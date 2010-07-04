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    9VB1A17/10
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      Rechargeables Pil

      9VB1A17/10

      Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

      170 mAh 9 V pillerle cihazlarınızın her zaman hazır olduğundan emin olun. Bin sefere kadar şarj edilebilen bu piller ilk kullandığınızdaki kadar güçlü olacaktır. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Rechargeables Pil

      Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

      170 mAh 9 V pillerle cihazlarınızın her zaman hazır olduğundan emin olun. Bin sefere kadar şarj edilebilen bu piller ilk kullandığınızdaki kadar güçlü olacaktır. Tüm faydaları görün

      Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

      170 mAh 9 V pillerle cihazlarınızın her zaman hazır olduğundan emin olun. Bin sefere kadar şarj edilebilen bu piller ilk kullandığınızdaki kadar güçlü olacaktır. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Rechargeables Pil

      Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

      170 mAh 9 V pillerle cihazlarınızın her zaman hazır olduğundan emin olun. Bin sefere kadar şarj edilebilen bu piller ilk kullandığınızdaki kadar güçlü olacaktır. Tüm faydaları görün

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      Rechargeables

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      Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

      • 9V, 170 mAh
      • Nikel-Metal Hidrit

      NiMH teknolojisi ile birden fazla yeniden şarj etme

      Nickel-Metal Hidrit teknolojisi, pilleri birçok kez şarj etmenize olanak sağlar ve değiştirilmelerini neredeyse gereksiz hale getirir.

      Elektronik oyuncaklar ve müzik çalarlar için pil

      170 mAh değerindeki enerjisiyle, oyuncaklarınız ve müzik çalarınızın daha uzun süre çalışmasını sağlar.

      Her seferinde tam kapasitenin keyfini çıkarın

      Nikel metal hidrit piller şarj öncesinde pili boşaltmaya gerek olmaksızın 1000 sefere kadar tam kapasiteyle şarj edilebilirler. Böylece şarj edilebilir pilleri daha kolay ve verimli şekilde kullanabilirsiniz.

      1000 kere tekrar şarj edilebildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar

      Paradan tasarruf edersiniz, çünkü ömrü 1000 pil kadar sürer.

      Teknik Özellikler

      • Güç

        Pil Kapasitesi
        170 mAh
        Pil tipi
        9V Nikel-Metal Hidrit
        Pil voltajı
        8,4  volt

      • Çevre Dostu Teknik Özellikler

        Kimyasal bileşikler
        Nikel-Metal Hidrit
        Ağır metaller
        • Kadmiyumsuz
        • Cıvasız
        Ambalaj malzemesi
        • Karton
        • PET
        Ambalaj türü
        Çift taraflı blister

      • Ürün boyutları

        Genişlik
        2,65  cm
        Yükseklik
        4,85  cm
        Derinlik
        1,75  cm
        Ağırlık
        0,031  kg

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        12  cm
        Genişlik
        8,3  cm
        Derinlik
        1,9  cm
        Net ağırlık
        0,034  kg
        Brüt ağırlık
        0,041  kg
        Dara ağırlığı
        0,007  kg
        EAN
        87 10895 96298 8
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        Ambalaj türü
        Karton
        Raf yerleşimi tipi
        Asılabilir

      • Dış Karton

        Uzunluk
        28,5  cm
        Genişlik
        26  cm
        Yükseklik
        21  cm
        Net ağırlık
        3,264  kg
        Brüt ağırlık
        4,51  kg
        Dara ağırlığı
        1,246  kg
        EAN
        87 10895 96299 5
        Ambalaj sayısı
        96

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