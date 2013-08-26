iPhone 5'inizden müzik dinlemenin keyfini çıkarın
AD315 docking hoparlörünü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle odanızı müzikle doldurun. Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumludur. AC adaptörü veya pil seçenekleri sayesinde istediğiniz yerde müzik dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPhone 5'inizden müzik dinlemenin keyfini çıkarın
AD315 docking hoparlörünü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle odanızı müzikle doldurun. Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumludur. AC adaptörü veya pil seçenekleri sayesinde istediğiniz yerde müzik dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
iPhone 5'inizden müzik dinlemenin keyfini çıkarın
AD315 docking hoparlörünü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle odanızı müzikle doldurun. Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumludur. AC adaptörü veya pil seçenekleri sayesinde istediğiniz yerde müzik dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPhone 5'inizden müzik dinlemenin keyfini çıkarın
AD315 docking hoparlörünü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle odanızı müzikle doldurun. Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumludur. AC adaptörü veya pil seçenekleri sayesinde istediğiniz yerde müzik dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
docking hoparlörü
Toplam:
Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.
Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.
Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.
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