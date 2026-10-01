Philips'in enerji verimliliği en yüksek,kompakt hava temizleyicisi

Alerjenler, bakteriler, virüsler, kokular ve gaz kirleticilerden hızlı rahatlama ile evinizde temiz ve güvenli havanın tadını çıkarın. %99,97 oranında parçacık giderir, minimum enerji ve gürültü ile. Şık tasarımı, isteğe bağlı ortam ışığı ve akıllı kontrolleri ile güvenli kullanım sağlar.