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    Bluetooth® özellikli docking hoparlör

    AD530/12
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    • iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin
      -{discount-value}

      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      AD530/12
      Genel Derecelendirme / 5

      iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin

      Dahili Bas Refleks hoparlörleriyle bu Philips AD530/12 docking hoparlör zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. Akıllı bağlantı yuvası ile iPod/iPhone'unuzu şarj ederken koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmez. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin

      Dahili Bas Refleks hoparlörleriyle bu Philips AD530/12 docking hoparlör zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. Akıllı bağlantı yuvası ile iPod/iPhone'unuzu şarj ederken koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmez. Tüm faydaları görün

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        Bluetooth® özellikli docking hoparlör

        Bluetooth® özellikli docking hoparlör

        - {discount-value}

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        iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin

        bu docking hoparlörle

        • iPod/iPhone için
        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

        iPod/iPhone'dan Bluetooth ile kablosuz müzik akışı

        Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde iPod veya iPhone'unuzdaki en sevdiğiniz müzikleri dilediğiniz yerde Philips ses sisteminizden kolayca dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü
          8 W RMS
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı
          Ses sistemi
          stereo

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          2,1
          MP3 Link
          3,5 mm stereo hat girişi
          Bluetooth profilleri
          A2DP
          Bluetooth mesafesi
          görüş alanı içinde, 10M veya 30FT

        • Kullanılabilirlik

          Şarj cihazı
          • iPod
          • iPhone

        • Güç

          Güç kaynağı
          100 - 240 V AC, 50/60Hz

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          Evet

        • Boyutlar

          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,3  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          260 x 103 x 131  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          354 x 136 x 167 mm
          Ürün ağırlığı
          1,8  kg

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod mini
          • iPod classic
          • iPod touch
          • iPod nano 6. Nesil
          • 4. nesil iPod touch
          • 3. nesil iPod touch
          • iPod nano 1. nesil
          • iPod nano 2. nesil
          • iPod nano 3. nesil
          • iPod nano 4. nesil
          • iPod touch 2. nesil
          • iPod nano 5. nesil

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

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