Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın
170 mAh 9 V pillerle cihazlarınızın her zaman hazır olduğundan emin olun. Bin sefere kadar şarj edilebilen bu piller ilk kullandığınızdaki kadar güçlü olacaktır. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın
170 mAh 9 V pillerle cihazlarınızın her zaman hazır olduğundan emin olun. Bin sefere kadar şarj edilebilen bu piller ilk kullandığınızdaki kadar güçlü olacaktır. Tüm faydaları görün
Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın
170 mAh 9 V pillerle cihazlarınızın her zaman hazır olduğundan emin olun. Bin sefere kadar şarj edilebilen bu piller ilk kullandığınızdaki kadar güçlü olacaktır. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın
170 mAh 9 V pillerle cihazlarınızın her zaman hazır olduğundan emin olun. Bin sefere kadar şarj edilebilen bu piller ilk kullandığınızdaki kadar güçlü olacaktır. Tüm faydaları görün
Pil
Toplam:
Nickel-Metal Hidrit teknolojisi, pilleri birçok kez şarj etmenize olanak sağlar ve değiştirilmelerini neredeyse gereksiz hale getirir.
170 mAh değerindeki enerjisiyle, oyuncaklarınız ve müzik çalarınızın daha uzun süre çalışmasını sağlar.
Nikel metal hidrit piller şarj öncesinde pili boşaltmaya gerek olmaksızın 1000 sefere kadar tam kapasiteyle şarj edilebilirler. Böylece şarj edilebilir pilleri daha kolay ve verimli şekilde kullanabilirsiniz.
Paradan tasarruf edersiniz, çünkü ömrü 1000 pil kadar sürer.
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Ürün boyutları
Ambalaj boyutları
Dış Karton
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