'dan müzik keyfi

      Dahili Bass Reflex hoparlörleriyle bu ince docking sistemi zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. Akıllı bağlantı yuvası ile iPod/iPhone'unuzu şarj ederken koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmez. Tüm faydaları görün

      iPod/iPhone'dan müzik keyfi

      Dahili Bass Reflex hoparlörleriyle bu ince docking sistemi zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. Akıllı bağlantı yuvası ile iPod/iPhone'unuzu şarj ederken koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmez. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      docking hoparlörü

      iPod/iPhone'dan müzik keyfi

      Dahili Bass Reflex hoparlörleriyle bu ince docking sistemi zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. Akıllı bağlantı yuvası ile iPod/iPhone'unuzu şarj ederken koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmez. Tüm faydaları görün

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        docking hoparlörü

        docking hoparlörü

        Toplam:

        iPod/iPhone'dan müzik keyfi

        • iPod/iPhone için
        • Saat göstergesi
        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

        Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

        Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

        20 W RMS toplam çıkış gücü

        20 W RMS toplam çıkış gücü

        Bu sistemde 20 W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        Teknik Özellikler

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod nano 1. nesil
          • iPod nano 2. nesil
          • iPod nano 3. nesil
          • iPod nano 4. nesil
          • iPod nano 5. nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod touch
          • iPod touch 2. nesil
          • iPod touch 2. nesil 8/16/32GB
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod 5. nesil

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Ses

          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı
          Çıkış Gücü
          20 W RMS

        • Bağlantı

          MP3 Link
          3,5 mm stereo hat girişi

        • Güç

          Güç kaynağı
          100 - 240 V AC, 50/60Hz

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Şarj cihazı
          • iPod
          • iPhone
          Ekran Geliştirmeleri
          Parlaklık Kontrolü
          Kullanıcı rahatlığı
          Kapanma Zamanlayıcısı
          Otomatik saat senkronizasyonu
          Evet

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          290 x 158 x 113  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          320 x 206 x 149 mm
          Brüt ağırlık
          2  kg
          Ağırlık
          1,5  kg

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