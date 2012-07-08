iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin
Dahili Bas Refleks hoparlörleriyle bu docking hoparlör zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. Akıllı bağlantı yuvası ile iPod/iPhone'unuzu şarj ederken koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmez. Tüm faydaları görün
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iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin
Dahili Bas Refleks hoparlörleriyle bu docking hoparlör zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. Akıllı bağlantı yuvası ile iPod/iPhone'unuzu şarj ederken koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmez. Tüm faydaları görün
docking hoparlörü
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Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.
MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.
RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
Ses
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
iPod uyumluluğu
iPhone uyumluluğu
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