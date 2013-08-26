  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    docking hoparlörü

    AD315/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • iPhone 5'inizden müzik dinlemenin keyfini çıkarın iPhone 5'inizden müzik dinlemenin keyfini çıkarın iPhone 5'inizden müzik dinlemenin keyfini çıkarın
      -{discount-value}

      docking hoparlörü

      AD315/12
      Genel Derecelendirme / 5

      iPhone 5'inizden müzik dinlemenin keyfini çıkarın

      AD315 docking hoparlörünü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle odanızı müzikle doldurun. Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumludur. AC adaptörü veya pil seçenekleri sayesinde istediğiniz yerde müzik dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      docking hoparlörü

      iPhone 5'inizden müzik dinlemenin keyfini çıkarın

      AD315 docking hoparlörünü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle odanızı müzikle doldurun. Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumludur. AC adaptörü veya pil seçenekleri sayesinde istediğiniz yerde müzik dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      iPhone 5'inizden müzik dinlemenin keyfini çıkarın

      AD315 docking hoparlörünü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle odanızı müzikle doldurun. Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumludur. AC adaptörü veya pil seçenekleri sayesinde istediğiniz yerde müzik dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      docking hoparlörü

      iPhone 5'inizden müzik dinlemenin keyfini çıkarın

      AD315 docking hoparlörünü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle odanızı müzikle doldurun. Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumludur. AC adaptörü veya pil seçenekleri sayesinde istediğiniz yerde müzik dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Bağlantı istasyonu

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        docking hoparlörü

        docking hoparlörü

        Toplam:

        iPhone 5'inizden müzik dinlemenin keyfini çıkarın

        • Lightning konektör
        • iPod/iPhone için
        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

        Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma

        Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma

        Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.

        Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

        Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

        Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.

        Teknik Özellikler

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          iPhone 5

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • 7. nesil iPod nano
          • 5. nesil iPod touch

        • Ses

          Çıkış gücü
          8 W RMS
          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı

        • Bağlantı

          Ses Girişi (3,5 mm)
          Evet

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          300 x 133 x 116  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          387 x 161 x 143 mm
          Ürün ağırlığı
          1,3  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,65  kg

        • Güç

          Güç kaynağı
          100 - 240 V AC, 50/60Hz
          Pil tipi
          AA boyutu (LR6)
          Pil sayısı
          4
          Pil ömrü
          8  sa

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.