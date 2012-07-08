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    docking hoparlörü

    AD420/12
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    • iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin
      -{discount-value}

      docking hoparlörü

      AD420/12
      Genel Derecelendirme / 5

      iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin

      Dahili Bas Refleks hoparlörleriyle bu docking hoparlör zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. Akıllı bağlantı yuvası ile iPod/iPhone'unuzu şarj ederken koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmez. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      docking hoparlörü

      iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin

      Dahili Bas Refleks hoparlörleriyle bu docking hoparlör zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. Akıllı bağlantı yuvası ile iPod/iPhone'unuzu şarj ederken koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmez. Tüm faydaları görün

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        docking hoparlörü

        docking hoparlörü

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        iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin

        • iPod/iPhone için
        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

        20 W RMS toplam çıkış gücü

        20 W RMS toplam çıkış gücü

        RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü
          20 W RMS
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı
          Ses sistemi
          stereo

        • Bağlantı

          MP3 Link
          3,5 mm stereo hat girişi

        • Kullanılabilirlik

          Şarj cihazı
          • iPod
          • iPhone

        • Güç

          Güç kaynağı
          100 - 240 V AC, 50/60Hz

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          Evet

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          275 x 121 x 117 mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,7  kg
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          361 x 133 x 148 mm
          Ürün ağırlığı
          1,2  kg

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano 1. nesil
          • iPod nano 2. nesil
          • iPod nano 3. nesil
          • iPod nano 4. nesil
          • iPod nano 5. nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod touch
          • iPod touch 2. nesil
          • 3. nesil iPod touch
          • 4. nesil iPod touch

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

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