Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- Güç kablosu
- Masa üstü stand
- Piller dahil: 2 x AAA Pil
İzlemeye değer TV
Bir sonraki TV'nizi seçmek artık çok kolay. Mükemmel görüntü ve ses, kolay bağlantı özelliği, hızlı ve sorunsuz bir oyun deneyimi istiyorsanız aradığınız TV tam da bu. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, benzersiz bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İzlemeye değer TV
Bir sonraki TV'nizi seçmek artık çok kolay. Mükemmel görüntü ve ses, kolay bağlantı özelliği, hızlı ve sorunsuz bir oyun deneyimi istiyorsanız aradığınız TV tam da bu. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, benzersiz bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün
İzlemeye değer TV
Bir sonraki TV'nizi seçmek artık çok kolay. Mükemmel görüntü ve ses, kolay bağlantı özelliği, hızlı ve sorunsuz bir oyun deneyimi istiyorsanız aradığınız TV tam da bu. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, benzersiz bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İzlemeye değer TV
Bir sonraki TV'nizi seçmek artık çok kolay. Mükemmel görüntü ve ses, kolay bağlantı özelliği, hızlı ve sorunsuz bir oyun deneyimi istiyorsanız aradığınız TV tam da bu. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, benzersiz bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün
4K UHD LED Android TV
Toplam:
Philips Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.
Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz bir kalitede görüneceği ve duyulacağı anlamına gelir. Bu sayede, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği görüntünün tadını çıkarır ve netlik ile derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.
Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.
Philips 4K UHD TV'niz Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.
Philips TV'nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Atıştırmalık hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfağınızda kablosuz hoparlör kullanabilirsiniz.
Philips TV'niz en yeni HDMI 2.1 bağlantısını kullanır ve konsolunuzda oyun oynamaya başladığınızda otomatik olarak düşük gecikme süresi ayarına geçer. VRR desteği, hızlı aksiyon oyunlarında akıcı bir deneyim sunar. Ambilight oyun modu, heyecanı odanıza taşır.
Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV'yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyin.
Philips TV'niz, HDR10+ video biçiminden en iyi şekilde yararlanmak üzere geliştirilmiştir. Kontrast, renk ve parlaklık seviyeleri her karede ayarlanır. İster kaçırmamanız gereken bir dizi, ister gişe rekortmeni yeni bir film izleyin, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür. Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinema kalitesinde görüntü ve ses.
Odanızla uyumlu bir TV mi arıyorsunuz? Bu 4K akıllı TV'nin neredeyse çerçevesiz ekranı, her türlü iç mekana uyum sağlar. İnce ayaklar, daha uzun soundbar'lar ile uyum sağlaması için genişletilebilir ve ekrana TV ünitesinin üzerinde süzülüyormuş gibi bir görünüm kazandırır.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Android TV
İşleme
Tuner/Alım/İletim
Bağlantı
Multimedya Uygulamaları
AB Enerji kartı
Ses
Boyutlar
Aksesuarlar
Tasarım
Güç
Smart TV Özellikleri
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