2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Profesyonel DJ Kulaklıkları
5 kez dünyanın en iyi DJ'i ödülünü kazanan Armin van Buuren ile birlikte geliştirilen A1PRO kulaklık, elektronik müzik için tasarlandı. Bu kulaklık, hareket halindeyken veya miks masasının başındayken her notaya güç ve canlılık katar.
Profesyonel DJ kulaklıkları
Kulak üstü
Yumuşak kulaklık yastıkları
Düz katlama
2500 mW güç kullanımı için tasarlanan güçlü 40 mm neodimyum sürücüler, yüksek ses düzeyleri veya yüksek ses giriş gücünde bile net, dinamik ve bozulmayan sesle müzik dinlersiniz.
Arkası kapalı tasarım, bası en üst seviyeye çıkarır ve müziğinizi ses kaybı olmadan istediğiniz yükseklikte dinlemenizi sağlar. Yüksek hassasiyete sahip yastıklar üstün ses yalıtımı için kulak ve kafa bandı arasındaki boşluğu doldurur.
Sarmal bölümün açılmasıyla 1,8 metreye ulaşabilen 1,4 m uzunluğunda kablonun sağladığı daha fazla hareket özgürlüğünün keyfini çıkarın. Sarmal tasarım ayrıca bileşenler üzerindeki çekme kaynaklı gerilimi azaltır ve kablo karmaşası olmadan daha fazla kablo uzunluğu sağlar.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
CorpsE
12/09/2016
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Müzik İçin İdeal
Kulaklığı alırken hem oyun hem müzik için kullanma amacıyla almıştım.Fakat kulaklığın müzik performansı tatmin ederken , oyun performansı malesef sınıfta kaldı.Tabi kulaklığın müzik kulaklığı olduğunu gaming headset olmadığını biliyorum fakat biraz daha iyi beklerdim oyun performansını. Şuan müzik için ayrı oyun için ayrı kulaklık kullanıyorum.Sonuca gelirsek eğer müzik içinse kesinlikle alınabilecek bir kulaklık , ama oyun+müzik ise malesef başka alternatiflere yönelmelisiniz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme A1PRO Profesyonel DJ kulaklıkları için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme A1PRO Profesyonel DJ kulaklıkları için yapılmıştır
72 mm değiştirilebilen kulaklık yastıkları ayrı olarak shop.philips.com ve armadashop.com adreslerinden satılır