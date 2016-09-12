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Üretimden kaldırıldı

Profesyonel DJ kulaklıkları

A1PRO/00

4

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Profesyonel DJ Kulaklıkları

5 kez dünyanın en iyi DJ'i ödülünü kazanan Armin van Buuren ile birlikte geliştirilen A1PRO kulaklık, elektronik müzik için tasarlandı. Bu kulaklık, hareket halindeyken veya miks masasının başındayken her notaya güç ve canlılık katar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Armin van Buuren ile işbirliği yapılarak geliştirildi

Profesyonel DJ Kulaklıkları

  • Profesyonel DJ kulaklıkları

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulaklık yastıkları

  • Düz katlama

40 mm, 2500 mW sürücüler müziğinizi bozulma olmadan dinlemenizi sağlar

40 mm, 2500 mW sürücüler müziğinizi bozulma olmadan dinlemenizi sağlar

2500 mW güç kullanımı için tasarlanan güçlü 40 mm neodimyum sürücüler, yüksek ses düzeyleri veya yüksek ses giriş gücünde bile net, dinamik ve bozulmayan sesle müzik dinlersiniz.

Tam ses yalıtımı için arkası kapalı tasarım ve yalıtımlı yastıklar

Tam ses yalıtımı için arkası kapalı tasarım ve yalıtımlı yastıklar

Arkası kapalı tasarım, bası en üst seviyeye çıkarır ve müziğinizi ses kaybı olmadan istediğiniz yükseklikte dinlemenizi sağlar. Yüksek hassasiyete sahip yastıklar üstün ses yalıtımı için kulak ve kafa bandı arasındaki boşluğu doldurur.

Sarmal kablo daha fazla hareket özgürlüğü için 1,8 metreye kadar uzayabilir

Sarmal bölümün açılmasıyla 1,8 metreye ulaşabilen 1,4 m uzunluğunda kablonun sağladığı daha fazla hareket özgürlüğünün keyfini çıkarın. Sarmal tasarım ayrıca bileşenler üzerindeki çekme kaynaklı gerilimi azaltır ve kablo karmaşası olmadan daha fazla kablo uzunluğu sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

12/09/2016

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Müzik İçin İdeal

Kulaklığı alırken hem oyun hem müzik için kullanma amacıyla almıştım.Fakat kulaklığın müzik performansı tatmin ederken , oyun performansı malesef sınıfta kaldı.Tabi kulaklığın müzik kulaklığı olduğunu gaming headset olmadığını biliyorum fakat biraz daha iyi beklerdim oyun performansını. Şuan müzik için ayrı oyun için ayrı kulaklık kullanıyorum.Sonuca gelirsek eğer müzik içinse kesinlikle alınabilecek bir kulaklık , ama oyun+müzik ise malesef başka alternatiflere yönelmelisiniz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme A1PRO Profesyonel DJ kulaklıkları için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme A1PRO Profesyonel DJ kulaklıkları için yapılmıştır

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  1. 72 mm değiştirilebilen kulaklık yastıkları ayrı olarak shop.philips.com ve armadashop.com adreslerinden satılır