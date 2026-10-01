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Tüm seriler

  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0720, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0720, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0720, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0720, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0720, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0720, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0720, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0720, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0720, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0720, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0720, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0720, FY0700

Yeni

PureProtect Lite 700 SerisiHava Temizleyici

AC0720/10

Philips'in enerji verimliliği en yüksek,kompakt hava temizleyicisi

Alerjenler, bakteriler, virüsler, kokular ve gaz kirleticilerden hızlı rahatlama ile evinizde temiz ve güvenli havanın tadını çıkarın. %99,97 oranında parçacık giderir, minimum enerji ve gürültü ile. Şık tasarımı, isteğe bağlı ortam ışığı ve akıllı kontrolleri ile güvenli kullanım sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Daha Temiz ve Ferah Bir Hava

Philips'in enerji verimliliği en yüksek,kompakt hava temizleyicisi

  • 75 m²'ye kadar etkili hava temizliği

  • Philips'in enerji verimliliği en yüksek hava temizleyicisi

  • 3 yıllık filtre ömrü

  • 180 m³/saat temiz hava oranı (CADR)

  • 3 katmanlı HEPA NanoProtect filtre

75 m²'ye kadar etkili hava temizliği

75 m²'ye kadar etkili hava temizliği

180 m³/sa CADR değeriyle (1) bu hava temizleyici, 75 m²'ye kadar odalardaki havayı saatte bir yenileyerek (2) yatak odaları, ofisler ve benzeri alanlar için ideal bir çözüm sunar.

Philips'in Enerji verimliliği en yüksek,kompakt hava temizleyicisi

Philips'in Enerji verimliliği en yüksek,kompakt hava temizleyicisi

Bu hava temizleyici, sadece 14 W güç tüketirken güçlü temizleme performansı sunarak enerji tüketiminizi ve işletme maliyetlerinizi düşük tutmanıza yardımcı olur.

3 katmanlı HEPA filtresi en küçük parçacıkların %99,97'sini hapseder

3 katmanlı HEPA filtresi en küçük parçacıkların %99,97'sini hapseder

Ön filtre, HEPA NanoProtect ve Aktif Karbon'dan oluşan 3 katmanlı filtreleme, 0,003 mikron kadar küçük parçacıkların %99,97'sini yakalar (3) — bilinen en küçük virüsten bile daha küçük!

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Yasal Uyarılar

  1. (1) CADR, GB/T18801-2022 standardına göre sertifikalı üçüncü taraf laboratuvar tarafından test edilmiştir.

  2. (2) Oda büyüklüğü, GB/T18801-2022 standardına göre 1 ACH'de hesaplanmıştır.

  3. (3) Filtreden geçen havadan, iUTA enstitüsünde DIN71460 standardına göre 0,003 µm ve 0,3 µm NaCl aerosol ile test edilmiştir.

  4. (4) Filtreden geçen havadan, Avusturya OFI enstitüsünün SOP 350.003 standardına göre ev tozu akarı, huş ağacı poleni ve kedi alerjenleri ile test edilmiştir.

  5. (5) Harici laboratuvar tarafından 30 m³ test odasında influenza (H1N1) ile turbo modda 1,5 saat boyunca Mikrobiyal Azaltma Oranı Testi yapılmıştır.

  6. (6) Üçüncü taraf laboratuvarda GB21551.3-2010 standardına göre S. Albus ile 30 m³ odada, 1,5 saat, Turbo modda test edilmiştir.

  7. (7) Harici GMT laboratuvar testi, GB/T 18801-2022 standardına göre TVOC, Toluen ve NO2 ile yapılmıştır.

  8. (8) Hesaplanan ortalama değerdir. Filtrenin ömrü, hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.

  9. (9) Ses basıncı, IEC 60704, 1,5 m mesafede.