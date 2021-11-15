2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
A76P5B/40
Küçük cihazlar için üstün teknoloji
Genel küçük elektronik cihazlarda uzun ömürlü bir performans sağlar
Alkalin
Uzun süreli güvenilir performansı garanti etmek için üretimde en mükemmel teknolojiler kullanılmıştır.
Lityum, Gümüş ve Alkali teknolojileri, küçük cihazlar için maksimum güç ve maksimum kullanım ömrü sunar.
Her pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji düzeyinin en az %80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.