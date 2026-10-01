2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
AC0720/10
Philips'in enerji verimliliği en yüksek,kompakt hava temizleyicisi
Alerjenler, bakteriler, virüsler, kokular ve gaz kirleticilerden hızlı rahatlama ile evinizde temiz ve güvenli havanın tadını çıkarın. %99,97 oranında parçacık giderir, minimum enerji ve gürültü ile. Şık tasarımı, isteğe bağlı ortam ışığı ve akıllı kontrolleri ile güvenli kullanım sağlar.
75 m²'ye kadar etkili hava temizliği
Philips'in enerji verimliliği en yüksek hava temizleyicisi
3 yıllık filtre ömrü
180 m³/saat temiz hava oranı (CADR)
3 katmanlı HEPA NanoProtect filtre
180 m³/sa CADR değeriyle (1) bu hava temizleyici, 75 m²'ye kadar odalardaki havayı saatte bir yenileyerek (2) yatak odaları, ofisler ve benzeri alanlar için ideal bir çözüm sunar.
Bu hava temizleyici, sadece 14 W güç tüketirken güçlü temizleme performansı sunarak enerji tüketiminizi ve işletme maliyetlerinizi düşük tutmanıza yardımcı olur.
Ön filtre, HEPA NanoProtect ve Aktif Karbon'dan oluşan 3 katmanlı filtreleme, 0,003 mikron kadar küçük parçacıkların %99,97'sini yakalar (3) — bilinen en küçük virüsten bile daha küçük!
Yorumlar
(1) CADR, GB/T18801-2022 standardına göre sertifikalı üçüncü taraf laboratuvar tarafından test edilmiştir.
(2) Oda büyüklüğü, GB/T18801-2022 standardına göre 1 ACH'de hesaplanmıştır.
(3) Filtreden geçen havadan, iUTA enstitüsünde DIN71460 standardına göre 0,003 µm ve 0,3 µm NaCl aerosol ile test edilmiştir.
(4) Filtreden geçen havadan, Avusturya OFI enstitüsünün SOP 350.003 standardına göre ev tozu akarı, huş ağacı poleni ve kedi alerjenleri ile test edilmiştir.
(5) Harici laboratuvar tarafından 30 m³ test odasında influenza (H1N1) ile turbo modda 1,5 saat boyunca Mikrobiyal Azaltma Oranı Testi yapılmıştır.
(6) Üçüncü taraf laboratuvarda GB21551.3-2010 standardına göre S. Albus ile 30 m³ odada, 1,5 saat, Turbo modda test edilmiştir.
(7) Harici GMT laboratuvar testi, GB/T 18801-2022 standardına göre TVOC, Toluen ve NO2 ile yapılmıştır.
(8) Hesaplanan ortalama değerdir. Filtrenin ömrü, hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.
(9) Ses basıncı, IEC 60704, 1,5 m mesafede.